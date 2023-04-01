https://sputnikarabic.ae/20230401/إيران-تنصح-أذربيجان-بـدراية-النوايا-الحقيقية-لإسرائيل-1075412924.html

إيران تنصح أذربيجان بـ"دراية" النوايا الحقيقية لإسرائيل

إيران تنصح أذربيجان بـ"دراية" النوايا الحقيقية لإسرائيل

وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، نصيحة لدولة أذربيجان بأن تكون على دراية بالنوايا الحقيقية لإسرائيل. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T16:00+0000

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ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، قدم من خلالها نصيحة لأذربيجان أن تدرك خطورة ما أسماه بـ النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا:وجاءت تصريحات ناصر كنعاني تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وأضاف كنعاني إن "هذا الاعتراف هو وثيقة أخرى تثبت النوايا الشريرة للكيان الصهيوني لتحويل أراضي جمهورية أذربيجان إلى تهديد للأمن القومي الإيراني"، مؤكداً أن طهران تدين هذا الأمر بشدة، معتبرا تصريحات الوزيرين الإسرائيلي والأذربيجاني، موافقة ضمنية على التوجه المعادي لإيران، مطالباً بتوضيح من السلطات الأذربيجانية في هذا الصدد.وأول أمس الخميس، عقد وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، اجتماعاً مع الوزير الأذربيجاني، جيهان بيراموف، الذي وصل إلى إسرائيل لتدشين سفارة بلاده في تل أبيب.وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وأعلنت وزارة خارجية إسرائيل، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إجراء ترتيبات لافتتاح سفارة أذربيجان لدى إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات، عام 1992.

https://sputnikarabic.ae/20230310/سفير-أذربيجان-لدى-تل-أبيب-لن-نسمح-لإسرائيل-باستخدام-مطاراتنا-لمهاجمة-إيران-1074546424.html

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