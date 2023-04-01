https://sputnikarabic.ae/20230401/صحيفة-المعدة-الكبيرة-لكييف-تخلق-صعوبات-للمجمع-الصناعي-العسكري-الغربي-1075398951.html
صحيفة: "المعدة الكبيرة" لكييف تخلق صعوبات للمجمع الصناعي العسكري الغربي
صحيفة: "المعدة الكبيرة" لكييف تخلق صعوبات للمجمع الصناعي العسكري الغربي
كتب الصحفي الصيني باي منغشن، أن الدول الغربية شعرت بضغوط متزايدة على اقتصادها وصناعتها ودفاعها، بسبب "شهية" كييف المتزايدة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:59+0000
2023-04-01T09:59+0000
2023-04-01T09:59+0000
العالم
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وفقًا للمقالة، يواجه الغرب نقصًا في الطاقة الإنتاجية وتكاليف ضخمة وتأخيرات بيروقراطية واسعة النطاق. يواصل نظام كييف مطالبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم العسكري، على خلفية تسليم دبابات "تشالنجر 2" البريطانية ودبابات "ليوبارد 2" الألمانية.كما أكد باي مينغشن أن نظام التصويب الرئيسي هو ميزة المركبات الغربية، لكنه أضاف أن موقف عدد من الدول الأوروبية تجاه مساعدة كييف قد يزداد سوءًا بسبب الضغوط الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الدفاع-الأوكرانية-دبابات-تشالنجر-2-البريطانية-تبدأ-قريبا-مهام-قتالية-في-أوكرانيا-1075222513.html
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العالم
صحيفة: "المعدة الكبيرة" لكييف تخلق صعوبات للمجمع الصناعي العسكري الغربي
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كتب الصحفي الصيني باي منغشن، أن الدول الغربية شعرت بضغوط متزايدة على اقتصادها وصناعتها ودفاعها، بسبب "شهية" كييف المتزايدة.
وفقًا للمقالة، يواجه الغرب نقصًا في الطاقة الإنتاجية وتكاليف ضخمة وتأخيرات بيروقراطية واسعة النطاق. يواصل نظام كييف مطالبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم العسكري، على خلفية تسليم دبابات "تشالنجر 2" البريطانية ودبابات "ليوبارد 2" الألمانية.
وقال: "نظرًا للمعدل الهائل للإنفاق، أصبحت الأسلحة والمعدات التي ترسلها الدول الغربية مجرد قطرة في المحيط، كما أن "معدة كييف الكبيرة" تخلق أيضًا صعوبات للإمكانات الصناعية العسكرية لمختلف البلدان"، حسبما نقل موقع "فان" عن صحيفة "بيبر" الصينية.
كما أكد باي مينغشن أن نظام التصويب الرئيسي هو ميزة المركبات الغربية، لكنه أضاف أن موقف عدد من الدول الأوروبية تجاه مساعدة كييف قد يزداد سوءًا بسبب الضغوط الاقتصادية.