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https://sputnikarabic.ae/20230401/دراسة-ألزهايمر-قد-لا-يكون-في-الواقع-مرضا-في-الدماغ--1075395490.html
دراسة: ألزهايمر قد لا يكون في الواقع مرضا في الدماغ
دراسة: ألزهايمر قد لا يكون في الواقع مرضا في الدماغ
أصبح السعي وراء علاج لمرض "ألزهايمر" مهمة تنافسية ومثيرة للجدل بشكل متزايد، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الخلافات المهمة حول آلية تشخيصه وعلاجه. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T08:16+0000
2023-04-01T08:16+0000
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ذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت، في يونيو / حزيران 2021، على أن المركب "أدوكانوماب" هو مركب "بيتا أميلويد" يستهدف الأجسام المضادة كعلاج لمرض ألزهايمر، على الرغم من أن البيانات التي تدعم استخدامه كانت غير مكتملة ومتناقضة.ولكن وبحسب المجلة فإن هذا التفاني في دراسة الكتل البروتينية غير الطبيعية لم يترجم إلى دواء أو علاج مفيد.يعمل العلماء في معهد "كريمبيل" للدماغ، وهو جزء من شبكة الصحة الجامعية في جامعة "تورنتو"، على ابتكار نظرية جديدة لمرض ألزهايمر.وأكد العلماء أنه استنادًا إلى الثلاثين عامًا الماضية من البحث، لم يعد مرض ألزهايمر على أنه مرض يصيب الدماغ في المقام الأول.وقال العلماء: "نعتقد أن مرض ألزهايمر هو في الأساس اضطراب في جهاز المناعة داخل الدماغ".وأشار العلماء إلى أن "بيتا أميلويد" ليس بروتينًا منتجًا بشكل غير طبيعي، بل هو جزيء يحدث بشكل طبيعي وهو جزء من جهاز المناعة في الدماغ، ومن المفترض أن يكون هناك.وتابع العلماء أنه عندما تحدث صدمة في الدماغ أو عندما تكون البكتيريا موجودة في الدماغ، فإن بيتا أميلويد هو مساهم رئيسي في الاستجابة المناعية الشاملة للدماغ، وهنا تبدأ المشكلة.وأضاف العلماء أنه بسبب التشابه المذهل بين جزيئات الدهون التي تتكون منها أغشية البكتيريا وأغشية خلايا الدماغ، لا يستطيع "بيتا أميلويد" التمييز بين البكتيريا الغريبة وخلايا الدماغ المضيفة، ويهاجم عن طريق الخطأ خلايا الدماغ التي من المفترض أن يحميها.وبيّن العلماء أن الدماغ هو عضو خاص ومميز للغاية، يُعرف بأنه أكثر الهياكل تعقيدًا في الكون. في نموذجنا الخاص بمرض ألزهايمر، يساعد "بيتا أميلويد" على حماية وتعزيز نظام المناعة لدينا، ولكن لسوء الحظ، يلعب أيضًا دورًا مركزيًا في عملية المناعة الذاتية التي نعتقد أنها قد تؤدي إلى تطور مرض ألزهايمر.ويعتقد بعض العلماء أن مرض ألزهايمر هو مرض يصيب الهياكل الخلوية الدقيقة تسمى "الميتوكوندريا" مصانع الطاقة في كل خلية دماغية، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.تقوم "الميتوكوندريا" بتحويل الأكسجين من الهواء الذي نتنفسه والغلوكوز من الطعام الذي نتناوله إلى الطاقة اللازمة للتذكر والتفكير.ويؤكد البعض أنه نتيجة نهائية لعدوى معينة في الدماغ، وغالبًا ما يُشار إلى البكتيريا الموجودة في الفم على أنها الجاني. ولا يزال البعض الآخر يشير إلى أن المرض قد ينشأ من التعامل غير الطبيعي مع المعادن داخل الدماغ، وربما الزنك أو النحاس أو الحديد.
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دراسة: ألزهايمر قد لا يكون في الواقع مرضا في الدماغ

08:16 GMT 01.04.2023
© Photo / pixabay/katjaنموذج دماغ بشري في المختبر
نموذج دماغ بشري في المختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Photo / pixabay/katja
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أصبح السعي وراء علاج لمرض "ألزهايمر" مهمة تنافسية ومثيرة للجدل بشكل متزايد، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الخلافات المهمة حول آلية تشخيصه وعلاجه.
ذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت، في يونيو / حزيران 2021، على أن المركب "أدوكانوماب" هو مركب "بيتا أميلويد" يستهدف الأجسام المضادة كعلاج لمرض ألزهايمر، على الرغم من أن البيانات التي تدعم استخدامه كانت غير مكتملة ومتناقضة.

وركز العلماء على محاولة التوصل إلى علاجات جديدة لمرض ألزهايمر عن طريق منع تكوين كتل مدمرة للدماغ من هذا البروتين الغامض المسمى "بيتا أميلويد".

ولكن وبحسب المجلة فإن هذا التفاني في دراسة الكتل البروتينية غير الطبيعية لم يترجم إلى دواء أو علاج مفيد.
يعمل العلماء في معهد "كريمبيل" للدماغ، وهو جزء من شبكة الصحة الجامعية في جامعة "تورنتو"، على ابتكار نظرية جديدة لمرض ألزهايمر.
وأكد العلماء أنه استنادًا إلى الثلاثين عامًا الماضية من البحث، لم يعد مرض ألزهايمر على أنه مرض يصيب الدماغ في المقام الأول.
وقال العلماء: "نعتقد أن مرض ألزهايمر هو في الأساس اضطراب في جهاز المناعة داخل الدماغ".

ونوّه العلماء إلى أن جهاز المناعة الموجود في كل عضو في الجسم، هو عبارة عن مجموعة من الخلايا والجزيئات التي تعمل بتناغم للمساعدة في إصلاح الإصابات والحماية من الأجسام الغريبة.

وأشار العلماء إلى أن "بيتا أميلويد" ليس بروتينًا منتجًا بشكل غير طبيعي، بل هو جزيء يحدث بشكل طبيعي وهو جزء من جهاز المناعة في الدماغ، ومن المفترض أن يكون هناك.
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وتابع العلماء أنه عندما تحدث صدمة في الدماغ أو عندما تكون البكتيريا موجودة في الدماغ، فإن بيتا أميلويد هو مساهم رئيسي في الاستجابة المناعية الشاملة للدماغ، وهنا تبدأ المشكلة.
وأضاف العلماء أنه بسبب التشابه المذهل بين جزيئات الدهون التي تتكون منها أغشية البكتيريا وأغشية خلايا الدماغ، لا يستطيع "بيتا أميلويد" التمييز بين البكتيريا الغريبة وخلايا الدماغ المضيفة، ويهاجم عن طريق الخطأ خلايا الدماغ التي من المفترض أن يحميها.

وهذا يؤدي إلى فقدان مزمن وتدريجي لوظيفة خلايا الدماغ، والذي يبلغ ذروته في نهاية المطاف إلى الخرف، كل ذلك لأن نظام المناعة في الجسم لا يستطيع التفريق بين البكتيريا وخلايا الدماغ.

وبيّن العلماء أن الدماغ هو عضو خاص ومميز للغاية، يُعرف بأنه أكثر الهياكل تعقيدًا في الكون. في نموذجنا الخاص بمرض ألزهايمر، يساعد "بيتا أميلويد" على حماية وتعزيز نظام المناعة لدينا، ولكن لسوء الحظ، يلعب أيضًا دورًا مركزيًا في عملية المناعة الذاتية التي نعتقد أنها قد تؤدي إلى تطور مرض ألزهايمر.
ويعتقد بعض العلماء أن مرض ألزهايمر هو مرض يصيب الهياكل الخلوية الدقيقة تسمى "الميتوكوندريا" مصانع الطاقة في كل خلية دماغية، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
تقوم "الميتوكوندريا" بتحويل الأكسجين من الهواء الذي نتنفسه والغلوكوز من الطعام الذي نتناوله إلى الطاقة اللازمة للتذكر والتفكير.
ويؤكد البعض أنه نتيجة نهائية لعدوى معينة في الدماغ، وغالبًا ما يُشار إلى البكتيريا الموجودة في الفم على أنها الجاني. ولا يزال البعض الآخر يشير إلى أن المرض قد ينشأ من التعامل غير الطبيعي مع المعادن داخل الدماغ، وربما الزنك أو النحاس أو الحديد.
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