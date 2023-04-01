https://sputnikarabic.ae/20230401/بيلاروسيا-تخلق-حلولا-لاستكمال-المشاريع-التي-تخلى-عنها-المستثمرون-الغربيون-1075415261.html
بيلاروسيا تخلق حلولا لاستكمال المشاريع التي تخلى عنها المستثمرون الغربيون
بيلاروسيا تخلق حلولا لاستكمال المشاريع التي تخلى عنها المستثمرون الغربيون
قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو إن السلطات البيلاروسية استثمرت أموالا لاستكمال المشاريع الاستثمارية التي أوقف المستثمرون الغربيون تمويلها. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T18:31+0000
2023-04-01T18:31+0000
2023-04-01T18:33+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال غولوفتشينكو في مقابلة مع قناة "أو إن تي" التلفزيونية اليوم السبت: " الشركاء الغربيون انتهكوا التزاماتهم التعاقدية التي وقعوا عليها مع الحكومة لتمويل المشاريع، وهذا لا يقل عن 900 مليون دولار".تم التخلي عن بعضها (مشاريع) ببساطة، لكن لا يجب إيقافهم بهذه البساطة.وصرّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 26 مارس/ آذار، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.وكتب بوريل في حسابه على "تويتر": "إن نشر بيلاروسيا للأسلحة النووية الروسية سيعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. يمكن لبيلاروسيا أن توقف هذا، وهذا هو خيارها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض مزيد من العقوبات".
https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-في-بيلاروس-يعد-إجراء-أمنيا-في-إطار-الدولة-المتحدة-1075217543.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
بيلاروسيا تخلق حلولا لاستكمال المشاريع التي تخلى عنها المستثمرون الغربيون
18:31 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 18:33 GMT 01.04.2023) تابعنا عبر
قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو إن السلطات البيلاروسية استثمرت أموالا لاستكمال المشاريع الاستثمارية التي أوقف المستثمرون الغربيون تمويلها.
وقال غولوفتشينكو في مقابلة مع قناة "أو إن تي" التلفزيونية اليوم السبت: " الشركاء الغربيون انتهكوا التزاماتهم التعاقدية التي وقعوا عليها مع الحكومة لتمويل المشاريع، وهذا لا يقل عن 900 مليون دولار".
تم التخلي عن بعضها (مشاريع) ببساطة، لكن لا يجب إيقافهم بهذه البساطة.
لذلك ورغم كل الصعوبات والعقوبات في العام الماضي وجدت الحكومة بمساعدة الرئيس الموارد اللازمة لاستكمالها.
وصرّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 26 مارس/ آذار، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.
وكتب بوريل
في حسابه على "تويتر": "إن نشر بيلاروسيا للأسلحة النووية الروسية سيعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. يمكن لبيلاروسيا أن توقف هذا، وهذا هو خيارها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض مزيد من العقوبات".