عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/اليمن-أنصار-الله-تمنع-دخول-منتجات-الدول-التي-شهدت-إساءة-إلى-القرآن-الكريم-1075390516.html
اليمن.. أنصار الله تمنع دخول منتجات الدول التي شهدت إساءة إلى القرآن الكريم
اليمن.. أنصار الله تمنع دخول منتجات الدول التي شهدت إساءة إلى القرآن الكريم
وجه المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، سلطاته بمنع دخول البضائع المنتجة من الدول التي أسيء فيها للقرآن الكريم. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T00:37+0000
2023-04-01T00:37+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
صراع اليمن
قصف اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104172/91/1041729179_0:46:2067:1209_1920x0_80_0_0_75fcc16e1a411e549d501e8b9512e111.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، أن "المجلس السياسي الأعلى أدان في اجتماعه برئاسة المشير الركن مهدي المشاط، ما تعرض له القرآن الكريم من إساءات متكررة، والتي كان آخرها إحراق المصحف الشريف في الدنمارك".وأضافت أن "المجلس وجه حكومة الإنقاذ الوطني [المشكلة من جماعة أنصار الله] بمنع دخول منتجات الدول التي سمحت بالإساءة إلى القرآن الكريم، وإعداد آلية التنفيذ".وفي الاجتماع، بارك المجلس السياسي الأعلى "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملف الأسرى [توصلت إليه الحكومة وأنصار الله خلال محادثات سويسرا لتبادل 887 أسيراً بينهم 706 أسرى تابعين للجماعة و181 أسيراً من القوات الحكومية والتحالف العربي]".وأعرب المجلس عن "الأمل أن تكون هناك جولات أخرى للإفراج عن ما تبقى من الأسرى".وأدان المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، "اعتداءات العدو الصهيوني [يقصد إسرائيل] على دمشق وفلسطين"، على حد تعبيره.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104172/91/1041729179_0:0:2067:1551_1920x0_80_0_0_bd83d829f9da0579bdeaa91de349c828.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن

اليمن.. أنصار الله تمنع دخول منتجات الدول التي شهدت إساءة إلى القرآن الكريم

00:37 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS / رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS /
تابعنا عبرTelegram
وجه المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، سلطاته بمنع دخول البضائع المنتجة من الدول التي أسيء فيها للقرآن الكريم.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، أن "المجلس السياسي الأعلى أدان في اجتماعه برئاسة المشير الركن مهدي المشاط، ما تعرض له القرآن الكريم من إساءات متكررة، والتي كان آخرها إحراق المصحف الشريف في الدنمارك".
وأضافت أن "المجلس وجه حكومة الإنقاذ الوطني [المشكلة من جماعة أنصار الله] بمنع دخول منتجات الدول التي سمحت بالإساءة إلى القرآن الكريم، وإعداد آلية التنفيذ".
وفي الاجتماع، بارك المجلس السياسي الأعلى "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملف الأسرى [توصلت إليه الحكومة وأنصار الله خلال محادثات سويسرا لتبادل 887 أسيراً بينهم 706 أسرى تابعين للجماعة و181 أسيراً من القوات الحكومية والتحالف العربي]".
وأعرب المجلس عن "الأمل أن تكون هناك جولات أخرى للإفراج عن ما تبقى من الأسرى".
وأدان المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، "اعتداءات العدو الصهيوني [يقصد إسرائيل] على دمشق وفلسطين"، على حد تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала