https://sputnikarabic.ae/20230401/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-ومروحية-مي-8-1075405476.html

القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية "مي-8"

القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية "مي-8"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8". 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T12:41+0000

2023-04-01T12:41+0000

2023-04-01T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104055/95/1040559573_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6c84dd306e7450dcf3459d262c81767.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرةً من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية في معركة جوية بالقرب من منطقة كوبتيفو في جهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت القوات الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" بالقرب من منطقة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لقوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مناطق تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".وأضاف البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومارفوبول ودوروغنيانكا في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت تسع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس " و"سميرش".وتم تدمير خمس مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق فاليريانوفكا وجمهورية دونيتسك الشعبية، وهوليايبول ونوفوكراينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكرينكي في مقاطعة خيرسون.

https://sputnikarabic.ae/20230401/دبابات-روسية-تدمر-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1075405554.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا