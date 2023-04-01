https://sputnikarabic.ae/20230401/الاستراتيجية-الجديدة-للسياسة-الخارجية-الروسية-تعتبر-واشنطن-المصدر-الرئيسي-للمخاطر-على-أمن-روسيا-1075409244.html

الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا

الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية يعتبر بمثابة أساس عقائدي... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T14:18+0000

2023-04-01T14:18+0000

2023-04-01T14:18+0000

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الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا

وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا والسلام الدوليوأظهرت وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، أن روسيا تعتبر المسار الأميركي هو المصدر الرئيسي للمخاطر على أمنها والسلام الدولي.في الوقت نفسه أقرت الاستراتيجية الجديدة، أن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب ولا تعزل نفسها عنه، وليس لديها نوايا معادية له.كما أكدت أن "موسكو تعول على إدراك [الغرب] لعدم جدوى المواجهة مع روسيا، وقبول حقيقة تعددية الأقطاب، والعودة بمرور الوقت إلى التفاعل على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام المصالح".في هذا السياق، قال المحلل السياسي، د. فايز حوالة "إن السياسة الخارجية الروسية أخذت طابعاً خاصاً في ظل وجود عداوة وكراهية بشكل مباشر لروسيا الاتحادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعمل بشكلٍ رئيسي من أجل أن تبقى مهيمنة ومسيطرة على العالم ورفضها لوجود عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً يسود فيه قوة القانون وليس قانون القوة.وأوضح أنه انطلاقا من هذا المبدأ جاءت هذه العقيدة السياسية الجديدة لروسيا الاتحادية من أجل أن تواكب التغيرات التي طرأت على العالم وخاصةً بعد قيام روسيا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا من أجل اجتثاث النازية الجديدة.ميدفيديف يقول إن قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستكون هدفا مشروعا للجيس الروسي إذا نُشرت في أوكرانياأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستعتبر من يطلقون على أنفسهم قوات حفظ سلام تابعة لحلف الناتو أهدافًا مشروعة إذا تم نشرهم في أوكرانيا على خط المواجهة.وأضاف في تصريحات على قناته على تليغرام، أن"ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي" سوف يدخلون الصراع إلى جانب أوكرانيا، مما يجعل الوضع يصل إلى نقطة اللاعودة"، ويطلق العنان للحرب العالمية الثالثة، التي يخافون منها كثيرا بالكلمات"، بحسب قوله.قال مدير مركز جي اس إم للدراسات، د. آصف ملحم، "إن المشكلة تكمن في أن الغرب تورط في أوكرانيا و يبحثون الآن عن حلٍ يحفظ ماء الوجه، مشيرا إلى تصريحات أمريكية بأن الدول الغربية مستعدة للاعتراف بسيادة روسيا على المناطق التي ضمتها في سبتمبر الماضي مقابل مبلغ من المال، وهو ما لن تقبله روسيا.وأوضح أن قوات حفظ السلام لا يجوز وضعها في تلك المنطقة إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن روسيا والصين لن توافقا على مثل هذا الإجراء باعتبارهما أعضاء في مجلس الأمن ولهما حق الفيتو.وأكد أنه إذا ما أرسلت قوات الناتو قوات "حفظ سلام" من تلقاء نفسها فهى بالتأكيد قوات ناتوية معادية لأن دول حلف الناتو هى أكثر الدول التي تدعم أوكرانيا بالسلاح وبالإعلام، بالتالي هذه القوات ليست قوات "حفظ سلام" بل هى قوات لمواجهة القوات الروسية".وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري بالعاصمة المصريةيعقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة المصرية القاهرة.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الطرفان المصري والسوري سيبحثان الملفات الثنائية المشتركة وتطورات المشهد على الساحة العربية والدولية.إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عربية بأن "وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر، مشيرة إلى زيادة التنسيق الأمني بين البلدين".في هذ الصدد، قال السفير رخا أحمد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن التركيز في الملفات التي يتم تباحثها سيكون على العلاقات الثنائية خاصة ما تحتاجه سوريا من في مجال إعادة الإعمار.وأضاف رخا أن ملفات التباحث تشمل أيضا مدى إمكانية عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية خلال القمة التي تستضيفها الرياض في مايو أيار المقبل .تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودانقال خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي السوداني، إنه تم تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، "لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة".وأضاف يوسف في تغريدة على "تويتر"، إنه: "سيعقد اليوم السبت اجتماع يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي".وأوضح أن "جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".وأوضحت أن هذه الخلافات موجودة بين الأطراف الموقعة من المدنيين والعسكريين، وخاصة العسكريين فيما بينهم، رغم أن الجميع ينفي دائما وجود خلافات؛ لكن الضغوط الدولية التي تمارس على هؤلاء الموقعين على الاتفاق الإطاري هي التي ربما ستدفعهم للجلوس معا والتوصل لاتفاق نهائي..و أكدت أن هناك بالفعل تباطؤا من قبل المؤسسة العسكرية في إتمام هذا الاتفاق رغم إعلانها دائما أنها تدعم هذه الخطوات، لكن الضغوط الدولية ستدفع باتجاه إتمام اتفاق فعلي بشكل عاجل، وذلك رغم استمرار الشك في نوايا العسكريين المتمسكين بالحكم، بحسب قولها.اقتصاديا... زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوباتتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأوروبية في واردات الغاز المسال من روسيا، عن طريق شركات خاصة وبمعاملات قانونية، وتقف السلطات الأوروبية وإسبانيا عاجزة، بسبب زيادة مشترياتهم من الغاز الروسي المسال، بحسب تقرير لصحيفة "El Confidencial" الإسبانية.و جاء في التقرير أن "الغاز الروسي يتدفق إلى إسبانيا بوفرة، مشيرا إلى أن السلطات الأوروبية حاولت الضغط على مستوردي الوقود الإسبان، رغم حقيقة أن الغاز الطبيعي الروسي المسال غير مقيد بالعقوبات الغربية.في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، د. بلال علامة، "إن زيادة الواردات الروسية إلى إسبانيا تعتبر حاجة ضرورية بالنسبة لأوروبا.وأضاف أن العقوبات التي فُرضت على روسيا من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لن تجدي ولن تؤدي إلى تطويق روسيا كون روسيا دولة كبرى وتتمتع بموارد كبيرة وقادرة على كسر كل أنواع العقوبات والحصار.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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