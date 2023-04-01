https://sputnikarabic.ae/20230401/بلومبيرغ-رحيل-تجار-الحبوب-الغربيين-من-روسيا-سيزيد-من-نفوذها-العالمي-1075409613.html
"بلومبيرغ": رحيل تجار الحبوب الغربيين من روسيا سيزيد من نفوذها العالمي
"بلومبيرغ": رحيل تجار الحبوب الغربيين من روسيا سيزيد من نفوذها العالمي
أفادت وكالة "بلومبيرغ "، بأن انسحاب تجار الحبوب الغربيين من السوق الروسية، سيزيد من النفوذ الجيوسياسي لروسيا بسبب نقل الصادرات الروسية إلى سيطرة الدولة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T14:13+0000
2023-04-01T14:13+0000
2023-04-01T14:13+0000
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وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه العملية يمكن أن تغير بشكل كبير المشهد في سوق المواد الغذائية على نطاق عالمي.وجاء في المقال: "رحيل شركات الأغذية العالمية "كارغيل" و"فيتيرا" يترك احتياطيات الحبوب الروسية بشكل أساسي في أيدي الشركات المحلية والشركات التي تمولها الدولة، مما يعني أن روسيا ستسيطر على معظم الإيرادات اللازمة".وبحسب الوكالة، فإن مثل هذا الوضع يدفع الدول إلى التفاوض بشأن توريد الحبوب دون مساعدة التجار الدوليين، مما يجعل سوق المواد الغذائية في غاية الأهمية من الناحية الجيوسياسية.وأعلنت وزارة الزراعة الروسية، يوم الخميس، عن استلام إشعار من شركة "فيتيرا" الكندية المحدودة، إحدى أكبر موردي المنتجات الزراعية في العالم، بشأن إنهاء أنشطة التصدير في روسيا اعتبارا من 1 يوليو/ تموز من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230329/مصر-تستقبل-شحنة-قمح-روسي-تزيد-على-40-طنا-عبر-ميناء-دمياط-البحري-1075280797.html
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العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
العالم, روسيا, أخبار العالم الآن
"بلومبيرغ": رحيل تجار الحبوب الغربيين من روسيا سيزيد من نفوذها العالمي
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أفادت وكالة "بلومبيرغ "، بأن انسحاب تجار الحبوب الغربيين من السوق الروسية، سيزيد من النفوذ الجيوسياسي لروسيا بسبب نقل الصادرات الروسية إلى سيطرة الدولة.
وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه العملية يمكن أن تغير بشكل كبير المشهد في سوق المواد الغذائية على نطاق عالمي.
وجاء في المقال: "رحيل شركات الأغذية العالمية "كارغيل" و"فيتيرا" يترك احتياطيات الحبوب الروسية بشكل أساسي في أيدي الشركات المحلية والشركات التي تمولها الدولة، مما يعني أن روسيا ستسيطر على معظم الإيرادات اللازمة".
وبحسب الوكالة، فإن مثل هذا الوضع يدفع الدول إلى التفاوض بشأن توريد الحبوب دون مساعدة التجار الدوليين، مما يجعل سوق المواد الغذائية في غاية الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
وأعلنت وزارة الزراعة الروسية، يوم الخميس، عن استلام إشعار من شركة "فيتيرا" الكندية المحدودة، إحدى أكبر موردي المنتجات الزراعية في العالم، بشأن إنهاء أنشطة التصدير في روسيا اعتبارا من 1 يوليو/ تموز من هذا العام.