https://sputnikarabic.ae/20230401/علماء-ينجحون-في-صناعة-كرة-لحم-عملاقة-من-بروتين-حيوان-انقرض-من-5000-عام-فيديو-1075408870.html

علماء ينجحون في صناعة كرة لحم عملاقة من بروتين حيوان انقرض من 5000 عام... فيديو

علماء ينجحون في صناعة كرة لحم عملاقة من بروتين حيوان انقرض من 5000 عام... فيديو

نجح علماء أستراليون في صناعة كرة لحم عملاقة مصنوعة من بروتين مفاجئ، وهي الحمض النووي ‏لحيوان الماموث الذي انقرض منذ 5000 آلاف عام.‏ 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T13:42+0000

2023-04-01T13:42+0000

2023-04-01T13:42+0000

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وقامت شركة "فاو" الأسترالية الناشئة، بتصنيع كرة اللحم من الحمض النووي للماموث الصوفي المنقرض، فضلا عن شظايا الحمض النووي للفيل الأفريقي، وهو قريب من الماموث، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وكانت الخطوة التالية، هي إدخال الحمض النووي في لحم الضأن المصنوع في المختبر.وأوضحت الشركة أن عملية التصنيع استخدمت "تقنية جديدة ومبتكرة" لإنتاج كرة اللحم العملاقة، والتي "تهدف إلى تحدي الجمهور وصناعة اللحوم للتفكير بشكل مختلف حول كيفية إنتاجنا واستهلاكنا للأغذية، فضلا عن البحث عن بدائل للحوم الحيوانية".لكن من المثير للاهتمام، أن العلماء الأستراليون لم يجرأوا على تذوق كرة اللحم الجديدة، بسبب مخاوفهم من الحساسية المحتملة للبروتين البالغ من العمر 5000 عام.وهناك أدلة على أن البشر من العصر الحجري، كانوا يستهلكون لحوم الماموث، كما أنهم استخدموا طرق حفظ ذكية - بما في ذلك غمر اللحم في الماء البارد - بسبب الكمية الهائلة من اللحوم التي يمكن حصادها من الحيوان الضخم، وفقا لما ورد في كتاب "Lost Feast: Culinary Extinction and the Future of Food" (العيد المفقود: انقراض الطهي ومستقبل الغذاء)، من تأليف، لينور نيومان.وتم إزاحة الستار عن كرة اللحم العملاقة ببروتين الماموت، يوم الثلاثاء الماضي، وستنضم إلى المجموعة في متحف العلوم والطب بهولندا.

https://sputnikarabic.ae/20230317/الإمارات-تفتتح-أول-مصنع-للحوم-النباتية-في-الشرق-الأوسط-1074865591.html

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