https://sputnikarabic.ae/20230401/الأمم-المتحدة-تعلن-تصدر-دولة-خليجية-قائمة-المانحين-في-زلزال-تركيا--1075403413.html
الأمم المتحدة تعلن تصدر دولة خليجية قائمة المانحين في زلزال تركيا
الأمم المتحدة تعلن تصدر دولة خليجية قائمة المانحين في زلزال تركيا
أعلنت الأمم المتحدة أن السعودية تصدرت قائمة المانحين في تمويل عملية إزالة آثار زلزال تركيا الأخير. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T11:55+0000
2023-04-01T11:55+0000
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ووفق بيان لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، نشرته وكالة الأنباء السعودية، "واس"، فإن أكبر المانحين في الاستجابة لندائها الذي أطلقته لمعالجة آثار زلزال تركيا كانت المملكة العربية السعودية.ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت تالية، ثم الكويت، والمفوضية الأوربية، وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ.وأوضح البيان أن المانحين "أسهموا بمبلغ 268 مليون دولار أمريكي استجابةً لنداء التمويل الإنساني البالغ مليار دولار في تركيا عقب الزلزال"، لافتا إلى أن هذه النسبة تساوي 27%.وفيما أشار إلى أن "9 ملايين شخص تضرروا بشكل مباشر من الزلزال الذي وقع قبل شهرين، فيما نزح 3 ملايين آخرين"، فقد حث الدول على تقديم الدعم والإسهام في تمويل النداء الأممي.طالع أيضا: تركيا تكشف حجم المساعدات التي وصلت إليها من السعودية والإمارات وقطر بعد الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20201109/لماذا-أرسلت-السعودية-مساعدات-إلى-تركيا-رغم-توتر-العلاقات-1047128659.html
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم
الأمم المتحدة تعلن تصدر دولة خليجية قائمة المانحين في زلزال تركيا
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أعلنت الأمم المتحدة أن السعودية تصدرت قائمة المانحين في تمويل عملية إزالة آثار زلزال تركيا الأخير.
ووفق بيان
لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، نشرته وكالة الأنباء السعودية، "واس"، فإن أكبر المانحين في الاستجابة لندائها الذي أطلقته لمعالجة آثار زلزال تركيا كانت المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية
جاءت تالية، ثم الكويت، والمفوضية الأوربية، وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ.
وأوضح البيان أن المانحين "أسهموا بمبلغ 268 مليون دولار أمريكي استجابةً لنداء التمويل الإنساني البالغ مليار دولار في تركيا عقب الزلزال"، لافتا إلى أن هذه النسبة تساوي 27%.
وقال: "وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وصلت بالمساعدات غير الغذائية إلى أكثر من 4.1 مليون شخص، وبالمساعدات الغذائية الطارئة إلى 3 ملايين شخص، فيما تلقى أكثر من 700 ألف شخص الدعم لتحسين أماكن معيشتهم، بما يشمل الخيام ووحدات الإسكان الخاصة بالإغاثة وأدوات إصلاح الخيام، كما حصل 1.6 مليون شخص على مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، وتم تسليم نحو مليون لتر من مياه الشرب".
وفيما أشار إلى أن "9 ملايين شخص تضرروا بشكل مباشر من الزلزال الذي وقع قبل شهرين، فيما نزح 3 ملايين آخرين"، فقد حث الدول على تقديم الدعم والإسهام في تمويل النداء الأممي.