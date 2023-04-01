https://sputnikarabic.ae/20230401/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يزور-القاهرة-الأحد-ويلتقي-وزير-الخارجية-المصري-1075418227.html
رئيس مجلس النواب العراقي يزور القاهرة الأحد ويلتقي وزير الخارجية المصري
رئيس مجلس النواب العراقي يزور القاهرة الأحد ويلتقي وزير الخارجية المصري
يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا الأحد، في القاهرة، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T21:13+0000
2023-04-01T21:13+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك" من المفترض أن يستقبل الوزير المصري رئيس مجلس النواب العراقي الأحد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الوزير شكرى جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب العراقي، يناقشان فيها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي الشهر الماضي، عدداً من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.وأكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230323/السيسي-والسوداني-يبحثان-تعزيز-التعاون-بين-مصر-والعراق-في-مختلف-المجالات-1075072602.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار
رئيس مجلس النواب العراقي يزور القاهرة الأحد ويلتقي وزير الخارجية المصري
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يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا الأحد، في القاهرة، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" من المفترض أن يستقبل الوزير المصري رئيس مجلس النواب العراقي الأحد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الوزير شكرى جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب العراقي، يناقشان فيها العلاقات الثنائية
بين البلدين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي الشهر الماضي، عدداً من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.
وأكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق
، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر
، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.