https://sputnikarabic.ae/20230401/المقداد-يتطلع-لأن-تشهد-المرحلة-المقبلة-المزيد-من-التضامن-العربي-مع-سوريا-لتجاوز-أزمتها-1075410390.html

المقداد يتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سوريا لتجاوز أزمتها

المقداد يتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سوريا لتجاوز أزمتها

أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال زيارته للقاهرة اليوم السبت التي تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، عن تطلعه لمزيد من التضامن العربي مع دمشق... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T14:33+0000

2023-04-01T14:33+0000

2023-04-01T14:33+0000

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القاهرة- سبوتنيك.وبحسب بيان للخارجية المصرية فقد التقى المقداد نظيره المصري سامح شكري وأعرب خلال اللقاء "عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية".وأكد شكري أن "التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء".وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة.وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول زيارة رسمية له لدمشق منذ انطلاق الأزمة السورية 2011.والتقى شكري بالرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعربت القيادة السورية عن بالغ تقديرها لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.ولم يتطرق اللقاء لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك، وفقا لبيان الخارجية المصرية.

https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الخارجية-السوري-يصل-القاهرة-ويعقد-مباحثات-مع-نظيره-المصري-صورة-1075403269.html

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