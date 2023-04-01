القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية "مي-8"
12:41 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 01.04.2023)
© Sputnik . Sergei Mamontov / / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة من طراز "ميغ-29" متعددة المهام المخصصة للنزول على السفن في القاعدة الجوية كوبينكا بعد التدريبات الوحدة الجوية العسكرية الروسية في إطار التحضيرات للجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
© Sputnik . Sergei Mamontov //
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرةً من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية في معركة جوية بالقرب من منطقة كوبتيفو في جهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت القوات الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" بالقرب من منطقة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن نيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية"، في اتجاه كوبيانسك، أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تاباييفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف،ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لقوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مناطق تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
وتابع البيان أنه في اتجاه دونيتسك، نتيجة الأعمال النشطة للوحدات "الجنوبية" للقوات الروسية وضربات الطيران العملياتي التكتيكي ونيران المدفعية بلغت خسائر العدو خلال النهار 110 جنود ومرتزقة أوكرانيين، وناقلة جند مدرعة واحدة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي" و"دي-30".
وأضاف البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومارفوبول ودوروغنيانكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت تسع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس " و"سميرش".
وتم تدمير خمس مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق فاليريانوفكا وجمهورية دونيتسك الشعبية، وهوليايبول ونوفوكراينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكرينكي في مقاطعة خيرسون.