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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/شويغو-يعقد-اجتماعا-في-مقر-المجموعة-المشتركة-للقوات-الروسية-حول-إمدادات-الذخيرة--1075396617.html
شويغو يعقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية حول إمدادات الذخيرة
شويغو يعقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية حول إمدادات الذخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية بشأن قضايا تزويد القوات الروسية... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T08:37+0000
2023-04-01T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية إلى تقارير عن الوضع الراهن، وعقد اجتماعا مع قائد المجموعة ونواب وزير الدفاع الروسي حول قضايا تزويد القوات بالذخيرة".وأشار شويغو إلى أنه "تم تحديد حجم إمدادات الذخيرة الأكثر طلبًا، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لزيادتها".وذكر البيان أنه تمت مناقشة قضايا زيادة توريد الذخيرة للقوات الروسية، بما في ذلك تحسين كفاءة النظام اللوجستي لتزويد القوات بكل ما تحتاجه.وفي وقت سابق، تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف.وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة.وفحص وزير الدفاع تشغيل خطوط الإنتاج الآلية للمدفعية والدبابات وقذائف الهاون من عيارات مختلفة وصواريخ الطائرات غير الموجهة، وكذلك مناطق مراقبة جودة المنتجات.
https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-القوات-الأوكرانية-تنشر-10-دبابات-ليوبارد-بالقرب-من-أوغليدار-1075393514.html
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شويغو يعقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية حول إمدادات الذخيرة

08:37 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية بشأن قضايا تزويد القوات الروسية بالذخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية إلى تقارير عن الوضع الراهن، وعقد اجتماعا مع قائد المجموعة ونواب وزير الدفاع الروسي حول قضايا تزويد القوات بالذخيرة".

وأكد شويغو أن "تزويد مجموعات القوات بأسلحة الدمار هو تحت السيطرة الدائمة للحكومة ووزارة الدفاع".

وأشار شويغو إلى أنه "تم تحديد حجم إمدادات الذخيرة الأكثر طلبًا، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لزيادتها".

وتابع شويغو "بسبب التوسع في القدرات الإنتاجية وزيادة إنتاجية العمل، فقد زاد عدد المنتجات التي ينتجونها لدعم القوات بمقدار مضاعف، نحن نتحدث عن كل من أنواع الأسلحة التقليدية وعالية الدقة. كل هذا يجعل من الممكن إنجاز المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لخطة إجراء العملية العسكرية الخاصة".

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06:44 GMT
وذكر البيان أنه تمت مناقشة قضايا زيادة توريد الذخيرة للقوات الروسية، بما في ذلك تحسين كفاءة النظام اللوجستي لتزويد القوات بكل ما تحتاجه.
وفي وقت سابق، تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مؤسسات الصناعات الدفاعية في مقاطعتي تشيليابينسك وكيروف.
وقام شويغو بتفتيش منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك بشكل مباشر في إنتاج المعدات العسكرية لضمان سير العملية العسكرية الخاصة.
وفحص وزير الدفاع تشغيل خطوط الإنتاج الآلية للمدفعية والدبابات وقذائف الهاون من عيارات مختلفة وصواريخ الطائرات غير الموجهة، وكذلك مناطق مراقبة جودة المنتجات.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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