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الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/رئيس-هيئة-الأركان-المشتركة-للبنتاغون-أوكرانيا-لن-تستطيع-تحقيق-أهدافها-العسكرية-قريبا-1075391479.html
رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون: أوكرانيا لن تستطيع تحقيق أهدافها العسكرية قريبا
رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون: أوكرانيا لن تستطيع تحقيق أهدافها العسكرية قريبا
أعلن رئيس الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T02:41+0000
2023-04-01T02:47+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وتحدثت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا عن الرغبة في استعادة دونباس والسيطرة على الممر البري إلى شبه جزيرة القرم واستعادت شبه الجزيرة نفسها ، أي استعادة الحدود التي كانت موجودة قبل عام 2014.وقال ميلي، خلال حدث افتراضي نظمه موقع "ديفينس ون"، ردا على سؤال بهذا الصدد: "مهمة عسكرية جادة وصعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة، ولا أعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن كييف قد تحاول إعادة بعض الأراضي ولكن ليس في ساحة المعركة، بل بطرق أخرى.وقال بلينكن، خلال جلسة استماع في الكونغرس: وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-نحو15-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-معقلين-على-محور-دونيتسك-1075391257.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون: أوكرانيا لن تستطيع تحقيق أهدافها العسكرية قريبا

02:41 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 02:47 GMT 01.04.2023)
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKERالجنرال الأمريكي مارك ميلي
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKER
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أعلن رئيس الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب.
واشنطن - سبوتنيك. وتحدثت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا عن الرغبة في استعادة دونباس والسيطرة على الممر البري إلى شبه جزيرة القرم واستعادت شبه الجزيرة نفسها ، أي استعادة الحدود التي كانت موجودة قبل عام 2014.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير معقلين على محور دونيتسك
02:10 GMT
وقال ميلي، خلال حدث افتراضي نظمه موقع "ديفينس ون"، ردا على سؤال بهذا الصدد: "مهمة عسكرية جادة وصعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة، ولا أعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن كييف قد تحاول إعادة بعض الأراضي ولكن ليس في ساحة المعركة، بل بطرق أخرى.
وقال بلينكن، خلال جلسة استماع في الكونغرس:
"أعتقد أن هناك مناطق في أوكرانيا تنوي (كييف) القتال من أجلها، وقد تكون هناك مناطق من المحتمل أن تعمل على إعادتها بطريقة أخرى".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:33 GMT
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