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https://sputnikarabic.ae/20230401/توقعات-بتمديد-ولاية-ستولتنبرغ-كأمين-عام-لحلف-الناتو-1075393610.html
توقعات بتمديد ولاية ستولتنبرغ كأمين عام لحلف الناتو
توقعات بتمديد ولاية ستولتنبرغ كأمين عام لحلف الناتو
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إنه من المرجح أن يمدد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، فترة ولايته مرة أخرى لأن الأعضاء الرئيسيين في الحلف راضون عن... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T06:48+0000
2023-04-01T06:48+0000
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سبوتنيك. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية ستولتنبرغ كأمين عام في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن تم تمديدها لعام آخر، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023، على خلفية الأزمة الأوكرانية.وجاءت أسماء كل من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونائبة رئيس الوزراء الكندية كريستيا فريلاند، ورئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي من بين المرشحين المحتملين لخلافة ستولتنبرغ كرئيس للحلف.وأوضح المصدر "لا أستطيع الجزم بشيء لأنه لا يوجد قرار نهائي بعد، كل ما أقوله هو أن هناك استحسان من صانعي القرار داخل الحلف لطريقة تعامل الأمين العام الحالي بفاعلية مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".ويعتقد الخبير أن اللاعبين الرئيسيين في "الناتو" لن يرغبوا في تغيير في القيادة أثناء الصراع في أوكرانيا، كما أن ستولتنبرغ لا يزال لديه مشاريع غير مكتملة فيما يتعلق بإنهاء عملية انضمام السويد.وخلص المصدر إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن تمديد ولاية ستولتنبرغ في قمة فيلنيوس في يوليو/ تموز المقبل، وأشار إلى أنه "لهذه الأسباب، يرى الأعضاء الرئيسيون في الحلف أن تمديد مهام ينس ستولتنبرغ حلا جيدا في هذه المرحلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن، لذلك يمكن أن يتغير الوضع".وعند سؤاله عن بدائل ستولتنبرغ المحتملة، وصف المصدر دراغي بأنه مرشح "قوي" بينما كان أقل ثقة بشأن فرص كلاس في شغل المنصب.
https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-رئيسة-المفوضية-الأوروبية--قد-تترأس-حلف-الناتو-1075391112.html
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العالم, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, الناتو, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك

توقعات بتمديد ولاية ستولتنبرغ كأمين عام لحلف الناتو

06:48 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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حصري
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إنه من المرجح أن يمدد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، فترة ولايته مرة أخرى لأن الأعضاء الرئيسيين في الحلف راضون عن طريقة تعامله مع الأزمة الأوكرانية.
سبوتنيك. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية ستولتنبرغ كأمين عام في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن تم تمديدها لعام آخر، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وجاءت أسماء كل من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونائبة رئيس الوزراء الكندية كريستيا فريلاند، ورئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي من بين المرشحين المحتملين لخلافة ستولتنبرغ كرئيس للحلف.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
إعلام: رئيسة المفوضية الأوروبية قد تترأس حلف الناتو
01:30 GMT
وأوضح المصدر "لا أستطيع الجزم بشيء لأنه لا يوجد قرار نهائي بعد، كل ما أقوله هو أن هناك استحسان من صانعي القرار داخل الحلف لطريقة تعامل الأمين العام الحالي بفاعلية مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
ويعتقد الخبير أن اللاعبين الرئيسيين في "الناتو" لن يرغبوا في تغيير في القيادة أثناء الصراع في أوكرانيا، كما أن ستولتنبرغ لا يزال لديه مشاريع غير مكتملة فيما يتعلق بإنهاء عملية انضمام السويد.
نقاط ضعف الناتو في الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
نقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
أمس, 12:57 GMT
وخلص المصدر إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن تمديد ولاية ستولتنبرغ في قمة فيلنيوس في يوليو/ تموز المقبل، وأشار إلى أنه "لهذه الأسباب، يرى الأعضاء الرئيسيون في الحلف أن تمديد مهام ينس ستولتنبرغ حلا جيدا في هذه المرحلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن، لذلك يمكن أن يتغير الوضع".
وعند سؤاله عن بدائل ستولتنبرغ المحتملة، وصف المصدر دراغي بأنه مرشح "قوي" بينما كان أقل ثقة بشأن فرص كلاس في شغل المنصب.
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