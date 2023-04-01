https://sputnikarabic.ae/20230401/العراق-يحظر-استيراد-القمح-من-منافذه-الحدودية-لتصريف-الإنتاج-المحلي-1075413973.html

العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي

العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي

أعلن العراق، اليوم السبت، حظر استيراد القمح عبر منافذه الحدودية بما في ذلك إقليم كردستان بغرض تصريف الإنتاج المحلي. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T17:02+0000

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ووجهت وزارة التجارة كتابا رسميا لقيادة العمليات المشتركة/ شعبة إدارة الأزمات، بشأن منع استيراد القمح من الخارج.وجاء في الكتاب: "لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على أسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2023، الذي سيبدأ بتاريخ (1/4/2023) ولغاية نهاية موسم التسويق الذي سيتم إبلاغكم به لاحقاً، التفضل باتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بالقمح عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس مستغلّين فرق الاستعار وإدخالها الى داخل البلد".وقال سوران عمر، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، قال لشبكة رووداو الإعلامية "من أجل استلام وزارة التجارة العراقية القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع القمح المحلي، أُصدر قرار بمنع استيراد القمح".وأضاف على ما نقلت شبكة رووداو الإعلامية أن القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان.وأشار إلى أن قرار حظر استيراد القمح دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.وأوضح عمر أن الهدف من القرار "هو منع استيراد القمح من خارج البلاد، ومنه القمح الاسترالي الذي يعدّ سعره أرخص من السعر المفروض من وزارة التجارة".وتابع النائب في البرلمان العراقي أن وزارة التجارة العراقية، من المقرر أن تقدم هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين.وفي العام الماضي، استلمت الحكومة العراقية قمح الفلاحين من الدرجة الأولى، محدّدة سعر 850 ألف دينار (648 دولار) لكل طن.

https://sputnikarabic.ae/20220308/الحكومة-العراقية-تقرر-تسلم-كامل-محصول-القمح-المحلي-حصرا-للموسم-الحالي-1059634461.html

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