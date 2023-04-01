https://sputnikarabic.ae/20230401/السيسي-يتفقد-الارتكازات-الأمنية-في-شرق-قناة-السويس-صور-1075411439.html
السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس... صور
السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس... صور
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:12+0000
2023-04-01T15:12+0000
2023-04-01T15:12+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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كما التقى السيسي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.ونشر الرئيس المصري عبر "تويتر"، صورا من زيارته إلى شرق قناة السويس، وكتب معها: "في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري".وأردف: "سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي".وتحتفل مصر كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973"، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.
مصر
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101379/75/1013797504_81:0:4364:3212_1920x0_80_0_0_15557e5a93825eade35cd0b1ef84466d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس... صور
تابعنا عبر
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس.
كما التقى السيسي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.
ونشر الرئيس المصري عبر "تويتر"، صورا من زيارته إلى شرق قناة السويس، وكتب معها: "في ذكرى نصر العاشر من رمضان
، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري".
وأردف: "سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي".
وتحتفل مصر كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان
1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973"، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.