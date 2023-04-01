عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/الحكومة-المغربية-تطمح-لتحقيق-نمو-اقتصادي-بـ4-خلال-2023-1075414171.html
الحكومة المغربية تطمح لتحقيق نمو اقتصادي بـ4% خلال 2023
الحكومة المغربية تطمح لتحقيق نمو اقتصادي بـ4% خلال 2023
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم السبت، عن طموحها في تحقيق نمو اقتصادي بـ4 في المائة خلال السنة الجارية رغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، دوليا ومحليا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T17:23+0000
2023-04-01T17:23+0000
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
وأفادت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، قانون مالية العام 2023 قد توقع بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني المغربي بـ 4 %، وبعد مرور 3 أشهر وما لم تغير الحكومة من هدفها مؤكدة توقعاتها ضمن منشور وجهه رئيس الحكومة، الشهر الجاري، إلى الوزراء بهذا الشأن.وأشارت إلى أن بنك المغرب قد أوضح في أحدث توقعاته خلال شهر مارس/آذار الماضي، أن النمو الاقتصادي المغربي خلال العام الجاري لن يتجاوز 2.6 %، أخذا بعين الاعتبار وصول محصول الحبوب إلى 55 مليون قنطار، مقابل توقعات الحكومة بـ75 مليون قنطار.ونقلت الصحيفة عن منشور صادر عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن "التراجع المتوقع لوتيرة نمو حجم التجارة العالمية إلى حوالي 2.4 % خلال سنة 2023 عوض 5.4 % العام الماضي، سيؤثر سلبا على معدل نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب لتستقر وتيرته في 2.5 % عوض 4 % العام الماضي".ويفترض تدعيم النمو الاقتصادي في المملكة المغربية بنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9 %، رغم كون الموسم الفلاحي الحالي يمر من فترة حرجة مطبوعة بموجة حر غير مسبوقة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب.ويواجه النمو الاقتصادي المغربي إلى 4 % تداعيات تشديد السياسة النقدية لبنك المغرب، خاصة بعدما قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم الذي وصل معدله 6.6 % العام الماضي، حيث حطم رقما قياسيا في شهر شباط/فبراير بـ10.1 %.وبرر المصرف قراره بالرغبة في تفادي حدوث "دوامات تضخمية قائمة بذاتها؛ ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".وأكد البيان، أن المجلس سيواصل "تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب؛ سواء على المستوى الوطني أو الدولي".وتوقع المصرف أن يبقى التضخم مرتفعا، في حدود 5.5 في المئة، خلال العام الحالي؛ فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المئة، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية.
https://sputnikarabic.ae/20230321/المغرب-البنك-المركزي-يقرر-رفع-سعر-الفائدة-إلى-3-لكبح-التضخم-1075007978.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الأخبار, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الأخبار, العالم العربي

الحكومة المغربية تطمح لتحقيق نمو اقتصادي بـ4% خلال 2023

17:23 GMT 01.04.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم السبت، عن طموحها في تحقيق نمو اقتصادي بـ4 في المائة خلال السنة الجارية رغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، دوليا ومحليا.
وأفادت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، قانون مالية العام 2023 قد توقع بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني المغربي بـ 4 %، وبعد مرور 3 أشهر وما لم تغير الحكومة من هدفها مؤكدة توقعاتها ضمن منشور وجهه رئيس الحكومة، الشهر الجاري، إلى الوزراء بهذا الشأن.
ساحة الفنا في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
المغرب... البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 3% لكبح التضخم
21 مارس, 20:24 GMT
وأشارت إلى أن بنك المغرب قد أوضح في أحدث توقعاته خلال شهر مارس/آذار الماضي، أن النمو الاقتصادي المغربي خلال العام الجاري لن يتجاوز 2.6 %، أخذا بعين الاعتبار وصول محصول الحبوب إلى 55 مليون قنطار، مقابل توقعات الحكومة بـ75 مليون قنطار.
ونقلت الصحيفة عن منشور صادر عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن "التراجع المتوقع لوتيرة نمو حجم التجارة العالمية إلى حوالي 2.4 % خلال سنة 2023 عوض 5.4 % العام الماضي، سيؤثر سلبا على معدل نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب لتستقر وتيرته في 2.5 % عوض 4 % العام الماضي".
ويفترض تدعيم النمو الاقتصادي في المملكة المغربية بنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9 %، رغم كون الموسم الفلاحي الحالي يمر من فترة حرجة مطبوعة بموجة حر غير مسبوقة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب.
ويواجه النمو الاقتصادي المغربي إلى 4 % تداعيات تشديد السياسة النقدية لبنك المغرب، خاصة بعدما قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم الذي وصل معدله 6.6 % العام الماضي، حيث حطم رقما قياسيا في شهر شباط/فبراير بـ10.1 %.
وبرر المصرف قراره بالرغبة في تفادي حدوث "دوامات تضخمية قائمة بذاتها؛ ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
وأكد البيان، أن المجلس سيواصل "تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب؛ سواء على المستوى الوطني أو الدولي".
وتوقع المصرف أن يبقى التضخم مرتفعا، في حدود 5.5 في المئة، خلال العام الحالي؛ فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المئة، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала