https://sputnikarabic.ae/20230401/إيران-لم-نفكر-أبدا-في-اجتياح-إقليم-كردستان-ولم-تكن-هناك-نية-لدخول-الأراضي-العراقية-1075401249.html

إيران: لم نفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية

إيران: لم نفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية

أكدت السلطات الإيرانية، أن طهران لم تفكر أبدًا في اجتياح إقليم كردستان العراق، ولم تكن هناك نية لدخول الأراضي العراقية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T11:07+0000

2023-04-01T11:07+0000

2023-04-01T11:07+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068641846_0:0:3373:1898_1920x0_80_0_0_fe2c6d46719fd5a3a3d67a53771d93af.jpg

وقال سفير إيران لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، في حوار مع "العراقية" الإخبارية، إن "القصف الإيراني على إقليم كردستان حق مكفول في الدفاع عن النفس"، معربا عن أمله في "السيطرة على المجاميع المسلحة وأن لا يتكرر أي اعتداء على أراضينا بعد التفاهم الأخير بين البلدين".وأضاف آل صادق، أن "الإضطرابات الأخيرة في ايران بسبب تسلل عناصر كردية معارضة من أربيل، وأجهزتنا الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية في إيران كان لديها مخطط كبير وانطلقت من أربيل أيضا".وشدد على أن "إيران لا تصدر أزماتها للخارج وهي تواجه عمليات إرهابية تنطلق من إقليم كردستان، وأحياناً طائرات مسيرة أمريكية تستطلع الحدود العراقية الإيرانية وبداخل عمق حدودونا".ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.

https://sputnikarabic.ae/20221203/الحرس-الثوري-الإيراني-يسلم-إقليم-كردستان-قائمة-بالمطلوبين-على-وجه-السرعة-1070792942.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم