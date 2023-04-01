https://sputnikarabic.ae/20230401/إيران-لم-نفكر-أبدا-في-اجتياح-إقليم-كردستان-ولم-تكن-هناك-نية-لدخول-الأراضي-العراقية-1075401249.html
إيران: لم نفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية
إيران: لم نفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية
أكدت السلطات الإيرانية، أن طهران لم تفكر أبدًا في اجتياح إقليم كردستان العراق، ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T11:07+0000
2023-04-01T11:07+0000
2023-04-01T11:07+0000
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وقال سفير إيران لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، في حوار مع "العراقية" الإخبارية، إن "القصف الإيراني على إقليم كردستان حق مكفول في الدفاع عن النفس"، معربا عن أمله في "السيطرة على المجاميع المسلحة وأن لا يتكرر أي اعتداء على أراضينا بعد التفاهم الأخير بين البلدين".وأضاف آل صادق، أن "الإضطرابات الأخيرة في ايران بسبب تسلل عناصر كردية معارضة من أربيل، وأجهزتنا الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية في إيران كان لديها مخطط كبير وانطلقت من أربيل أيضا".وشدد على أن "إيران لا تصدر أزماتها للخارج وهي تواجه عمليات إرهابية تنطلق من إقليم كردستان، وأحياناً طائرات مسيرة أمريكية تستطلع الحدود العراقية الإيرانية وبداخل عمق حدودونا".ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20221203/الحرس-الثوري-الإيراني-يسلم-إقليم-كردستان-قائمة-بالمطلوبين-على-وجه-السرعة-1070792942.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران: لم نفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية
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أكدت السلطات الإيرانية، أن طهران لم تفكر أبدًا في اجتياح إقليم كردستان العراق، ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية.
وقال سفير إيران لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، في حوار
مع "العراقية" الإخبارية، إن "القصف الإيراني على إقليم كردستان حق مكفول في الدفاع عن النفس"، معربا عن أمله في "السيطرة على المجاميع المسلحة وأن لا يتكرر أي اعتداء على أراضينا بعد التفاهم الأخير بين البلدين".
وأضاف آل صادق، أن "الإضطرابات الأخيرة في ايران بسبب تسلل عناصر كردية معارضة من أربيل، وأجهزتنا الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية في إيران كان لديها مخطط كبير وانطلقت من أربيل أيضا".
وشدد على أن "إيران لا تصدر أزماتها للخارج وهي تواجه عمليات إرهابية تنطلق من إقليم كردستان، وأحياناً طائرات مسيرة أمريكية تستطلع الحدود العراقية الإيرانية وبداخل عمق حدودونا".
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين
في حماية الحدود المشتركة بينهما.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.