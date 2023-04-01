https://sputnikarabic.ae/20230401/دبابات-روسية-تدمر-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1075405554.html
دبابات روسية تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
دبابات روسية تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
تم نشر مقطع فيديو لهجوم مفرزة مشاة روسية، مدعومة بدبابتين وعدة عربات قتال مشاة، على موقع محصن للقوات المسلحة الأوكرانية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T12:48+0000
2023-04-01T12:48+0000
2023-04-01T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قاد العملية ضابط يلقب بـ "الخطيب"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يدير القائد بهدوء وثقة تصرفات طاقمه. تناور المركبات دون أن تعطل عمل الأخرى، وتطلق النار على النقاط التي تطلق القوات الأوكرانية النار منها.أنهت المفرزة مهمتها وقضت على جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وسيطرت على معقل للقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7ab96cce9de3e402abeb60d8489457f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات روسية تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
تم نشر مقطع فيديو لهجوم مفرزة مشاة روسية، مدعومة بدبابتين وعدة عربات قتال مشاة، على موقع محصن للقوات المسلحة الأوكرانية.
قاد العملية ضابط يلقب بـ "الخطيب"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يدير القائد بهدوء وثقة تصرفات طاقمه. تناور المركبات دون أن تعطل عمل الأخرى، وتطلق النار على النقاط التي تطلق القوات الأوكرانية النار منها.
أنهت المفرزة مهمتها وقضت على جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وسيطرت على معقل للقوات الأوكرانية
.