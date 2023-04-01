https://sputnikarabic.ae/20230401/المقداد-يتطلع-لأن-تشهد-المرحلة-المقبلة-المزيد-من-التضامن-العربي-مع-سوريا-لتجاوز-أزمتها-1075410390.html
المقداد يتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سوريا لتجاوز أزمتها
المقداد يتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سوريا لتجاوز أزمتها
أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال زيارته للقاهرة اليوم السبت التي تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، عن تطلعه لمزيد من التضامن العربي مع دمشق... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T14:33+0000
2023-04-01T14:33+0000
2023-04-01T14:33+0000
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القاهرة- سبوتنيك.وبحسب بيان للخارجية المصرية فقد التقى المقداد نظيره المصري سامح شكري وأعرب خلال اللقاء "عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية".وأكد شكري أن "التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء".وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة.وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول زيارة رسمية له لدمشق منذ انطلاق الأزمة السورية 2011.والتقى شكري بالرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعربت القيادة السورية عن بالغ تقديرها لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.ولم يتطرق اللقاء لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك، وفقا لبيان الخارجية المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الخارجية-السوري-يصل-القاهرة-ويعقد-مباحثات-مع-نظيره-المصري-صورة-1075403269.html
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مصر, أخبار مصر الآن, فيصل المقداد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, فيصل المقداد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
المقداد يتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سوريا لتجاوز أزمتها
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أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال زيارته للقاهرة اليوم السبت التي تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، عن تطلعه لمزيد من التضامن العربي مع دمشق خلال المرحلة القادمة.
القاهرة- سبوتنيك
.وبحسب بيان للخارجية المصرية فقد التقى المقداد نظيره المصري سامح شكري وأعرب خلال اللقاء "عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية".
وأكد شكري أن "التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء".
وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة.
وتعد زيارة المقداد للقاهرة
هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول زيارة رسمية له لدمشق منذ انطلاق الأزمة السورية 2011.
والتقى شكري بالرئيس السوري بشار الأسد
، بالإضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعربت القيادة السورية عن بالغ تقديرها لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.
ولم يتطرق اللقاء لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك، وفقا لبيان الخارجية المصرية.