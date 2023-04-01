https://sputnikarabic.ae/20230401/دينا-مفتي-إثيوبيا-نجحت-في-الحفاظ-على-وحدتها-بمقاومة-الضغط-الدولي-1075412299.html
دينا مفتي: إثيوبيا نجحت في الحفاظ على وحدتها بمقاومة الضغط الدولي
دينا مفتي: إثيوبيا نجحت في الحفاظ على وحدتها بمقاومة الضغط الدولي
قال دينا مفتي، عضو مجلس نواب الشعب الإثيوبي أن بلاده الضغوط الدولية خلال السنوات الخمس الماضية، ونفذت أنشطة دبلوماسية مكنتها من الحفاظ على وحدة البلاد. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:40+0000
2023-04-01T15:40+0000
2023-04-01T15:40+0000
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وأوضح، مفتي، عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في البرلمان الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن هذه الأنشطة الدبلوماسية "ضمنت استمرارية سيادة الأمة من خلال تحمل المشاكل الدولية والمحلية".ولفت إلى أن "الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم دافعوا عن بلدهم خلال تلك الأوقات الصعبة".مؤكدا أن "الأنشطة الدبلوماسية العامة التي تحمي مصالح البلاد على المستوى الدولي تعززت من خلال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات بين الشعوب.وأشار إلى أن البلاد كانت تعاني من مشاكل مختلفة عندما وصلت الحكومة إلى السلطة.وقال دينا إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية والعالم كانت من خلال الدبلوماسية البرلمانية.وتابع: "حتى لو كانت هناك قيود في الاستجابة للمشكلات، فإن الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد من خلال التغلب على الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان وكذلك الظواهر الدولية كان نجاح كبير".
https://sputnikarabic.ae/20230330/إثيوبيا-تعلن-رفضها-لمحاولات-مصر-تدويل-ملف-سد-النهضة-1075315714.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سد النهضة الإثيوبي
دينا مفتي: إثيوبيا نجحت في الحفاظ على وحدتها بمقاومة الضغط الدولي
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قال دينا مفتي، عضو مجلس نواب الشعب الإثيوبي أن بلاده الضغوط الدولية خلال السنوات الخمس الماضية، ونفذت أنشطة دبلوماسية مكنتها من الحفاظ على وحدة البلاد.
وأوضح، مفتي، عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في البرلمان الإثيوبي، بحسب وكالة
الأنباء الإثيوبية "إينا" أن هذه الأنشطة الدبلوماسية "ضمنت استمرارية سيادة الأمة من خلال تحمل المشاكل الدولية والمحلية".
ولفت إلى أن "الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم
دافعوا عن بلدهم خلال تلك الأوقات الصعبة".
مؤكدا أن "الأنشطة الدبلوماسية العامة التي تحمي مصالح البلاد على المستوى الدولي تعززت من خلال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات بين الشعوب.
وأشار إلى أن البلاد كانت تعاني من مشاكل مختلفة عندما وصلت الحكومة إلى السلطة.
وقال دينا إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية
والعالم كانت من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وتابع: "حتى لو كانت هناك قيود في الاستجابة للمشكلات، فإن الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد من خلال التغلب على الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان وكذلك الظواهر الدولية كان نجاح كبير".