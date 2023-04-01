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"بلومبيرغ": سوق النفط العالمي يمر بتحول هيكلي
"بلومبيرغ": سوق النفط العالمي يمر بتحول هيكلي
أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن الاتجاه الحالي لتحويل النشاط الرئيسي لسوق النفط من الغرب إلى الشرق أدى إلى ازدهار في بناء ناقلات نفط جديدة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T10:39+0000
2023-04-01T10:39+0000
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وأشار المنشور إلى أن شركة بناء السفن "برايمار" تلقت طلبات لبناء 38 ناقلة متوسطة في عام 2023. وأن عدد السفن التي تم تخصيص أرقام تسلسلية دولية لها في الوقت الحالي منذ بداية العام هو 28، وهو يقترب من القيم لعام 2022 بأكمله. ويعتبر هذا أيضا مؤشرا على نمو الطلب على الناقلات.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/إيرادات-النفط-في-فنزويلا-تبلغ-5-مليارات-دولار-في-2022-1075391771.html
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"بلومبيرغ": سوق النفط العالمي يمر بتحول هيكلي

10:39 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن الاتجاه الحالي لتحويل النشاط الرئيسي لسوق النفط من الغرب إلى الشرق أدى إلى ازدهار في بناء ناقلات نفط جديدة.
وأشار المنشور إلى أن شركة بناء السفن "برايمار" تلقت طلبات لبناء 38 ناقلة متوسطة في عام 2023. وأن عدد السفن التي تم تخصيص أرقام تسلسلية دولية لها في الوقت الحالي منذ بداية العام هو 28، وهو يقترب من القيم لعام 2022 بأكمله. ويعتبر هذا أيضا مؤشرا على نمو الطلب على الناقلات.

وأوضحت ألكسندرا العتري، كبيرة المحللين في شركة "بريمار"، أن التحول الهيكلي الرئيسي في مشهد المصفاة الذي سيدعم الطلب على نقل المنتجات البترولية على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، هو التحول الجغرافي بين المصافي الجديدة والمستهلكين الرئيسيين".

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وفي إفادة صحفية في بروكسل، يوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانييل فيري إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ليس لديهما حتى الآن أغلبية تسمح بمراجعة السقف المحدد مسبقًا لأسعار النفط الروسي.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
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