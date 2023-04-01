https://sputnikarabic.ae/20230401/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كويبيشيفسكي-بدونيتسك-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1075392044.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ"قذائف الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ"قذائف الناتو"
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T04:55+0000
2023-04-01T04:55+0000
2023-04-01T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
الناتو
جمهورية لوغانسك الشعبية
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دونيتسك - سبوتنيك. وأضافت الممثلية في بيان، عبر قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 04.00 (يتزامن مع توقيت موسكو) استهدف منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك: "تم إطلاق ثمانية قذائف مدفعية من عيار 155 مم".تستخدم دول الناتو مدفعية من عيار 155 مم. وقبل فترة، زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر "M777" بعيدة المدى من عيار 155 مم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230401/رئيس-هيئة-الأركان-المشتركة-للبنتاغون-أوكرانيا-لن-تستطيع-تحقيق-أهدافها-العسكرية-قريبا-1075391479.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو, جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ"قذائف الناتو"
04:55 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 01.04.2023) تابعنا عبر
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ 8 قذائف مدفعية عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك
. وأضافت الممثلية في بيان، عبر قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 04.00 (يتزامن مع توقيت موسكو) استهدف منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك: "تم إطلاق ثمانية قذائف مدفعية من عيار 155 مم".
تستخدم دول الناتو مدفعية من عيار 155 مم. وقبل فترة، زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر "M777" بعيدة المدى من عيار 155 مم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.