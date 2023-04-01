عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/دينا-مفتي-إثيوبيا-نجحت-في-الحفاظ-على-وحدتها-بمقاومة-الضغط-الدولي-1075412299.html
دينا مفتي: إثيوبيا نجحت في الحفاظ على وحدتها بمقاومة الضغط الدولي
دينا مفتي: إثيوبيا نجحت في الحفاظ على وحدتها بمقاومة الضغط الدولي
قال دينا مفتي، عضو مجلس نواب الشعب الإثيوبي أن بلاده الضغوط الدولية خلال السنوات الخمس الماضية، ونفذت أنشطة دبلوماسية مكنتها من الحفاظ على وحدة البلاد. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:40+0000
2023-04-01T15:40+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار سد النهضة الإثيوبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/10/1071275115_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9bc34e0f504d0f37f13491ba9aa4fa73.jpg
وأوضح، مفتي، عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في البرلمان الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن هذه الأنشطة الدبلوماسية "ضمنت استمرارية سيادة الأمة من خلال تحمل المشاكل الدولية والمحلية".ولفت إلى أن "الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم دافعوا عن بلدهم خلال تلك الأوقات الصعبة".مؤكدا أن "الأنشطة الدبلوماسية العامة التي تحمي مصالح البلاد على المستوى الدولي تعززت من خلال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات بين الشعوب.وأشار إلى أن البلاد كانت تعاني من مشاكل مختلفة عندما وصلت الحكومة إلى السلطة.وقال دينا إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية والعالم كانت من خلال الدبلوماسية البرلمانية.وتابع: "حتى لو كانت هناك قيود في الاستجابة للمشكلات، فإن الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد من خلال التغلب على الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان وكذلك الظواهر الدولية كان نجاح كبير".
https://sputnikarabic.ae/20230330/إثيوبيا-تعلن-رفضها-لمحاولات-مصر-تدويل-ملف-سد-النهضة-1075315714.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/10/1071275115_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_764510339e1136a1aade8100486363e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سد النهضة الإثيوبي

دينا مفتي: إثيوبيا نجحت في الحفاظ على وحدتها بمقاومة الضغط الدولي

15:40 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا
علم إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
قال دينا مفتي، عضو مجلس نواب الشعب الإثيوبي أن بلاده الضغوط الدولية خلال السنوات الخمس الماضية، ونفذت أنشطة دبلوماسية مكنتها من الحفاظ على وحدة البلاد.
وأوضح، مفتي، عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في البرلمان الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن هذه الأنشطة الدبلوماسية "ضمنت استمرارية سيادة الأمة من خلال تحمل المشاكل الدولية والمحلية".
ولفت إلى أن "الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم دافعوا عن بلدهم خلال تلك الأوقات الصعبة".
مؤكدا أن "الأنشطة الدبلوماسية العامة التي تحمي مصالح البلاد على المستوى الدولي تعززت من خلال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات بين الشعوب.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
إثيوبيا تعلن رفضها لمحاولات مصر تدويل ملف "سد النهضة"
30 مارس, 09:28 GMT
وأشار إلى أن البلاد كانت تعاني من مشاكل مختلفة عندما وصلت الحكومة إلى السلطة.
وقال دينا إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية والعالم كانت من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وتابع: "حتى لو كانت هناك قيود في الاستجابة للمشكلات، فإن الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد من خلال التغلب على الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان وكذلك الظواهر الدولية كان نجاح كبير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала