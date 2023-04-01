https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-هلع-غربي-من-نقل-روسيا-أسلحة-نووية-خارج-الحدود-1075402906.html

إعلام: "هلع غربي" من نقل روسيا أسلحة نووية خارج الحدود

إعلام: "هلع غربي" من نقل روسيا أسلحة نووية خارج الحدود

جذب قرار الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية بقاذفات ذات قدرة نووية في بيلاروسيا انتباه المعلقين الإعلاميين والخبراء العسكريين هذا الأسبوع. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T11:49+0000

2023-04-01T11:49+0000

2023-04-01T11:49+0000

روسيا

رصد عسكري

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وحسب ما ذكرته مجلة "ناشيونال إنترست" يوم أمس الجمعة، يأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع بوتين الذي استمر ثلاثة أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو، وبعد ذلك توصل رئيسا البلدين إلى عدد من الاتفاقات بشأن التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي في المستقبل.ومن ناحية أخرى، أثرت العقوبات الاقتصادية سلبًا على الاقتصاد الروسي بدرجة أقل بكثير مما توقعه أو كان يأمله حلف الناتو، ولا تزال غالبية الجمهور الروسي تدعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، من المنطقي أن نفترض أن القادة السياسيين والعسكريين الروس يتوقعون أن حربًا طويلة ضد أوكرانيا في صالح روسيا، بسبب تعداد سكانها الأكبر ومواردها الأكبر، حسبما ذكرته المجلة.ويخطط الأوكرانيون أيضًا لشن هجمات مضادة في الشرق والجنوب، وقد وعدت الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائها في الناتو، بتسليم أسلحة أكثر تقدمًا إلى كييف، بما في ذلك الدبابات الحديثة وناقلات الجند والصواريخ بعيدة المدى والطائرات دون طيار، والدعم الاستخباراتي لعمليات ساحة المعركة.واعتبرت المجلة أنه "لا يمكن رفض رغبة بوتين في نشر أسلحة نووية تكتيكية خارج روسيا، حيث أنه إذا واجهت روسيا انتكاسات خطيرة في ميدان المعركة، فمن الممكن اتخاذ قرار روسي لأول استخدام للأسلحة النووية منذ هيروشيما وناغازاكي"، وفقا للمجلة.قد تتخذ روسيا هذا القرار (حسب المجلة) مما قد يصدم القيادة العليا الأوكرانية ويقسم الناتو سياسيًا ويخلق خوفًا جماهيريًا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ويدفع العالم نحو الإذعان للشروط الروسية للتسوية السلمية.

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روسيا, رصد عسكري