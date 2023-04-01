عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-رجل-أعمال-ألماني-يؤكد-إمداد-أوكرانيا-بمدرعات-سويسرية-1075392655.html
إعلام: رجل أعمال ألماني يؤكد إمداد أوكرانيا بمدرعات سويسرية
إعلام: رجل أعمال ألماني يؤكد إمداد أوكرانيا بمدرعات سويسرية
صرح رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، الذي يشارك في إعادة تصدير المركبات المدرعة السويسرية إلى أوكرانيا، لصحيفة "Neue Zürcher Zeitung" أنه تمت إزالة الأسلحة... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T05:30+0000
2023-04-01T05:30+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_30f4629f79d183d86b11ac18b926af84.jpg
يحظر القانون السويسري الخاص بالمواد العسكرية توريد المعدات العسكرية والأسلحة المنتجة في البلاد إلى مناطق الصراع. ومع ذلك، نُشرت صور للمركبة المدرعة "إيجل 1" هذا الأسبوع، والتي، وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية، كانت في أوكرانيا.أبلغت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (Seco) سابقًا وكالة "سبوتنيك" أنها بدأت تحقيقًا في الظروف التي يمكن بموجبها إرسال المعدات إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح ممثل القسم أنه في التسعينيات، تم تصدير 36 مركبة مصفحة من طراز "Eagle I" إلى الجيش الدنماركي، وفي عام 2012 تقدمت الدنمارك بطلب لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة. في عام 2013، أصدرت السلطات السويسرية تصريحًا يسمح للدنمارك بالتصدير.وفقًا لـ "Neue Zürcher Zeitung"، في نفس العام، اشترى رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، 27 عربة مصفحة.وقال بوكولد للصحيفة إنه "نسق كل شيء مع السلطات"، وذكر أن لديه وثيقة تؤكد "نزع السلاح" ورخصة تصدير للمدرعات من ألمانيا.في الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أنه بموجب القانون السويسري، لا تزال المركبات المدرعة منزوعة السلاح تعتبر ممتلكات عسكرية. وبالتالي، يحتاج رجل الأعمال الألماني إلى الحصول على تصريح إعادة التصدير من السلطات السويسرية.يعترف المنشور أنه في المستقبل، قد يتم منع بوكولد من الاتجار بالمواد العسكرية السويسرية الصنع. ورفضت الأمانة الاقتصادية السويسرية التعليق أكثر، موضحة أنها تواصل التحقيق في ملابسات ما حدث مع السلطات الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سويسرا-تتحقق-من-تقارير-عن-وجود-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1075104196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5ad905a6e97994392da1728226d08e0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

إعلام: رجل أعمال ألماني يؤكد إمداد أوكرانيا بمدرعات سويسرية

05:30 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، الذي يشارك في إعادة تصدير المركبات المدرعة السويسرية إلى أوكرانيا، لصحيفة "Neue Zürcher Zeitung" أنه تمت إزالة الأسلحة من المعدات العسكرية وتم الحصول على "جميع التصاريح اللازمة" لتسليمها إلى الأراضي الأوكرانية.
يحظر القانون السويسري الخاص بالمواد العسكرية توريد المعدات العسكرية والأسلحة المنتجة في البلاد إلى مناطق الصراع. ومع ذلك، نُشرت صور للمركبة المدرعة "إيجل 1" هذا الأسبوع، والتي، وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية، كانت في أوكرانيا.
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سويسرا تتحقق من تقارير عن وجود مدرعاتها في أوكرانيا
24 مارس, 15:32 GMT
أبلغت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (Seco) سابقًا وكالة "سبوتنيك" أنها بدأت تحقيقًا في الظروف التي يمكن بموجبها إرسال المعدات إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح ممثل القسم أنه في التسعينيات، تم تصدير 36 مركبة مصفحة من طراز "Eagle I" إلى الجيش الدنماركي، وفي عام 2012 تقدمت الدنمارك بطلب لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة. في عام 2013، أصدرت السلطات السويسرية تصريحًا يسمح للدنمارك بالتصدير.
وفقًا لـ "Neue Zürcher Zeitung"، في نفس العام، اشترى رجل الأعمال الألماني توماس بوكولد، 27 عربة مصفحة.

وكتبت الصحيفة "وفقا لبوكهولد، فقد تم نزع سلاح مركبات "إيجل" بالكامل. وبحسب قوله، فقد أزيل السلاح والدرع الزجاجي وبالتالي، لن تستخدم المركبات إلا لحماية الركاب".

وقال بوكولد للصحيفة إنه "نسق كل شيء مع السلطات"، وذكر أن لديه وثيقة تؤكد "نزع السلاح" ورخصة تصدير للمدرعات من ألمانيا.
في الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أنه بموجب القانون السويسري، لا تزال المركبات المدرعة منزوعة السلاح تعتبر ممتلكات عسكرية. وبالتالي، يحتاج رجل الأعمال الألماني إلى الحصول على تصريح إعادة التصدير من السلطات السويسرية.

وكتبت الصحيفة: "تعهدت شركة رجل الأعمال بعدم إعادة التصدير لـEagle I إلى أطراف ثالثة في الخارج دون موافقة مسبقة من سويسرا. تشهد البيانات المتزامنة الصادرة عن Seco والدنمارك على ذلك. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، Seco لم تتلق أي طلب من أي شركة ألمانية لتصدير المركبات. اتخذت سويسرا موقفا متشددا منذ العام الماضي: فقد حظرت عدة دول أوروبية من نقل مواد عسكرية إلى أوكرانيا".

يعترف المنشور أنه في المستقبل، قد يتم منع بوكولد من الاتجار بالمواد العسكرية السويسرية الصنع. ورفضت الأمانة الاقتصادية السويسرية التعليق أكثر، موضحة أنها تواصل التحقيق في ملابسات ما حدث مع السلطات الألمانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала