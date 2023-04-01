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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-18-مرة-خلال-24-ساعة-1075419071.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال الـ24 ساعة... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T21:49+0000
2023-04-01T21:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": " خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 18 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، أطلق العدو 7 قذائف مدفعية من عيار 155 و152 ميليمتر.على محور غورلفكا، 8 قذائف من مدفعية عيار 155 و152 ميليمتر. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف عيار 155 و152 ميليمتر. وأُطلق 97 قذيفة بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، ياكوفليفكا، غورلوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة مدني واحد في مدينة ياكوفليفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230401/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كويبيشيفسكي-بدونيتسك-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1075392044.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة

21:49 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية
عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 97 قذيفة مختلفة العيارات.
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": " خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 18 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، أطلق العدو 7 قذائف مدفعية من عيار 155 و152 ميليمتر.على محور غورلفكا، 8 قذائف من مدفعية عيار 155 و152 ميليمتر. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف عيار 155 و152 ميليمتر. وأُطلق 97 قذيفة بعيارات مختلفة".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، ياكوفليفكا، غورلوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ"قذائف الناتو"
04:55 GMT
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة مدني واحد في مدينة ياكوفليفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
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