https://sputnikarabic.ae/20230401/بثلاثية-نظيفة-الأهلي-المصري-يتخطى-الهلال-السوداني-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1075419208.html
بثلاثية نظيفة.. الأهلي المصري يتخطى الهلال السوداني ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال.. فيديو
بثلاثية نظيفة.. الأهلي المصري يتخطى الهلال السوداني ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال.. فيديو
حقق النادي الأهلي المصري فوزا مستحقا على حساب ضيفه الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة، اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T21:55+0000
2023-04-01T21:55+0000
2023-04-01T21:55+0000
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نجح الأهلي في خطف نقاط الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بـ 10 نقاط، حيث جاء تاليا لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي تصدر مجموعته، بـ 14 نقطة.جاءت أهداف المباراة عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ثم أحرز حسين الشحات ثنائية لفريقه في الدقيقة 65 و81 من عمر المباراة.ويشار إلى أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية، هي سيمبا التنزاني والترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وشبيبة القبائل الجزائري أيضا.وبجانب تلك الفرق، هناك فريقين من المغرب، وهما الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي، فضلا عن الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي.ومن المقرر إجراء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس من أبريل/نيسان الجاري، في العاصمة المصرية، القاهرة.
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نادي الأهلي, مصر, نادي الهلال, أخبار السودان اليوم, الترجي التونسي, الوداد المغربي
نادي الأهلي, مصر, نادي الهلال, أخبار السودان اليوم, الترجي التونسي, الوداد المغربي
بثلاثية نظيفة.. الأهلي المصري يتخطى الهلال السوداني ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال.. فيديو
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حقق النادي الأهلي المصري فوزا مستحقا على حساب ضيفه الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة، اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
نجح الأهلي في خطف نقاط الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بـ 10 نقاط، حيث جاء تاليا لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي تصدر مجموعته، بـ 14 نقطة.
جاءت أهداف المباراة عن طريق محمود عبد المنعم
"كهربا" في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ثم أحرز حسين الشحات ثنائية لفريقه في الدقيقة 65 و81 من عمر المباراة.
ويشار إلى أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية، هي سيمبا التنزاني والترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وشبيبة القبائل الجزائري أيضا.
وبجانب تلك الفرق، هناك فريقين من المغرب، وهما الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي، فضلا عن الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي.
ومن المقرر إجراء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا
، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس من أبريل/نيسان الجاري، في العاصمة المصرية، القاهرة.