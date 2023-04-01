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https://sputnikarabic.ae/20230401/إيلون-ماسك-يحذر-من-عواقب-انخفاض-معدل-المواليد-في-الولايات-المتحدة-1075391918.html
إيلون ماسك يحذر من عواقب انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة
إيلون ماسك يحذر من عواقب انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة
حذّر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك من تداعيات انخفاض معدل الولادات في الولايات المتحدة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T04:41+0000
2023-04-01T05:11+0000
إيلون ماسك
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك في تغريدة على "تويتر": "سوف يحين الحساب الكبير بسبب تراجع معدل الولادات. اليابان هي مؤشر رائد".وأشار ماسك إلى تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن تناقص الصندوق الاحتياطي الاجتماعي الأمريكي بحلول عام 2033.وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي أن السنوات الست المقبلة ستكون "آخر فرصة" للبلاد لعكس تراجع معدل الولادات الطويل الأمد.وقد شهدت اليابان في عام 2022 ولادة 799700 طفل، وهو 5% أقل من عام 2021، وانخفض معدل الولادات دون 800 ألف لأول مرة منذ عام 1899. وتقدّر المعهد الوطني للسكان والأبحاث الاجتماعية في عام 2017 أنّ إجمالي الولادات في اليابان لن ينخفض إلى ما دون 800 ألف قبل عام 2030.وفي الولايات المتحدة، ولد نحو 3.7 مليون طفل في عام 2021، وكان معدل الولادات في الولايات المتحدة في عام 2020 هو 1.64، بينما كان معدل الولادات في اليابان 1.34. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الولادات في الولايات المتحدة خلال الخمسين عامًا الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20211226/بابا-الفاتيكان-يصف-انخفاض-معدل-المواليد-في-إيطاليا-بـالمأساة-1054578600.html
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إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيلون ماسك يحذر من عواقب انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة

04:41 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 01.04.2023)
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / RYAN LASH
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حذّر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك من تداعيات انخفاض معدل الولادات في الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك في تغريدة على "تويتر": "سوف يحين الحساب الكبير بسبب تراجع معدل الولادات. اليابان هي مؤشر رائد".
وأشار ماسك إلى تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن تناقص الصندوق الاحتياطي الاجتماعي الأمريكي بحلول عام 2033.
بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
بابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
26 ديسمبر 2021, 13:30 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي أن السنوات الست المقبلة ستكون "آخر فرصة" للبلاد لعكس تراجع معدل الولادات الطويل الأمد.
وقد شهدت اليابان في عام 2022 ولادة 799700 طفل، وهو 5% أقل من عام 2021، وانخفض معدل الولادات دون 800 ألف لأول مرة منذ عام 1899. وتقدّر المعهد الوطني للسكان والأبحاث الاجتماعية في عام 2017 أنّ إجمالي الولادات في اليابان لن ينخفض إلى ما دون 800 ألف قبل عام 2030.
وفي الولايات المتحدة، ولد نحو 3.7 مليون طفل في عام 2021، وكان معدل الولادات في الولايات المتحدة في عام 2020 هو 1.64، بينما كان معدل الولادات في اليابان 1.34. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الولادات في الولايات المتحدة خلال الخمسين عامًا الماضية.
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