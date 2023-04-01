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https://sputnikarabic.ae/20230401/شجار-وتدخلات-عنيفة-تحول-مباراة-كرة-قدم-إلى-حلبة-مصارعة-فيديو-1075398444.html
شجار وتدخلات عنيفة تحول مباراة كرة قدم إلى حلبة مصارعة... فيديو
شجار وتدخلات عنيفة تحول مباراة كرة قدم إلى حلبة مصارعة... فيديو
تحولت مباراة ودية في كرة القدم إلى حالة من الفوضى خرجت عن السيطرة بسبب شجار ومخالفات عنيفة بين اللاعبين. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:48+0000
2023-04-01T09:48+0000
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وحسب موقع "سكريت سكورت"، المتخصص في الرياضة، كانت المباراة في إطار برنامج أكاديمية "Garuda Select" الذي يختار لاعبين من إندونيسيا تحت سن 17 عاما ويجلبهم للتدريب في أكاديمية لوبورو في إنجلترا.ثم يتنافسون مع فرق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا على أمل أن يتم شراؤهم من قبل الأندية المحترفة.والبرنامج في موسمه الخامس ويعرض بعض أفضل اللاعبين الشباب في البلاد في مواجهة فرق الأكاديمية الإنجليزية.وكانت المباراة ضد أكاديمية بورنموث حيث تحولت إلى حالة من الفوضى بسبب شجار عنيف بين اللاعبين وخرجت الأمور عن السيطرة بسلسلة من المخالفات العنيفةُ، وشمل ذلك بعض اللكمات القوية لسبب غير مفهوم.ويظهر في فيديو المباراة اللاعبين وهم يتألمون من شدة الضربات، حيث تعرضت مجموعتا اللاعبين للعديد من اللكمات.وانتقد المشجعون على وسائل التواصل سلوك اللاعبين، واصفين المباراة بأنها تحولت لحلبة مصارعة.
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رياضة, منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي

شجار وتدخلات عنيفة تحول مباراة كرة قدم إلى حلبة مصارعة... فيديو

09:48 GMT 01.04.2023
© RIA Novosti . Alexey Filippovملعب تشيلسي
ملعب تشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© RIA Novosti . Alexey Filippov
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تحولت مباراة ودية في كرة القدم إلى حالة من الفوضى خرجت عن السيطرة بسبب شجار ومخالفات عنيفة بين اللاعبين.
وحسب موقع "سكريت سكورت"، المتخصص في الرياضة، كانت المباراة في إطار برنامج أكاديمية "Garuda Select" الذي يختار لاعبين من إندونيسيا تحت سن 17 عاما ويجلبهم للتدريب في أكاديمية لوبورو في إنجلترا.
ثم يتنافسون مع فرق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا على أمل أن يتم شراؤهم من قبل الأندية المحترفة.
والبرنامج في موسمه الخامس ويعرض بعض أفضل اللاعبين الشباب في البلاد في مواجهة فرق الأكاديمية الإنجليزية.
وكانت المباراة ضد أكاديمية بورنموث حيث تحولت إلى حالة من الفوضى بسبب شجار عنيف بين اللاعبين وخرجت الأمور عن السيطرة بسلسلة من المخالفات العنيفةُ، وشمل ذلك بعض اللكمات القوية لسبب غير مفهوم.
ويظهر في فيديو المباراة اللاعبين وهم يتألمون من شدة الضربات، حيث تعرضت مجموعتا اللاعبين للعديد من اللكمات.
وانتقد المشجعون على وسائل التواصل سلوك اللاعبين، واصفين المباراة بأنها تحولت لحلبة مصارعة.
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