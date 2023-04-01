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https://sputnikarabic.ae/20230401/السيسي-يتفقد-الارتكازات-الأمنية-في-شرق-قناة-السويس-صور-1075411439.html
السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس... صور
السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس... صور
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية في شرق قناة ‏السويس.‏ 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:12+0000
2023-04-01T15:12+0000
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كما التقى السيسي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.ونشر الرئيس المصري عبر "تويتر"، صورا من زيارته إلى شرق قناة السويس، وكتب معها: "في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري".وأردف: "سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي".وتحتفل مصر كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973"، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.
مصر
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس... صور

15:12 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / Ebrahim Hamid / الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2023 / Ebrahim Hamid /
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تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية في شرق قناة ‏السويس.‏
كما التقى السيسي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.
ونشر الرئيس المصري عبر "تويتر"، صورا من زيارته إلى شرق قناة السويس، وكتب معها: "في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري".
وأردف: "سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي".
وتحتفل مصر كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973"، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.
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