https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-رجل-أعمال-ألماني-يؤكد-إمداد-أوكرانيا-بمدرعات-سويسرية-1075392655.html

إعلام: رجل أعمال ألماني يؤكد إمداد أوكرانيا بمدرعات سويسرية

إعلام: رجل أعمال ألماني يؤكد إمداد أوكرانيا بمدرعات سويسرية

صرح رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، الذي يشارك في إعادة تصدير المركبات المدرعة السويسرية إلى أوكرانيا، لصحيفة "Neue Zürcher Zeitung" أنه تمت إزالة الأسلحة... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T05:30+0000

2023-04-01T05:30+0000

2023-04-01T05:30+0000

رصد عسكري

العالم

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يحظر القانون السويسري الخاص بالمواد العسكرية توريد المعدات العسكرية والأسلحة المنتجة في البلاد إلى مناطق الصراع. ومع ذلك، نُشرت صور للمركبة المدرعة "إيجل 1" هذا الأسبوع، والتي، وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية، كانت في أوكرانيا.أبلغت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (Seco) سابقًا وكالة "سبوتنيك" أنها بدأت تحقيقًا في الظروف التي يمكن بموجبها إرسال المعدات إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح ممثل القسم أنه في التسعينيات، تم تصدير 36 مركبة مصفحة من طراز "Eagle I" إلى الجيش الدنماركي، وفي عام 2012 تقدمت الدنمارك بطلب لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة. في عام 2013، أصدرت السلطات السويسرية تصريحًا يسمح للدنمارك بالتصدير.وفقًا لـ "Neue Zürcher Zeitung"، في نفس العام، اشترى رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، 27 عربة مصفحة.وقال بوكولد للصحيفة إنه "نسق كل شيء مع السلطات"، وذكر أن لديه وثيقة تؤكد "نزع السلاح" ورخصة تصدير للمدرعات من ألمانيا.في الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أنه بموجب القانون السويسري، لا تزال المركبات المدرعة منزوعة السلاح تعتبر ممتلكات عسكرية. وبالتالي، يحتاج رجل الأعمال الألماني إلى الحصول على تصريح إعادة التصدير من السلطات السويسرية.يعترف المنشور أنه في المستقبل، قد يتم منع بوكولد من الاتجار بالمواد العسكرية السويسرية الصنع. ورفضت الأمانة الاقتصادية السويسرية التعليق أكثر، موضحة أنها تواصل التحقيق في ملابسات ما حدث مع السلطات الألمانية.

https://sputnikarabic.ae/20230324/سويسرا-تتحقق-من-تقارير-عن-وجود-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1075104196.html

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