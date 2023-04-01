https://sputnikarabic.ae/20230401/خبيرة-الخلاف-على-قضايا-الإصلاح-الأمني-سبب-تأجيل-الاتفاق-النهائي-بالسودان--1075406237.html
خبيرة: الخلاف على قضايا الإصلاح الأمني سبب تأجيل الاتفاق النهائي بالسودان
خبيرة: الخلاف على قضايا الإصلاح الأمني سبب تأجيل الاتفاق النهائي بالسودان
أرجعت المحللة السياسية السودانية، الدكتورة تماضر أحمد، سبب تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد لبعض الخلافات حول القضايا... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T12:59+0000
2023-04-01T12:59+0000
2023-04-01T12:59+0000
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وأضافت في حديثها لراديو "سبوتنيك" أن التأجيل أيضا يتعلق ببعض الخلافات الخاصة بإشراك أكبر نسبة ممكنة من السياسيين المدنيين، مؤكدة أنها خلافات من السهولة أن يتم تخطيها.وأوضحت تماضر أحمد أن هذه الخلافات موجودة بين الأطراف الموقعة من المدنيين والعسكريين، وخاصة العسكريين فيما بينهم، رغم أن الجميع ينفي دائما وجود خلافات.لكنها أكدت أن الضغوط الدولية التي تمارس على هؤلاء الموقعين على الاتفاق الإطاري هي التي ربما ستدفعهم للجلوس معا والتوصل لاتفاق نهائي، على حد قولها.ولفتت الخبيرة إلى أن هناك بالفعل تباطؤا من قبل المؤسسة العسكرية في إتمام هذا الاتفاق رغم إعلانها دائما أنها تدعم هذه الخطوات، لكن الضغوط الدولية ستدفع باتجاه إتمام اتفاق فعلي بشكل عاجل، وذلك رغم استمرار الشك في نوايا العسكريين المتمسكين بالحكم، بحسب قولها.وفي وقت سابق، أجّلت الأطراف المشاركة في العملية السياسية في السودان توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، حسبما صرح خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي.وقال يوسف في تغريدة على "تويتر": "سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل (نيسان) اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
خبيرة: الخلاف على قضايا الإصلاح الأمني سبب تأجيل الاتفاق النهائي بالسودان
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أرجعت المحللة السياسية السودانية، الدكتورة تماضر أحمد، سبب تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد لبعض الخلافات حول القضايا الخاصة بالإصلاح الأمني.
وأضافت في حديثها لراديو "سبوتنيك" أن التأجيل أيضا يتعلق ببعض الخلافات الخاصة بإشراك أكبر نسبة ممكنة من السياسيين المدنيين، مؤكدة أنها خلافات من السهولة أن يتم تخطيها.
وأوضحت تماضر أحمد أن هذه الخلافات موجودة بين الأطراف الموقعة
من المدنيين والعسكريين، وخاصة العسكريين فيما بينهم، رغم أن الجميع ينفي دائما وجود خلافات.
لكنها أكدت أن الضغوط الدولية التي تمارس على هؤلاء الموقعين على الاتفاق الإطاري هي التي ربما ستدفعهم للجلوس معا والتوصل لاتفاق نهائي، على حد قولها.
ولفتت الخبيرة إلى أن هناك بالفعل تباطؤا من قبل المؤسسة العسكرية في إتمام هذا الاتفاق رغم إعلانها دائما أنها تدعم هذه الخطوات، لكن الضغوط الدولية ستدفع باتجاه إتمام اتفاق فعلي بشكل عاجل، وذلك رغم استمرار الشك في نوايا العسكريين المتمسكين بالحكم، بحسب قولها.
وفي وقت سابق، أجّلت الأطراف المشاركة في العملية السياسية في السودان توقيع الاتفاق النهائي
الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، حسبما صرح خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي.
وقال يوسف في تغريدة على "تويتر": "سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل (نيسان) اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة".