https://sputnikarabic.ae/20230401/الجيش-الأمريكي-ينقل-شحنتي-أسلحة-عبر-المعابر-اللاشرعية-بين-سوريا-والعراق-1075407354.html

الجيش الأمريكي ينقل شحنتي أسلحة عبر المعابر اللاشرعية بين سوريا والعراق

الجيش الأمريكي ينقل شحنتي أسلحة عبر المعابر اللاشرعية بين سوريا والعراق

عاود الجيش الأمريكي اختراق الحدود السورية العراقية، بإدخال قافلتي أسلحة وتجهيزات تقنية إلى الأراضي السورية عبر المعابر اللاشرعية، لتعزيز قواعده التي تعرضت... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T13:30+0000

2023-04-01T13:30+0000

2023-04-01T13:30+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في محافظة الحسكة، أن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، أدخلت، اليوم السبت الأول من نيسان/ أبريل، قافلة أسلحة ومعدات لوجستية مكونة من 25 شاحنة، دخلت الأراضي السورية عبر (معبر الوليد) غير الشرعي قرب بلدة (اليعربية) شرقي الحسكة قادمة من العراق.وتابعت المصادر أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة الأسلحة التي أدخلها الجيش الأمريكي توجهت مباشرة إلى قاعدته العسكرية غير الشرعية في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" أن الرتل توجه فوراً إلى قاعدة "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشرقي، ومن ثم عادت الشاحنات أدراجها إلى النقطة التي أدخلت منها بعد أن أفرغت حمولتها.وكانت مصادر محلية أكدت لــ"سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الأميركي شنت حملات اعتقال عشوائية في القرى المحيطة بقاعدة خراب الجير، كما أطلقت خلال الأسابيع الماضية مناضيد حرارية في سماء المناطق التي تضم قواعد عسكرية لها في ريفي الحسكة ودير الزور ، تزامناً مع دخول القوافل الجديدة إليها.واضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام المناطيد العسكرية في محيط القواعد اللاشرعية التابعة لها في مناطق في سورية بسبب ازدياد الهجمات الصاروخية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20230330/وكالة-حدث-غير-مسبوق-بين-السعودية-وسوريا-وإيران-في-العراق-1075311276.html

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