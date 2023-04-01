https://sputnikarabic.ae/20230401/استطلاع-مصير-الانتخابات-التركية-يحدده-ناخبو-محرم-إنجه-والمترددون-في-التصويت-1075398592.html

استطلاع: مصير الانتخابات التركية يحدده ناخبو محرم إنجه والمترددون في التصويت

استطلاع: مصير الانتخابات التركية يحدده ناخبو محرم إنجه والمترددون في التصويت

خلص استطلاع تركي للرأي إلى نتيجة مفادها أن مصير الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة سوف يحسمه أنصار المرشح محرم إنجه والمترددون في التصويت. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T09:53+0000

2023-04-01T09:53+0000

2023-04-01T09:53+0000

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام (ميتروبول)، سيتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023 من خلال أصوات أولئك الذين لم يختاروا مرشحهم بعد، وكذلك من قبل أنصار المرشح الثالث، محرم إنجه.وأكد مدير ميتروبول، أوزير سنكار، أن المركز أجرى دراسة استقصائية شملت 2046 شخصًا في 28 مقاطعة بين 13 يناير/ كانون الثاني و 14 مارس/ آذار، حيث تم سؤالهم عن المرشح الرئاسي الذي سيدعمونه.وقد أظهر الاستطلاع أن 44.6% من المستجيبين سيصوتون لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بينما سيحصل الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على 42% من الأصوات.في الوقت نفسه، قال إن أكثر من 5% إنهم لم يتخذوا قرارًا بشأن ما يفضلونه بعد، و 2.4% لم يعطوا إجابة، بينما قال 5.9% آخرون إنهم يميلون إلى "التصويت الاحتجاجي"، فيما بلغ هامش الخطأ حوالي 2%.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار المقبل، ويعتبر كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف الأحزاب الستة المعارض، الخصم الرئيسي لأردوغان، فيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضا محرم إنجه من حزب الوطن وسنان أوغان المدعومين من تحالف آتا.طالع أيضا: المجلس التركي الأعلى للانتخابات: 36 حزبا يخوضون الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل

https://sputnikarabic.ae/20230321/تحالف-أحزاب-تركية-يرشح-أردوغان-رسميا-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1074998920.html

https://sputnikarabic.ae/20230322/رسميا-تحالف-أحزاب-معارضة-تركية-يرشح-كمال-كليجدار-أوغلو-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1075032315.html

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