https://sputnikarabic.ae/20230401/الجيش-الأمريكي-ينقل-شحنتي-أسلحة-عبر-المعابر-اللاشرعية-بين-سوريا-والعراق-1075407354.html
الجيش الأمريكي ينقل شحنتي أسلحة عبر المعابر اللاشرعية بين سوريا والعراق
الجيش الأمريكي ينقل شحنتي أسلحة عبر المعابر اللاشرعية بين سوريا والعراق
عاود الجيش الأمريكي اختراق الحدود السورية العراقية، بإدخال قافلتي أسلحة وتجهيزات تقنية إلى الأراضي السورية عبر المعابر اللاشرعية، لتعزيز قواعده التي تعرضت... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T13:30+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في محافظة الحسكة، أن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، أدخلت، اليوم السبت الأول من نيسان/ أبريل، قافلة أسلحة ومعدات لوجستية مكونة من 25 شاحنة، دخلت الأراضي السورية عبر (معبر الوليد) غير الشرعي قرب بلدة (اليعربية) شرقي الحسكة قادمة من العراق.وتابعت المصادر أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة الأسلحة التي أدخلها الجيش الأمريكي توجهت مباشرة إلى قاعدته العسكرية غير الشرعية في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" أن الرتل توجه فوراً إلى قاعدة "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشرقي، ومن ثم عادت الشاحنات أدراجها إلى النقطة التي أدخلت منها بعد أن أفرغت حمولتها.وكانت مصادر محلية أكدت لــ"سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الأميركي شنت حملات اعتقال عشوائية في القرى المحيطة بقاعدة خراب الجير، كما أطلقت خلال الأسابيع الماضية مناضيد حرارية في سماء المناطق التي تضم قواعد عسكرية لها في ريفي الحسكة ودير الزور ، تزامناً مع دخول القوافل الجديدة إليها.واضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام المناطيد العسكرية في محيط القواعد اللاشرعية التابعة لها في مناطق في سورية بسبب ازدياد الهجمات الصاروخية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230330/وكالة-حدث-غير-مسبوق-بين-السعودية-وسوريا-وإيران-في-العراق-1075311276.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
الجيش الأمريكي ينقل شحنتي أسلحة عبر المعابر اللاشرعية بين سوريا والعراق
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عاود الجيش الأمريكي اختراق الحدود السورية العراقية، بإدخال قافلتي أسلحة وتجهيزات تقنية إلى الأراضي السورية عبر المعابر اللاشرعية، لتعزيز قواعده التي تعرضت للاستهداف بوتيرة تصاعدية خلال الأيام الأخيرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في محافظة الحسكة، أن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، أدخلت، اليوم السبت الأول من نيسان/ أبريل، قافلة أسلحة ومعدات لوجستية مكونة من 25 شاحنة، دخلت الأراضي السورية عبر (معبر الوليد) غير الشرعي قرب بلدة (اليعربية) شرقي الحسكة قادمة من العراق.
وتابعت المصادر أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة الأسلحة التي أدخلها الجيش الأمريكي توجهت مباشرة إلى قاعدته العسكرية غير الشرعية في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.
وكانت قوات "التحالف الدولي" المزعوم أدخلت خلال الساعات الماضية، رتلاً عسكرياً جديداً إلى شرقي سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، مؤلفاً من 6 شاحنات، يرافقها مدرعات أمريكية، تحمل على متنها صناديق مغلقة ومواد لوجستية وأسلحة وذخائر.
وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" أن الرتل توجه فوراً إلى قاعدة "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشرقي، ومن ثم عادت الشاحنات أدراجها إلى النقطة التي أدخلت منها بعد أن أفرغت حمولتها.
وبتاريخ 28 مارس/ آذار المنصرم، قامت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بإدخال، رتلاً عسكرياً إلى شرق سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، مؤلفاً من 40 شاحنة، تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومواد لوجستية وأسلحة وذخائر، حيث توجه الرتل باتجاه قواعدها بريف الحسكة.
كما سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية استطلاعية، مؤلفة من 4 دبابات برادلي، برفقة عربة لقوات "قسد"، يوم أمس الجمعة، حيث تجولت في بلدة معبدة في ريف القامشلي شمالي الحسكة، لمتابعة ولرصد التحركات في المنطقة التي تعتبر ملاصقة لقاعدة خراب الجير التي تعرضت في اليوم الأول من شهر رمضان لهجوم صاروخي أدى لمقتل جندي أمريكي وإصابة 5 آخرين.
وكانت مصادر محلية أكدت لــ"سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الأميركي شنت حملات اعتقال عشوائية في القرى المحيطة بقاعدة خراب الجير، كما أطلقت خلال الأسابيع الماضية مناضيد حرارية في سماء المناطق التي تضم قواعد عسكرية لها في ريفي الحسكة ودير الزور ، تزامناً مع دخول القوافل الجديدة إليها.
واضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام المناطيد العسكرية في محيط القواعد اللاشرعية التابعة لها في مناطق في سورية بسبب ازدياد الهجمات الصاروخية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.