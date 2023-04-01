https://sputnikarabic.ae/20230401/سلطات-كييف-تضع-أحد-المطارنة-تحت-الإقامة-الجبرية-بتهمة-التعاون-مع-روسيا-1075405123.html

سلطات كييف تضع أحد المطارنة تحت الإقامة الجبرية بتهمة التعاون مع روسيا

سلطات كييف تضع أحد المطارنة تحت الإقامة الجبرية بتهمة التعاون مع روسيا

أعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة "كييف-بيشيرسكايا لافرا"، أن السلطات الأوكرانية وضعته قيد الإقامة الجبرية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T12:44+0000

2023-04-01T12:44+0000

2023-04-01T12:44+0000

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موسكو - سبوتنيك. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، فيستي، قال المطران بافيل لأبناء الأبرشية، أنه قد عُرض عليه في وقت سابق من اليوم شكوك رسمية حول "التعاون مع روسيا والتحريض بين الأديان"، بعد أن أجرت السلطات الأوكرانية عمليات تفتيش في منزله.في غضون ذلك، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (UOC) إن السلطات ستختار إجراء وقائيًا لبافيل، بعد استجواب كان مقررًا مبدئيًا في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.واتهمت إدارة أمن الدولة المطران بافيل بإهانة المشاعر الدينية للأوكرانيين من مختلف الأديان، ومحاولة تشكيل موقف عدائي تجاههم، وأضافت أن التحقيق جار حاليا في مكان إقامة نائب لافرا المؤقتة.وكانت التواترات قد تصاعدت بين كييف والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (UOC) بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.تأسست "OCU" في عام 2018 ككنيسة أرثوذكسية شرقية مستقلة ذات أراضي قانونية في أوكرانيا، فيما تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن "OCU" غير قانونية.في 11 مارس الفائت، توجّه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، بنداء إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المؤسسات الدولية، عبّر فيه عن قلقه العميق بخصوص ضغط الدولة المتفاقم على المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا، واصفًا أهداف المسؤولين الأوكرانيين الذين طردوا رهبان دير كييف بيتشيرسك لافرا منه، بالقمعية.

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