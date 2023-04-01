تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:33 GMT 01.04.2023
05:23 GMT 01.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك بقذائف يستخدمها الناتو
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ 8 قذائف مدفعية عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
05:23 GMT 01.04.2023
أعلن رئيس الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب.
05:22 GMT 01.04.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تجمع القوات الجنوبية التابع للقوات المسلحة الروسية، قضت على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك في منطقة مارينكا.