https://sputnikarabic.ae/20230401/طرق-يكشف-بها-المستخدم-العادي-حقيقة-الصور-المفبركة-بواسطة-الذكاء-الاصطناعي-1075394671.html

طرق يكشف بها المستخدم العادي حقيقة الصور المفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي

طرق يكشف بها المستخدم العادي حقيقة الصور المفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي

أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركة الصور بلبلة واسعة بعد أن عمد مستخدمو تلك التقنيات في الآونة الأخيرة إلى التلاعب بصور مشاهير عالم السياسة والدين. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T07:37+0000

2023-04-01T07:37+0000

2023-04-01T07:37+0000

مجتمع

منوعات

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

إيمانويل ماكرون

علوم

الأخبار

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جاء من بين أشهر من انتشرت صورهم المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وغيرهم.وعرض موقع راديو "مونت كارلو" عدة طرق مبسطة يمكن للمستخدم العادي من خلالها كشف زيف الصور المفبركة التي أعدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي.تدقيق النظرهنالك بعض الإشارات التي يجب النظر إليها التي تكشف بوضوح الصور المفبركة من قبل الذكاء الاصطناعي كالتحقق من اليدين، حيث يجد الذكاء الاصطناعي صعوبة في صنع أيد مثالية.كذلك لو نظرنا بتمعن إلى صورة البابا فرنسيس المنتشرة مؤخرا مع سترته البيضاء المنتفخة، ستظهر بعض الإشارات مثل الصليب المعلق على صدره الذي وضع بمستوى عال و الطرف الأخر من السلسلة غير موجود، كما أن في يده اليمنى ما يبدو أنه فنجان قهوة غير واضح، وأصابعه مغلقة ومشوهة، كذلك عند النظر للوجه نرى أن جفنه مدمج في نظاراته.لذلك يجب تدقيق النظر في موضع الأطراف كالأذنين أو الانعكاسات في العيون أو النظارات فكثيرا ما تكون في الصور المزيفة غريبة أو مضحكة.يمكن أيضا التحقق من العبارات المكتوبة كالشعارات، العلامات التجارية واللافتات، فقد تكون إما مقلوبة أو غير واقعية، إذ لا يعرف الذكاء الاصطناعي حتى الآن كيفية إعادة إنتاج الكلمات بشكل مثالي.تساعد أداة "Forensically" وهي خدمة مجانية على الإنترنت على تكبير تفاصيل الصورة بدقة أكثر ما يساعد على كشف الإشارات سابقة الذكر في الصور المزيفة.أدوات البحث العكسيويوفر محرك البحث "غوغل" أو الموقع المتخصص "Tineye.com" إمكانية البحث العكسي، ومن خلال ذلك يمكن التحقق ما إذا كانت الصورة متوفرة في مقال آخر أم لا وهذا قد يخبر بالكثير عن حقيقتها.في هذا الصدد يوجد كذلك أدوات معلوماتية كبرنامجي "Truepic" أو"Eerelay"، وهي خدمات مدفوعة مزودة بتقنيات تعتمد على تقنية "بلوك تشين" للمصادقة على الصور.تحديد المواقع الجغرافيةوهو أمر مهم للتأكد من مكان الحدث باستخدام أدوات التعيين التفصيلية مثل "Google Street View" أو "Yandex Maps"، لتحديد الموقع والمقارنة بالصور أو الفيديو والتحقق منها على الخرائط، ومن بين الأدوات التي يستخدمها الصحفيين في هذا الصدد إضافة plug" in" لمتصفح "كروم" تدعى "Big Invid Fake News Debunker".وتساعد هذه الأداة في التحقق من موقع ووقت مقاطع الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" (أنشطته شركة "ميتا" التي تضم "فيسبوك" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) كما أن لديها خيارات للبحث عن مقاطع الفيديو على "تويتر" وخيارات البحث العكسي عن الصور وملخصات البيانات الوصفية.التحقق من تاريخ حالة الطقسيمكن بواسطة استخدام خدمة "Historical Weather" على موقع "Weather Underground" التحقق من حالة الطقس في الصورة الملتقطة أو الفيديو المصور.

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منوعات, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إيمانويل ماكرون, علوم, الأخبار