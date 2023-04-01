https://sputnikarabic.ae/20230401/الخارجية-الروسية-تعلق-على-قرار-البرلمان-الفرنسي-بشأن-المجاعة-الكبرى-1075403842.html

الخارجية الروسية تعلق على قرار البرلمان الفرنسي بشأن المجاعة الكبرى

الخارجية الروسية تعلق على قرار البرلمان الفرنسي بشأن المجاعة الكبرى

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن الاعتراف بمجاعة 1932-1933 في الاتحاد السوفياتي... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T12:13+0000

2023-04-01T12:13+0000

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وجاء في بيان صادر عن زاخاروفا ونشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "عمل آخر فارغ لا معنى له لباريس يُفترض أنه "لاستعادة العدالة التاريخية"، والذي تم تنظيمه على عجل لإرضاء نظام كييف، إنه مثال واضح على التكهنات الصريحة بأن باريس مستعدة للذهاب للإقناع المواطنين بالحاجة لتأجيج نزاع مسلح. خارج حدود بلادهم".وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تواجه مرة أخرى ازدواجية ورهاب روسيا من خصومها الأوروبيين.وتابعت: "إن محاولات البرلمانيين الفرنسيين للمساواة بين المجاعة في أوائل الثلاثينيات وأهوال مثل الهولوكوست أو الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والتي اعترفت باريس بمسؤوليتها غير المباشرة ، تبدو ساخرة، ولكن تتفق مع تقاليد المعايير المزدوجة "للغرب الجماعي".في نهاية شهر مارس/ آذار، تبنى نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قرارًا يعترف بالمجاعة الكبرى في أوكرانيا في 1932-1933 على أنها إبادة جماعية.وهناك قانون يعترف بمجاعة 1932-1933 على أنها "إبادة جماعية للشعب الأوكراني"، وصفتها السلطات في كييف بـ "هولودومور". لكن النقص في الغذاء لم يغطي أوكرانيا فحسب، بل شمل أيضا العديد من المناطق الزراعية الأخرى في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، بما في ذلك شمال القوقاز، ومنطقة الفولغا السفلى والوسطى، وجزء كبير من منطقة تشيرنوزم الوسطى، وكازاخستان، وغرب سيبيريا، وجنوب الأورال.وفقًا لمصادر مختلفة، مات سبعة إلى ثمانية ملايين شخص من الجوع، منهم ثلاثة إلى ثلاثة ملايين ونصف في أوكرانيا، مليونان في كازاخستان وقيرغيزستان، ومليونان إلى مليونان ونصف في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230331/تفاصيل-استراتيجية-السياسة-الخارجية-الروسية-الجديدة-1075378255.html

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