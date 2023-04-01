https://sputnikarabic.ae/20230401/باشاغا-يدعو-للصفح-عما-مضى-ويقول-إن-ليبيا-لن-تستقر-إلا-بانتخاب-رئيس-وبرلمان-1075404745.html

باشاغا يدعو للصفح عما مضى ويقول إن ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان

باشاغا يدعو للصفح عما مضى ويقول إن ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان

دعا رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مؤكدا أن بلاده "لن تستقر إلا بانتخاب رئيس... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T12:30+0000

2023-04-01T12:30+0000

2023-04-01T12:30+0000

أخبار ليبيا اليوم

فتحي باشاغا

عبد الحميد الدبيبة

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/04/1063074375_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_165ff04f0e2a5349a40303d07f0787f2.jpg

وقال باشاغا، من مسقط رأسه في مدينة مصراتة، إنه "يطلب ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عمّا مضى ويسامحوا لكون البشر يخطئون ويصيبون"، مؤكدا أن ليبيا "مقبلة على مرحلة من الاستقرار".وأضاف أن "افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر"، متابعا: "لذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد".ورأى باشاغا، أن "الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة عدم فهم، مما أدى إلى فوضى، وتسبب في شقاق خصوصاً في مصراتة"، التي وصفها بأنها "مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230322/مجلس-النواب-الليبي-يستدعي-حكومة-باشاغا-لمساءلتها-1075020659.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي