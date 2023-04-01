عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/العراق-يحظر-استيراد-القمح-من-منافذه-الحدودية-لتصريف-الإنتاج-المحلي-1075413973.html
العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي
العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي
أعلن العراق، اليوم السبت، حظر استيراد القمح عبر منافذه الحدودية بما في ذلك إقليم كردستان بغرض تصريف الإنتاج المحلي. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T17:02+0000
2023-04-01T17:02+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104160/44/1041604481_0:12:800:462_1920x0_80_0_0_66084ccf98f33adea5e0c75b111b89c8.png
ووجهت وزارة التجارة كتابا رسميا لقيادة العمليات المشتركة/ شعبة إدارة الأزمات، بشأن منع استيراد القمح من الخارج.وجاء في الكتاب: "لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على أسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2023، الذي سيبدأ بتاريخ (1/4/2023) ولغاية نهاية موسم التسويق الذي سيتم إبلاغكم به لاحقاً، التفضل باتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بالقمح عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس مستغلّين فرق الاستعار وإدخالها الى داخل البلد".وقال سوران عمر، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، قال لشبكة رووداو الإعلامية "من أجل استلام وزارة التجارة العراقية القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع القمح المحلي، أُصدر قرار بمنع استيراد القمح".وأضاف على ما نقلت شبكة رووداو الإعلامية أن القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان.وأشار إلى أن قرار حظر استيراد القمح دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.وأوضح عمر أن الهدف من القرار "هو منع استيراد القمح من خارج البلاد، ومنه القمح الاسترالي الذي يعدّ سعره أرخص من السعر المفروض من وزارة التجارة".وتابع النائب في البرلمان العراقي أن وزارة التجارة العراقية، من المقرر أن تقدم هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين.وفي العام الماضي، استلمت الحكومة العراقية قمح الفلاحين من الدرجة الأولى، محدّدة سعر 850 ألف دينار (648 دولار) لكل طن.
https://sputnikarabic.ae/20220308/الحكومة-العراقية-تقرر-تسلم-كامل-محصول-القمح-المحلي-حصرا-للموسم-الحالي-1059634461.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104160/44/1041604481_85:0:701:462_1920x0_80_0_0_670354edb42927145975c2e054f29c18.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي

17:02 GMT 01.04.2023
© Photo / Bashir Sobih / حريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق
حريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Photo / Bashir Sobih /
تابعنا عبرTelegram
أعلن العراق، اليوم السبت، حظر استيراد القمح عبر منافذه الحدودية بما في ذلك إقليم كردستان بغرض تصريف الإنتاج المحلي.
ووجهت وزارة التجارة كتابا رسميا لقيادة العمليات المشتركة/ شعبة إدارة الأزمات، بشأن منع استيراد القمح من الخارج.
وجاء في الكتاب: "لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على أسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2023، الذي سيبدأ بتاريخ (1/4/2023) ولغاية نهاية موسم التسويق الذي سيتم إبلاغكم به لاحقاً، التفضل باتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بالقمح عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس مستغلّين فرق الاستعار وإدخالها الى داخل البلد".
وقال سوران عمر، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، قال لشبكة رووداو الإعلامية "من أجل استلام وزارة التجارة العراقية القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع القمح المحلي، أُصدر قرار بمنع استيراد القمح".
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الحكومة العراقية تقرر تسلم كامل محصول القمح المحلي حصرا للموسم الحالي
8 مارس 2022, 16:28 GMT
وأضاف على ما نقلت شبكة رووداو الإعلامية أن القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان.
وأشار إلى أن قرار حظر استيراد القمح دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.
وأوضح عمر أن الهدف من القرار "هو منع استيراد القمح من خارج البلاد، ومنه القمح الاسترالي الذي يعدّ سعره أرخص من السعر المفروض من وزارة التجارة".
وتابع النائب في البرلمان العراقي أن وزارة التجارة العراقية، من المقرر أن تقدم هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين.
وفي العام الماضي، استلمت الحكومة العراقية قمح الفلاحين من الدرجة الأولى، محدّدة سعر 850 ألف دينار (648 دولار) لكل طن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала