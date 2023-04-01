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https://sputnikarabic.ae/20230401/سيارة-اللاعب-المغربي-سفيان-كيين-تحلق-في-الهواء-وتصطدم-بجدار-في-حادث-مروع-فيديو-1075410034.html
سيارة اللاعب المغربي سفيان كيين تحلق في الهواء وتصطدم بجدار في حادث مروع... فيديو
سيارة اللاعب المغربي سفيان كيين تحلق في الهواء وتصطدم بجدار في حادث مروع... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض لاعب كرة القدم المغربي، سفيان كيين، لحادث سير مروع ‏في بلجيكا.‏ 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T14:10+0000
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وتبيّن اللقطات المتداولة، تحليق سيارة المحترف بصفوف لوفين البلجيكي، في الهواء نتيجة السرعة الزائدة، لتصطدم بعدها بجدار قاعة رياضية.وأحدث اصطدام السيارة بالحدار فجوة كبيرة في المبنى.وتعرض اللاعب، سفيان كيين (25 عاما) لإصابات خطيرة، نتيجة انقلاب سيارته وخروجها على السياق، بمنطقة فليميل، ضواحي مدينة لييج، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وتم نقل كيين على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وهو في حرجة للغاية، وبين الحياة والموت.
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نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

سيارة اللاعب المغربي سفيان كيين تحلق في الهواء وتصطدم بجدار في حادث مروع... فيديو

14:10 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / KURT DESPLENTERلاعب كرة القدم المغربي، سفيان كيين
لاعب كرة القدم المغربي، سفيان كيين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / KURT DESPLENTER
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض لاعب كرة القدم المغربي، سفيان كيين، لحادث سير مروع ‏في بلجيكا.‏
وتبيّن اللقطات المتداولة، تحليق سيارة المحترف بصفوف لوفين البلجيكي، في الهواء نتيجة السرعة الزائدة، لتصطدم بعدها بجدار قاعة رياضية.
وأحدث اصطدام السيارة بالحدار فجوة كبيرة في المبنى.
وتعرض اللاعب، سفيان كيين (25 عاما) لإصابات خطيرة، نتيجة انقلاب سيارته وخروجها على السياق، بمنطقة فليميل، ضواحي مدينة لييج، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وتم نقل كيين على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وهو في حرجة للغاية، وبين الحياة والموت.
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