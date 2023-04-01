https://sputnikarabic.ae/20230401/بيل-غيتس-يستقل-سيارة-دون-سائق-في-واحدة-من-أصعب-بيئات-القيادة-فيديو-1075398006.html

بيل غيتس يستقل سيارة دون سائق في "واحدة من أصعب بيئات القيادة"... فيديو

بيل غيتس يستقل سيارة دون سائق في "واحدة من أصعب بيئات القيادة"... فيديو

أجرى الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، "تجربة قيادة" في سيارة ذاتية ‏القيادة.‏ 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T09:40+0000

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وركب غيتس السيارة في شوارع وسط مدينة العاصمة البريطانية لندن المزدحمة، والتي وصفها في منشور على مدونة يوم الأربعاء الماضي، بأنها "واحدة من أصعب بيئات القيادة التي يمكن تخيلها".وكان حكم بيل غيتس على التجربة: لقد كانت "رحلة لا تُنسى، وكان سرياليا بعض الشيء أن تكون في السيارة لأنها تتفادى كل حركة المرور".ولفت مؤسس شركة "مايكروسوفت" في مدونة له، إلى أن الرحلة تضمنت سائق أمان، سيطر على السيارة عدة مرات.ويتوقع بيل غيتس أن تصبح السيارات ذاتية القيادة في النهاية "أرخص من السيارات العادية"، ومن المحتمل أن يعمل معظمها بالطاقة الكهربائية.وفيما لفت إلى أن "معظم السيارات ذاتية القيادة تتطلب في الوقت الحالي سائقا لا يرفع يديه عن عجلة القيادة إلا في مواقف معينة على الطريق، فقد أكد أن السنوات العشر المقبلة ستشهد تنازل السائق عن معظم السيطرة على السيارة".وتم بناء تكنولوجيا السيارة ذاتية القيادة، التي استقلها بيل غيتس في لندن، من قبل شركة ناشئة بريطانية تدعى "وايف"، والتي تشترك مع شركة "مايكروسوفت" في برنامج القيادة الذاتية، القائم على الذكاء الاصطناعي.وجمعت الشركة الناشئة، البالغة من العمر 6 سنوات، أكثر من 250 مليون دولار من مستثمرين، بما في ذلك "مايكروسوفت"، والملياردير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة "فيرجن"، ورئيس وحدة الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا"، يان ليكان.

https://sputnikarabic.ae/20230220/بيل-غيتس-يكشف-التهديد-الكبير-القادم-للبشرية-والإنتربول-يتفق-معه-1073769620.html

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