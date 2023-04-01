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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075392788.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T05:23+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 01.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:33 GMT 01.04.2023
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
إعلام: رجل أعمال ألماني يؤكد إمداد أوكرانيا بمدرعات سويسرية
05:30 GMT
05:23 GMT 01.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك بقذائف يستخدمها الناتو
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ 8 قذائف مدفعية عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
05:23 GMT 01.04.2023
رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون: أوكرانيا لن تستطيع تحقيق أهدافها العسكرية قريبا
أعلن رئيس الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب.
05:22 GMT 01.04.2023
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تجمع القوات الجنوبية التابع للقوات المسلحة الروسية، قضت على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك في منطقة مارينكا.
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