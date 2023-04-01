https://sputnikarabic.ae/20230401/إيلون-ماسك-يحذر-من-عواقب-انخفاض-معدل-المواليد-في-الولايات-المتحدة-1075391918.html
إيلون ماسك يحذر من عواقب انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة
إيلون ماسك يحذر من عواقب انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة
حذّر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك من تداعيات انخفاض معدل الولادات في الولايات المتحدة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T04:41+0000
2023-04-01T04:41+0000
2023-04-01T05:11+0000
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063731160_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_57ddc816461e41566c6e6df4abbf1efa.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك في تغريدة على "تويتر": "سوف يحين الحساب الكبير بسبب تراجع معدل الولادات. اليابان هي مؤشر رائد".وأشار ماسك إلى تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن تناقص الصندوق الاحتياطي الاجتماعي الأمريكي بحلول عام 2033.وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي أن السنوات الست المقبلة ستكون "آخر فرصة" للبلاد لعكس تراجع معدل الولادات الطويل الأمد.وقد شهدت اليابان في عام 2022 ولادة 799700 طفل، وهو 5% أقل من عام 2021، وانخفض معدل الولادات دون 800 ألف لأول مرة منذ عام 1899. وتقدّر المعهد الوطني للسكان والأبحاث الاجتماعية في عام 2017 أنّ إجمالي الولادات في اليابان لن ينخفض إلى ما دون 800 ألف قبل عام 2030.وفي الولايات المتحدة، ولد نحو 3.7 مليون طفل في عام 2021، وكان معدل الولادات في الولايات المتحدة في عام 2020 هو 1.64، بينما كان معدل الولادات في اليابان 1.34. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الولادات في الولايات المتحدة خلال الخمسين عامًا الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20211226/بابا-الفاتيكان-يصف-انخفاض-معدل-المواليد-في-إيطاليا-بـالمأساة-1054578600.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063731160_144:0:1292:861_1920x0_80_0_0_df3a410e01a9e4057c379b86fc550a57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيلون ماسك يحذر من عواقب انخفاض معدل المواليد في الولايات المتحدة
04:41 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 01.04.2023) تابعنا عبر
حذّر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك من تداعيات انخفاض معدل الولادات في الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ماسك في تغريدة على "تويتر": "سوف يحين الحساب الكبير بسبب تراجع معدل الولادات. اليابان هي مؤشر رائد".
وأشار ماسك إلى تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن تناقص الصندوق الاحتياطي الاجتماعي
الأمريكي بحلول عام 2033.
26 ديسمبر 2021, 13:30 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي أن السنوات الست المقبلة ستكون "آخر فرصة" للبلاد لعكس تراجع معدل الولادات الطويل الأمد.
وقد شهدت اليابان في عام 2022 ولادة 799700 طفل، وهو 5% أقل من عام 2021، وانخفض معدل الولادات دون 800 ألف لأول مرة منذ عام 1899. وتقدّر المعهد الوطني للسكان والأبحاث الاجتماعية في عام 2017 أنّ إجمالي الولادات في اليابان لن ينخفض إلى ما دون 800 ألف قبل عام 2030.
وفي الولايات المتحدة، ولد نحو 3.7 مليون طفل في عام 2021، وكان معدل الولادات في الولايات المتحدة في عام 2020 هو 1.64، بينما كان معدل الولادات في اليابان 1.34. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الولادات في الولايات المتحدة خلال الخمسين عامًا الماضية.