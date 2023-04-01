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https://sputnikarabic.ae/20230401/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يحتفل-بيوم-كذبة-أبريل-عبر-اضطهاد-الأرثوذكس-1075408087.html
الخارجية الروسية: نظام كييف يحتفل بيوم كذبة أبريل عبر "اضطهاد الأرثوذكس"
الخارجية الروسية: نظام كييف يحتفل بيوم كذبة أبريل عبر "اضطهاد الأرثوذكس"
هنأت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت فلاديمير زيلينسكي على "إجازته المهنية"، قائلة إن أوكرانيا تحتفل الآن بعيد كذبة أبريل باعتقال حاكم دير كييف - بيشيرسك... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T13:34+0000
2023-04-01T13:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت الخارجية الروسية عبر قناتها على "تليغرام": "تم الاحتفال قبل يوم من كذبة أبريل في أوكرانيا بيوم الدعابة الأوديسية (أوديسكايا يومرنايا).وأعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة "كييف-بيشيرسكايا لافرا" في وقت سابق من اليوم السبت، أن السلطات الأوكرانية وضعته قيد الإقامة الجبرية.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، فيستي، قال المطران بافيل لأبناء الأبرشية، أنه قد عُرض عليه في وقت سابق من اليوم شكوك رسمية حول "التعاون مع روسيا والتحريض بين الأديان"، بعد أن أجرت السلطات الأوكرانية عمليات تفتيش في منزله.
https://sputnikarabic.ae/20230330/دير-بيتشيرسكايا---لافرا-في-كييف-يقرع-أجراس-الاستغاثة-لمنع-طرد-الرهبان-فيديو-1075324772.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: نظام كييف يحتفل بيوم كذبة أبريل عبر "اضطهاد الأرثوذكس"

13:34 GMT 01.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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هنأت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت فلاديمير زيلينسكي على "إجازته المهنية"، قائلة إن أوكرانيا تحتفل الآن بعيد كذبة أبريل باعتقال حاكم دير كييف - بيشيرسك لافرا واضطهاد الأرثوذكس.
وكتبت الخارجية الروسية عبر قناتها على "تليغرام": "تم الاحتفال قبل يوم من كذبة أبريل في أوكرانيا بيوم الدعابة الأوديسية (أوديسكايا يومرنايا).

والآن تم اعتقال حاكم (دير) كييف بيشيرسك لافرا، الميتروبوليت بافيل، واضطهاد الأرثوذكس"، زيلينسكي (يقضي) إجازته المهنية.

قرع الأجراس في دير قبل الخدمة الصباحية في يوم الثالوث الأقدس في كنيسة الدير الأيبيري المقدس في روستوف أون دون. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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دير "بيتشيرسكايا - لافرا" في كييف يقرع أجراس الاستغاثة لمنع طرد الرهبان... فيديو
30 مارس, 11:56 GMT
وأعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة "كييف-بيشيرسكايا لافرا" في وقت سابق من اليوم السبت، أن السلطات الأوكرانية وضعته قيد الإقامة الجبرية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، فيستي، قال المطران بافيل لأبناء الأبرشية، أنه قد عُرض عليه في وقت سابق من اليوم شكوك رسمية حول "التعاون مع روسيا والتحريض بين الأديان"، بعد أن أجرت السلطات الأوكرانية عمليات تفتيش في منزله.
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