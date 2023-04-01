https://sputnikarabic.ae/20230401/السوداني-مصفاة-كربلاء-ستوفر-70-من-احتياج-العراق-للمنتجات-النفطية-1075414810.html

السوداني: مصفاة كربلاء ستوفر 70% من احتياج العراق للمنتجات النفطية

السوداني: مصفاة كربلاء ستوفر 70% من احتياج العراق للمنتجات النفطية

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن مصفاة كربلاء لتكرير النفط، سوف توفر 70% من احتياج العراق للمنتجات النفطية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T17:50+0000

2023-04-01T17:50+0000

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وقال السوداني خلال افتتاح مصفاة كربلاء الاستراتيجي، اليوم السبت، إن المصفاة تمثل مشروعاً استراتيجياً ينفذ لأول مرة منذ الثمانينيات، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأضاف أن المشروع "نفذ وفق المعايير الدولية وبأحدث التكنولوجيا ويمثل مشروعاً استراتيجياً ينفذ لأول مرة منذ الثمانينيات".وبحسب السوداني ستوفر المصفاة "من 60 إلى 70% من حاجة العراق للمنتجات النفطية"، مشددا على أن المشروع "منجز كبير ومهم للاقتصاد الوطني ويضع العراق على الطريق الصحيح في الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية".وكشف أن الكوادر العاملة في المصفاة ستكون عراقية 100%.من جانبه، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مباشرة "مرحلة الإنتاج التجاري" في المنشأة الواقعة في وسط العراقوتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة كربلاء 140 ألف برميل في اليوم، وفق عبد الغني الذي قال إنها "الأولى في العراق بتقنيات حديثة".وأضاف الوزير أن المصفاة تنتج 9 ملايين لتر من الوقود في اليوم، أي أكثر من كمية نصف 15 مليون لتر يوميا يستوردها العراق.يشار إلى أن العراق ورغم أنه ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك" إذ يصدر يومياً نحو 3,3 ملايين برميل، وتشكل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد، إلا أنه يستورد نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون لتر، بسبب تهالك بنيته التحتية.والشهر الماضي (شباط/فبراير 2023)، صدر العراق 92 مليوناً و255 ألفاً و610 براميل من النفط، ما يعادل حوالى سبعة مليارات دولار، وفق بيانات وزارة النفط.

https://sputnikarabic.ae/20230329/وزير-النفط-العراقي-يعلن-بدء-إنتاج-الغاز-من-حقل-عكاز-غربي-البلاد-بمعدل-60-مليون-قدم-يوميا-1075296529.html

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