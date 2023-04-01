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https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-هلع-غربي-من-نقل-روسيا-أسلحة-نووية-خارج-الحدود-1075402906.html
إعلام: "هلع غربي" من نقل روسيا أسلحة نووية خارج الحدود
إعلام: "هلع غربي" من نقل روسيا أسلحة نووية خارج الحدود
جذب قرار الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية بقاذفات ذات قدرة نووية في بيلاروسيا انتباه المعلقين الإعلاميين والخبراء العسكريين هذا الأسبوع. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T11:49+0000
2023-04-01T11:49+0000
روسيا
رصد عسكري
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وحسب ما ذكرته مجلة "ناشيونال إنترست" يوم أمس الجمعة، يأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع بوتين الذي استمر ثلاثة أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو، وبعد ذلك توصل رئيسا البلدين إلى عدد من الاتفاقات بشأن التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي في المستقبل.ومن ناحية أخرى، أثرت العقوبات الاقتصادية سلبًا على الاقتصاد الروسي بدرجة أقل بكثير مما توقعه أو كان يأمله حلف الناتو، ولا تزال غالبية الجمهور الروسي تدعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، من المنطقي أن نفترض أن القادة السياسيين والعسكريين الروس يتوقعون أن حربًا طويلة ضد أوكرانيا في صالح روسيا، بسبب تعداد سكانها الأكبر ومواردها الأكبر، حسبما ذكرته المجلة.ويخطط الأوكرانيون أيضًا لشن هجمات مضادة في الشرق والجنوب، وقد وعدت الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائها في الناتو، بتسليم أسلحة أكثر تقدمًا إلى كييف، بما في ذلك الدبابات الحديثة وناقلات الجند والصواريخ بعيدة المدى والطائرات دون طيار، والدعم الاستخباراتي لعمليات ساحة المعركة.واعتبرت المجلة أنه "لا يمكن رفض رغبة بوتين في نشر أسلحة نووية تكتيكية خارج روسيا، حيث أنه إذا واجهت روسيا انتكاسات خطيرة في ميدان المعركة، فمن الممكن اتخاذ قرار روسي لأول استخدام للأسلحة النووية منذ هيروشيما وناغازاكي"، وفقا للمجلة.قد تتخذ روسيا هذا القرار (حسب المجلة) مما قد يصدم القيادة العليا الأوكرانية ويقسم الناتو سياسيًا ويخلق خوفًا جماهيريًا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ويدفع العالم نحو الإذعان للشروط الروسية للتسوية السلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-في-بيلاروس-يعد-إجراء-أمنيا-في-إطار-الدولة-المتحدة-1075217543.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إعلام: "هلع غربي" من نقل روسيا أسلحة نووية خارج الحدود

11:49 GMT 01.04.2023
© Sputnik . ALEXEY FELEPPOVE / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ روسية
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . ALEXEY FELEPPOVE
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جذب قرار الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية بقاذفات ذات قدرة نووية في بيلاروسيا انتباه المعلقين الإعلاميين والخبراء العسكريين هذا الأسبوع.
وحسب ما ذكرته مجلة "ناشيونال إنترست" يوم أمس الجمعة، يأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع بوتين الذي استمر ثلاثة أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو، وبعد ذلك توصل رئيسا البلدين إلى عدد من الاتفاقات بشأن التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي في المستقبل.
وتعمل روسيا والصين الآن بشكل صريح ومشترك على إنشاء نظام عالمي جديد يتم فيه تهميش الولايات المتحدة، ومن وجهة نظرهما، فإن العالم أحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة يجب يتم استبداله بنظام متعدد الأقطاب أكثر ملاءمة للأهداف الصينية والروسية.
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة
27 مارس, 20:27 GMT
ومن ناحية أخرى، أثرت العقوبات الاقتصادية سلبًا على الاقتصاد الروسي بدرجة أقل بكثير مما توقعه أو كان يأمله حلف الناتو، ولا تزال غالبية الجمهور الروسي تدعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، من المنطقي أن نفترض أن القادة السياسيين والعسكريين الروس يتوقعون أن حربًا طويلة ضد أوكرانيا في صالح روسيا، بسبب تعداد سكانها الأكبر ومواردها الأكبر، حسبما ذكرته المجلة.

"لدى الروس حنين لحقبة ستالين، ليس رغبة في العودة إلى معسكرات الاعتقال والإعدامات الجماعية في تلك الفترة، بل لذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى وذروة القوة السوفيتية التي نتجت عنها".

ويخطط الأوكرانيون أيضًا لشن هجمات مضادة في الشرق والجنوب، وقد وعدت الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائها في الناتو، بتسليم أسلحة أكثر تقدمًا إلى كييف، بما في ذلك الدبابات الحديثة وناقلات الجند والصواريخ بعيدة المدى والطائرات دون طيار، والدعم الاستخباراتي لعمليات ساحة المعركة.
مدينة مينسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب بيلاروسيا: احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية يتماشى ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
أمس, 17:37 GMT

ويأسف بعض منتقدي إدارة بايدن من أنه كان من المفترض إرسال أسلحة أكثر تقدمًا إلى أوكرانيا، لأن الأنظمة الأحدث تتطلب وقتًا لتدريب المشغلين وخط إنتاج سريع لعناصر المعادن الثقيلة.

واعتبرت المجلة أنه "لا يمكن رفض رغبة بوتين في نشر أسلحة نووية تكتيكية خارج روسيا، حيث أنه إذا واجهت روسيا انتكاسات خطيرة في ميدان المعركة، فمن الممكن اتخاذ قرار روسي لأول استخدام للأسلحة النووية منذ هيروشيما وناغازاكي"، وفقا للمجلة.
قد تتخذ روسيا هذا القرار (حسب المجلة) مما قد يصدم القيادة العليا الأوكرانية ويقسم الناتو سياسيًا ويخلق خوفًا جماهيريًا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ويدفع العالم نحو الإذعان للشروط الروسية للتسوية السلمية.
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