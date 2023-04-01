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https://sputnikarabic.ae/20230401/باشاغا-يدعو-للصفح-عما-مضى-ويقول-إن-ليبيا-لن-تستقر-إلا-بانتخاب-رئيس-وبرلمان-1075404745.html
باشاغا يدعو للصفح عما مضى ويقول إن ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان
باشاغا يدعو للصفح عما مضى ويقول إن ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان
دعا رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مؤكدا أن بلاده "لن تستقر إلا بانتخاب رئيس... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T12:30+0000
2023-04-01T12:30+0000
أخبار ليبيا اليوم
فتحي باشاغا
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
العالم العربي
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وقال باشاغا، من مسقط رأسه في مدينة مصراتة، إنه "يطلب ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عمّا مضى ويسامحوا لكون البشر يخطئون ويصيبون"، مؤكدا أن ليبيا "مقبلة على مرحلة من الاستقرار".وأضاف أن "افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر"، متابعا: "لذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد".ورأى باشاغا، أن "الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة عدم فهم، مما أدى إلى فوضى، وتسبب في شقاق خصوصاً في مصراتة"، التي وصفها بأنها "مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مجلس-النواب-الليبي-يستدعي-حكومة-باشاغا-لمساءلتها-1075020659.html
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أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, العالم العربي

باشاغا يدعو للصفح عما مضى ويقول إن ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان

12:30 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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دعا رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مؤكدا أن بلاده "لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان".
وقال باشاغا، من مسقط رأسه في مدينة مصراتة، إنه "يطلب ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عمّا مضى ويسامحوا لكون البشر يخطئون ويصيبون"، مؤكدا أن ليبيا "مقبلة على مرحلة من الاستقرار".
وأضاف أن "افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر"، متابعا: "لذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد".
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
مجلس النواب الليبي يستدعي حكومة باشاغا لمساءلتها
22 مارس, 09:30 GMT
ورأى باشاغا، أن "الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة عدم فهم، مما أدى إلى فوضى، وتسبب في شقاق خصوصاً في مصراتة"، التي وصفها بأنها "مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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