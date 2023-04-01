https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-مفاجأة-بوتين-تجعل-بريطانيا-تندم-على-وعودها-الجريئة-لأوكرانيا-1075401103.html

إعلام: "مفاجأة" بوتين تجعل بريطانيا تندم على وعودها الجريئة لأوكرانيا

إعلام: "مفاجأة" بوتين تجعل بريطانيا تندم على وعودها الجريئة لأوكرانيا

أعربت بريطانيا عن ندمها على الوعود التي قطعتها لأوكرانيا بعد "مفاجأة" بوتين، حسيما ذكرت صحيفة "تينسينت" الصينية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T11:05+0000

2023-04-01T11:05+0000

2023-04-01T11:05+0000

العالم

روسيا

رصد عسكري

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بدأ التوتر بشأن الصراع الأوكراني يأخذ منعطفًا غير متوقع بعد أن وعدت بريطانيا بتزويد الجيش الأوكراني بقذائف اليورانيوم المنضب. كتب خبراء صينيون أن الغرب تلقى فكرة لندن بهدوء، بينما هددت موسكو برد حاسم، ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة مفاجئة.كما أعلن فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي قام بتحويل 10 طائرات بيلاروسية إلى حاملات أسلحة نووية تكتيكية. وفي 3 أبريل/نيسان، ستبدأ روسيا في تدريب الأطقم البيلاروسية، وبحلول 1 يوليو/تموز، ستكون منشأة تخزين هذا النوع من الأسلحة جاهزة في الجمهورية.ما يزيد قلق لندن هو نوع الأسلحة النووية التكتيكية التي سيتم نشرها في بيلاروسيا. الحقيقة هي أنه بالإضافة إلى الطائرات، تمتلك مينسك أيضًا ناقلات أخرى للأسلحة النووية التكتيكية.لقد أعطى بوتين بيلاروسيا "مفاجأة" حقيقية. لم يساعد الأخيرة فقط في إعادة تجهيز مقاتلاتها، بل سلمها أيضًا نظام صواريخ "إسكندر"، الذي يمكنه إطلاق صواريخ نووية تكتيكية. ومن الواضح أنه بعد إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية أصبحت أوروبا متوترة للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-في-بيلاروس-يعد-إجراء-أمنيا-في-إطار-الدولة-المتحدة-1075217543.html

https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html

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العالم, روسيا, رصد عسكري