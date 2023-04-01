https://sputnikarabic.ae/20230401/تركيا-تعلن-إنقاذ-5153-مهاجرا-العام-الحالي-بعد-إرغامهم-قسرا-مغادرة-المياه-اليونانية-1075414321.html
تركيا تعلن إنقاذ 5153 مهاجرا العام الحالي بعد إرغامهم قسرا مغادرة المياه اليونانية
تركيا تعلن إنقاذ 5153 مهاجرا العام الحالي بعد إرغامهم قسرا مغادرة المياه اليونانية
كشفت قيادة قوات خفر السواحل التركية عن إنقاذها 5153 مهاجر غير شرعي في بحر إيجه منذ بداية العام الحالي. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T17:19+0000
2023-04-01T17:19+0000
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وجاء في بيان لقيادة خفر السواحل، أن فرقها تمكنت من إنقاذ المهاجرين بعد أن تم إرغامهم من الجانب اليوناني على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه.وتابع البيان، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، "القوات التركية ضبطت 2232 مهاجرا، خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد، بصورة غير قانونية".والأسبوع الماضي أعلنت السلطات التركية ترحيل ما يزيد على 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع في مارس/ آذار.وكشف بيان لرئاسة إدارة الهجرة التابعة وزارة الداخلية، فإن السلطات أوقفت خلال الفترة بين 17 و23 مارس 2527 مهاجرا غير شرعي في البلاد.وأوضحت أنه تم ترحيل 2018 مهاجرا بينهم 598 أفغانيا و38 باكستانيا و1382 من جنسيات أخرى.وتشير بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية 2023 ارتفع إلى 24 ألفا و287 مهاجرا.
https://sputnikarabic.ae/20230325/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-2000-مهاجر-غير-شرعي-خلال-أسبوع-1075137868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, الأخبار
تركيا تعلن إنقاذ 5153 مهاجرا العام الحالي بعد إرغامهم قسرا مغادرة المياه اليونانية
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كشفت قيادة قوات خفر السواحل التركية عن إنقاذها 5153 مهاجر غير شرعي في بحر إيجه منذ بداية العام الحالي.
وجاء في بيان لقيادة خفر السواحل، أن فرقها تمكنت من إنقاذ المهاجرين
بعد أن تم إرغامهم من الجانب اليوناني على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه.
وتابع البيان، بحسب وكالة
الأنباء التركية "الأناضول"، "القوات التركية ضبطت 2232 مهاجرا، خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد، بصورة غير قانونية".
والأسبوع الماضي أعلنت السلطات التركية
ترحيل ما يزيد على 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع في مارس/ آذار.
وكشف بيان لرئاسة إدارة الهجرة التابعة وزارة الداخلية، فإن السلطات
أوقفت خلال الفترة بين 17 و23 مارس 2527 مهاجرا غير شرعي في البلاد.
وأوضحت أنه تم ترحيل 2018 مهاجرا بينهم 598 أفغانيا و38 باكستانيا و1382 من جنسيات أخرى.
وتشير بيانات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المهاجرين
الذين تم ترحيلهم منذ بداية 2023 ارتفع إلى 24 ألفا و287 مهاجرا.