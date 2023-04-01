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العراق يسعى لرفع إنتاجية المصافي النفطية للاستغناء عن الاستيراد
العراق يسعى لرفع إنتاجية المصافي النفطية للاستغناء عن الاستيراد
صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن حكومته تولي أولوية كبرى للعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية للاستغناء عن الاستيراد. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T12:26+0000
2023-04-01T12:26+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن السوداني قوله: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير".وأوضح السوداني أن سياسة الحكومة العراقية تهدف "إلى إنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".وفي وقت سابق، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن بلاده طلبت من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا.ونقلت شبكة "رووداو" الكردية، عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "قطع إمداد العالم بالطاقة لا يخدم مصالح أي جهة".وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان "بحل مشكلات الموازنة والهيدروكربون (النفط والغاز) بما يخدم مصالح المواطنين في العراق ووفقا لما يمليه الدستور العراقي".وقضت محكمة تحكيم دولية، في نهاية مارس/ آذار الماضي، "بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان".
https://sputnikarabic.ae/20230331/وزير-الكهرباء-العراقي-ماضون-بخطوات-الشبكة-الذكية-والتحول-الإلكتروني-1075371094.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار كردستان
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار كردستان

العراق يسعى لرفع إنتاجية المصافي النفطية للاستغناء عن الاستيراد

12:26 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن حكومته تولي أولوية كبرى للعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية للاستغناء عن الاستيراد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن السوداني قوله: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير".
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أمس, 11:30 GMT
وأوضح السوداني أن سياسة الحكومة العراقية تهدف "إلى إنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن بلاده طلبت من تركيا والعراق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا.
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ونقلت شبكة "رووداو" الكردية، عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "قطع إمداد العالم بالطاقة لا يخدم مصالح أي جهة".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان "بحل مشكلات الموازنة والهيدروكربون (النفط والغاز) بما يخدم مصالح المواطنين في العراق ووفقا لما يمليه الدستور العراقي".
وقضت محكمة تحكيم دولية، في نهاية مارس/ آذار الماضي، "بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان".
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