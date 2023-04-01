عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/القائد-السابق-للشرطة-الإسرائيلية-يحذر-من-استغلال-بن-غفير-الحرس-الوطني-لتنفيذ-انقلاب-1075411122.html
القائد السابق للشرطة الإسرائيلية يحذر من استغلال بن غفير "الحرس الوطني" لتنفيذ "انقلاب"
القائد السابق للشرطة الإسرائيلية يحذر من استغلال بن غفير "الحرس الوطني" لتنفيذ "انقلاب"
حذر القائد السابق للشرطة الإسرائيلية يعقوب كرادي من استغلال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقوات "الحرس الوطني" التي ستكون تحت سطيرته لتنفيذ "انقلاب". 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:06+0000
2023-04-01T15:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072863138_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_ad140b1d9832cb97f64160a047de88c2.jpg
جاء ذلك خلال كلمة لكرادي الذي تولي قيادة الشرطة بين عامي 2004- 2007 لدى مشاركته في فعالية ثقافية، اليوم السبت، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال القائد السابق للشرطة: "يحتاج (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو إلى معرفة القليل من التاريخ ومعرفة ما حدث في البلدان التي كان لبعض السياسيين فيها قوة عسكرية خاصة".ومضى كرادي بقوله: "لذلك أقترح على رئيس الوزراء توخي الحذر وعدم تكليف بن غفير بقيادة أية قوة لأنه سيستخدمها ضده ذات يوم".وأشار إلى سيناريو قال إنه يمكن بشدة أن يحدث: "تخيلوا، أن المتظاهرين أغلقوا شارع إيالون (وسط تل أبيب)، وقرر قائد شرطة المنطقة أنه من الأفضل في هذا الوضع احتواء الاحتجاج مثلما يحدث إلى الآن".وتابع مستدركا: "لكن ذلك لم يرض وزير الأمن القومي، الذي قرر إرسال الحرس الثوري الخاص به لإخلاء الطريق. ووقتها ستقع مواجهات بين الشرطتين، التي تتبع إحداهما قائد الشرطة فيما تتبع الأخرى الوزير".وخلص إلى أنه "لا يجب إعطاء أي شخصية سياسية قوة مسلحة لها صلاحيات يمكن من خلالها تنفيذ تهديداته".وهاجم كرادي وزير الأمن القومي قائلا: "أنا قلق على مصير الشرطة، بن غفير خطر ملموس على البلاد ويجب إبعاده عن منصبه في أسرع وقت ممكن. في النهاية، يسعى جاهدا لتحقيق أيديولوجيته الحقيقية - العنصرية وتفوق اليهود".والاثنين الماضي، أعلن بن غفير أن رئيس الوزراء نتنياهو منحه الضوء الأخضر لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.ونددت الخارجية الفلسطينية بالخطوة، وقالت في بيان إن "تشكيل هذه الميليشيا يثير عدة مخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد شعبنا".وأكدت الخارجية أن إطلاق رئيس الوزراء الإسرائيلي يد إيتمار بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيخرّب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.من جانبها، قالت حركة "حماس" ردا على ذلك إن قوات "الحرس الوطني" هي "مليشيا" تهدف إلى "المزيد من القمع" بحق فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الحرس-الوطني-الإسرائيلي-ما-تداعيات-إدارة-بن-غفير-لميليشيا-مسلحة-وتأثيرها-على-فلسطين؟-1075301718.html
https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-مخاطر-حرس-بن-غفير-على-المواطنين-الفلسطينيين-1075256175.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072863138_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_3d15f1f121b5fe68ee387e72ed8c6f12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

القائد السابق للشرطة الإسرائيلية يحذر من استغلال بن غفير "الحرس الوطني" لتنفيذ "انقلاب"

15:06 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliموقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
حذر القائد السابق للشرطة الإسرائيلية يعقوب كرادي من استغلال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقوات "الحرس الوطني" التي ستكون تحت سطيرته لتنفيذ "انقلاب".
جاء ذلك خلال كلمة لكرادي الذي تولي قيادة الشرطة بين عامي 2004- 2007 لدى مشاركته في فعالية ثقافية، اليوم السبت، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال القائد السابق للشرطة: "يحتاج (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو إلى معرفة القليل من التاريخ ومعرفة ما حدث في البلدان التي كان لبعض السياسيين فيها قوة عسكرية خاصة".
وأضاف: "المسافة بين ذلك وبين حقيقة أنه (بن غفير) بهذه القوة سوف يسيطر على مكتب رئاسة الوزراء ويقوم بانقلاب، قريبة جدا".
ومضى كرادي بقوله: "لذلك أقترح على رئيس الوزراء توخي الحذر وعدم تكليف بن غفير بقيادة أية قوة لأنه سيستخدمها ضده ذات يوم".
وأشار إلى سيناريو قال إنه يمكن بشدة أن يحدث: "تخيلوا، أن المتظاهرين أغلقوا شارع إيالون (وسط تل أبيب)، وقرر قائد شرطة المنطقة أنه من الأفضل في هذا الوضع احتواء الاحتجاج مثلما يحدث إلى الآن".
وتابع مستدركا: "لكن ذلك لم يرض وزير الأمن القومي، الذي قرر إرسال الحرس الثوري الخاص به لإخلاء الطريق. ووقتها ستقع مواجهات بين الشرطتين، التي تتبع إحداهما قائد الشرطة فيما تتبع الأخرى الوزير".
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
"الحرس الوطني" الإسرائيلي.. ما تداعيات إدارة بن غفير لميليشيا مسلحة وتأثيرها على فلسطين؟
29 مارس, 19:09 GMT
وخلص إلى أنه "لا يجب إعطاء أي شخصية سياسية قوة مسلحة لها صلاحيات يمكن من خلالها تنفيذ تهديداته".
وهاجم كرادي وزير الأمن القومي قائلا: "أنا قلق على مصير الشرطة، بن غفير خطر ملموس على البلاد ويجب إبعاده عن منصبه في أسرع وقت ممكن. في النهاية، يسعى جاهدا لتحقيق أيديولوجيته الحقيقية - العنصرية وتفوق اليهود".
والاثنين الماضي، أعلن بن غفير أن رئيس الوزراء نتنياهو منحه الضوء الأخضر لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر "حرس بن غفير" على المواطنين الفلسطينيين
28 مارس, 19:48 GMT
ونددت الخارجية الفلسطينية بالخطوة، وقالت في بيان إن "تشكيل هذه الميليشيا يثير عدة مخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد شعبنا".
وأكدت الخارجية أن إطلاق رئيس الوزراء الإسرائيلي يد إيتمار بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيخرّب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.
من جانبها، قالت حركة "حماس" ردا على ذلك إن قوات "الحرس الوطني" هي "مليشيا" تهدف إلى "المزيد من القمع" بحق فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала