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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/دبابات-روسية-تدمر-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1075405554.html
دبابات روسية تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
دبابات روسية تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
تم نشر مقطع فيديو لهجوم مفرزة مشاة روسية، مدعومة بدبابتين وعدة عربات قتال مشاة، على موقع محصن للقوات المسلحة الأوكرانية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T12:48+0000
2023-04-01T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قاد العملية ضابط يلقب بـ "الخطيب"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يدير القائد بهدوء وثقة تصرفات طاقمه. تناور المركبات دون أن تعطل عمل الأخرى، وتطلق النار على النقاط التي تطلق القوات الأوكرانية النار منها.أنهت المفرزة مهمتها وقضت على جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وسيطرت على معقل للقوات الأوكرانية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابات روسية تدمر معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

12:48 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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تم نشر مقطع فيديو لهجوم مفرزة مشاة روسية، مدعومة بدبابتين وعدة عربات قتال مشاة، على موقع محصن للقوات المسلحة الأوكرانية.
قاد العملية ضابط يلقب بـ "الخطيب"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يدير القائد بهدوء وثقة تصرفات طاقمه. تناور المركبات دون أن تعطل عمل الأخرى، وتطلق النار على النقاط التي تطلق القوات الأوكرانية النار منها.
أنهت المفرزة مهمتها وقضت على جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وسيطرت على معقل للقوات الأوكرانية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
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