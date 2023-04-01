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https://sputnikarabic.ae/20230401/رغم-هدف-صلاح-مانشستر-سيتي-يسقط-ليفربول-برباعية-ويبقى-في-الصراع-على-اللقب-الإنجليزي-فيديو-1075411918.html
رغم هدف صلاح.. مانشستر سيتي يسقط ليفربول برباعية ويبقى في الصراع على اللقب الإنجليزي.. فيديو
رغم هدف صلاح.. مانشستر سيتي يسقط ليفربول برباعية ويبقى في الصراع على اللقب الإنجليزي.. فيديو
حقق نادي مانشستر سيتي فوزا عريضا ومستحقا على ضيفه ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الانجليزي لكرة... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T15:22+0000
2023-04-01T15:22+0000
مجتمع
ليفربول
مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وعلى الرغم من غياب هدافه النرويجي إرلينغ هالاند، عاد مانشستر سيتي ليبقى في دائرة الصراع على اللقب بعد فريق أرسنال المتصدر، حيث حقق السيتي "ريمونتادا" بعد تقدم اللاعب المصري محمد صلاح لـ"الريدز" في الدقيقة 17 من عمر المباراة، لكن أصحاب الأرض سجلوا رباعية نظيفة.سجل لنادي مانشستر الإنجليزي كل من الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة (27)، وبعده البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة (46)، ليلحق به الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة (53) ثم أخيرا جاك غريليش في الدقيقة (74).وبتلك النتيجة تقلص الفارق بين السيتي وأرسنال إلى 5 نقاط فقط، حيث يتصدر فريق الأرسنال الدوري الإنجليزي بـ 69 نقطة، في حين يحتل السيتي المركز الثاني بـ64 نقطة فقط، علما بأن لدى سيتي مباراة مؤجلة.ويذكر أن الأرسنال ومانشستر سيتي سيلتقيان في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب الاتحاد، في مباراة قد تكون الحاسمة على لقب الـ"برميرليغ" الطامح إليه أرسنال للمرة الأولى منذ 2004.
https://sputnikarabic.ae/20230401/محمد-صلاح-يصبح-الهداف-التاريخي-لليفربول-في-الدوري-خارج-الأرض-فيديو-1075409041.html
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ليفربول, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي

رغم هدف صلاح.. مانشستر سيتي يسقط ليفربول برباعية ويبقى في الصراع على اللقب الإنجليزي.. فيديو

15:22 GMT 01.04.2023
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Dave Thompson
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حقق نادي مانشستر سيتي فوزا عريضا ومستحقا على ضيفه ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.
وعلى الرغم من غياب هدافه النرويجي إرلينغ هالاند، عاد مانشستر سيتي ليبقى في دائرة الصراع على اللقب بعد فريق أرسنال المتصدر، حيث حقق السيتي "ريمونتادا" بعد تقدم اللاعب المصري محمد صلاح لـ"الريدز" في الدقيقة 17 من عمر المباراة، لكن أصحاب الأرض سجلوا رباعية نظيفة.
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
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محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري خارج الأرض... فيديو
13:45 GMT
سجل لنادي مانشستر الإنجليزي كل من الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة (27)، وبعده البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة (46)، ليلحق به الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة (53) ثم أخيرا جاك غريليش في الدقيقة (74).
وبتلك النتيجة تقلص الفارق بين السيتي وأرسنال إلى 5 نقاط فقط، حيث يتصدر فريق الأرسنال الدوري الإنجليزي بـ 69 نقطة، في حين يحتل السيتي المركز الثاني بـ64 نقطة فقط، علما بأن لدى سيتي مباراة مؤجلة.
ويذكر أن الأرسنال ومانشستر سيتي سيلتقيان في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب الاتحاد، في مباراة قد تكون الحاسمة على لقب الـ"برميرليغ" الطامح إليه أرسنال للمرة الأولى منذ 2004.
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