عربي
https://sputnikarabic.ae/20230401/صحيفة-المعدة-الكبيرة-لكييف-تخلق-صعوبات-للمجمع-الصناعي-العسكري-الغربي-1075398951.html
صحيفة: "المعدة الكبيرة" لكييف تخلق صعوبات للمجمع الصناعي العسكري الغربي
صحيفة: "المعدة الكبيرة" لكييف تخلق صعوبات للمجمع الصناعي العسكري الغربي
كتب الصحفي الصيني باي منغشن، أن الدول الغربية شعرت بضغوط متزايدة على اقتصادها وصناعتها ودفاعها، بسبب "شهية" كييف المتزايدة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:59+0000
2023-04-01T09:59+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
وفقًا للمقالة، يواجه الغرب نقصًا في الطاقة الإنتاجية وتكاليف ضخمة وتأخيرات بيروقراطية واسعة النطاق. يواصل نظام كييف مطالبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم العسكري، على خلفية تسليم دبابات "تشالنجر 2" البريطانية ودبابات "ليوبارد 2" الألمانية.كما أكد باي مينغشن أن نظام التصويب الرئيسي هو ميزة المركبات الغربية، لكنه أضاف أن موقف عدد من الدول الأوروبية تجاه مساعدة كييف قد يزداد سوءًا بسبب الضغوط الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الأوكرانية-دبابات-تشالنجر-2-البريطانية-تبدأ-قريبا-مهام-قتالية-في-أوكرانيا-1075222513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة: "المعدة الكبيرة" لكييف تخلق صعوبات للمجمع الصناعي العسكري الغربي

09:59 GMT 01.04.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
كتب الصحفي الصيني باي منغشن، أن الدول الغربية شعرت بضغوط متزايدة على اقتصادها وصناعتها ودفاعها، بسبب "شهية" كييف المتزايدة.
وفقًا للمقالة، يواجه الغرب نقصًا في الطاقة الإنتاجية وتكاليف ضخمة وتأخيرات بيروقراطية واسعة النطاق. يواصل نظام كييف مطالبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم العسكري، على خلفية تسليم دبابات "تشالنجر 2" البريطانية ودبابات "ليوبارد 2" الألمانية.
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
الدفاع الأوكرانية: دبابات "تشالنجر 2" البريطانية تبدأ قريبا مهام قتالية في أوكرانيا
28 مارس, 07:16 GMT

وقال: "نظرًا للمعدل الهائل للإنفاق، أصبحت الأسلحة والمعدات التي ترسلها الدول الغربية مجرد قطرة في المحيط، كما أن "معدة كييف الكبيرة" تخلق أيضًا صعوبات للإمكانات الصناعية العسكرية لمختلف البلدان"، حسبما نقل موقع "فان" عن صحيفة "بيبر" الصينية.

كما أكد باي مينغشن أن نظام التصويب الرئيسي هو ميزة المركبات الغربية، لكنه أضاف أن موقف عدد من الدول الأوروبية تجاه مساعدة كييف قد يزداد سوءًا بسبب الضغوط الاقتصادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала