https://sputnikarabic.ae/20230401/إضراب-عام-في-البلدات-العربية-احتجاجا-على-إعدام-شاب-برصاص-الشرطة-الإسرائيلية-في-القدس-1075412094.html
إضراب عام في البلدات العربية احتجاجا على إعدام شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس
إضراب عام في البلدات العربية احتجاجا على إعدام شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد، اليوم السبت، في قرية حورة في منطقة النقب عن إضراب عام في المجتمع... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:36+0000
2023-04-01T15:36+0000
2023-04-01T15:36+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101330/65/1013306530_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_5f66ac6e1fa9c791d64c4c7155a16eb2.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقررت اللجنة اتخاذ عدة خطوات من بينها تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات العربية، اليوم السبت، وخلال الأيام القريبة حيث طالت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشاب محمد العصيبي.وأعلنت عن اعتزامها تنظيم مظاهرة وجنازة مهيبة للشاب العصيبي.وكانت لجنة المتابعة، بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة مسقط رأس القتيل.وكان مراسل "سبوتنيك"، قد ذكر مساء أمس الجمعة، أن مواطن فلسطيني تعرض لجروح بالغة، إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وقتل بعد نقله إلى المستشفى.وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني هاجم أحد عناصر الشرطة في محيط المسجد الأقصى، وبعدها حاول سحب سلاحه، وهو ما حدا بقوات شرطية أخرى إطلاق النار لمنعه وأصيب بجراح خطيرة وبعدها أعلن وفاته.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-فلسطيني-عند-أبواب-المسجد-الأقصى-1075411682.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101330/65/1013306530_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8709bce318ef18baed83a6a45404cfc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إضراب عام في البلدات العربية احتجاجا على إعدام شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس
تابعنا عبر
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد، اليوم السبت، في قرية حورة في منطقة النقب عن إضراب عام في المجتمع العربي ردا على عملية إعدام الشاب، محمد خالد العصيبي برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية، أمس، عند أبواب المسجد الأقصى.
رام الله - سبوتنيك. وقررت اللجنة اتخاذ عدة خطوات من بينها تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات العربية، اليوم السبت، وخلال الأيام القريبة حيث طالت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشاب محمد العصيبي.
وأعلنت عن اعتزامها تنظيم مظاهرة وجنازة مهيبة للشاب العصيبي.
ودعت لجنة المتابعة إلى المبادرة لتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام اليوم السبت وغدا الأحد وتحويل جنازة يوم غد الأحد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري.
وكانت لجنة المتابعة، بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة مسقط رأس القتيل.
وكان مراسل "سبوتنيك"، قد ذكر مساء أمس الجمعة، أن مواطن فلسطيني تعرض لجروح بالغة، إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وقتل بعد نقله إلى المستشفى.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني
هاجم أحد عناصر الشرطة في محيط المسجد الأقصى، وبعدها حاول سحب سلاحه، وهو ما حدا بقوات شرطية أخرى إطلاق النار لمنعه وأصيب بجراح خطيرة وبعدها أعلن وفاته.