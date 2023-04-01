كذبة أبريل... كيف يمزح السياسيون والرياضيون والممثلون

وفقًا لأحدهم، تم الاحتفال بعيد الحمقى، المكرس لـ"إله الضحك"، في روما القديمة. أيضًا، قد يرتبط تاريخ هذا التاريخ بحقيقة أن الرومان أشادوا في أوائل أبريل بإلهة الخصوبة "ديميترا". وفقًا للأسطورة، مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، عادت ابنتها بيرسيفوني، التي اختطفها حاكم الموتى من قبل هاديس، من العالم السفلي.وفي رواية أخرى، أقيم مهرجان النكات خلال هذه الفترة في الهند القديمة. يقترح بعض المؤرخين أنه تم الاحتفال ببداية شهر أبريل في الهند وروما القديمة كتاريخ يساوي النهار فيه الليل. صاحب المهرجان احتفالات وهتافات وغرابة وأذى. لذلك جذب الناس القدامى الطقس الجيد في الربيع.تقول النظرية الأكثر شيوعًا أن المناسبة ظهرت بسبب إصلاحات التقويم في فرنسا في القرن السادس عشر. بعد ذلك، وبسبب إدخال التقاليد المسيحية، حاولوا تخصيص جميع الاحتفالات بالاحتفالات الدينية: بدأ جزء من المجتمع يحتفل بالعام الجديد في تواريخ عيد الفصح، بينما استمر البقية في العيش وفقًا للشرائع القديمة. أولئك الذين تجاهلوا النظام الجديد تعرضوا للسخرية. كانوا يطلق عليهم اسم "بواسون دافريل" (بالفرنسية: سمكة أبريل): مثل هذه السمكة صغيرة ومصابة بالنعاس، ومن السهل صيدها. أولئك المتخلفون عن الركب تم ربطهم بظهر سمكة ورقية. لا يزال اللقب موجودًا بين الفرنسيين: هكذا يسمون "كذبة أبريل". وهكذا ترسخت عادة خداع الآخرين في الأول من أبريل، وحصل التاريخ على الاسم المناسب - يوم كذبة أبريل.متى بدأت روسيا بالاحتفال الأول من أبريل؟في روسيا، لأول مرة، تم الاحتفال بيوم كذبة أبريل بشكل جماعي في بداية القرن الثامن عشر في سانت بطرسبرغ: ثم عاد بطرس الأول من رحلته إلى أوروبا. أمر الملك أن يعلن للناس عن الأداء المخطط له وأن يجمع كل من في الميدان. عندما وصل الجمهور، المتحمسون للاستمتاع بالمشهد، إلى المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه الأداء، قيل لهم فقط أنه في الأول من أبريل لا داعي للثقة بأي شخص.تقاليد العيدفي العالم الحديث، يستمر الناس في المزح مع بعضهم البعض: تقديم هدايا تذكارية مضحكة؛ إرسال الميمات؛ حضور الحفلات الموسيقية للممثلين الكوميديين؛ مشاركة معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي.تعتبر المناسبة عالمية، حيث يتم الاحتفال بها في أجزاء مختلفة من العالم.كيف يتم الاحتفال بـ1 أبريل في دول مختلفةتختلف تقاليد الاحتفال بيوم كذبة أبريل في العالم، فهي تحتوي على سمات الثقافة الشعبية لهذه الدول.
لا توجد معلومات دقيقة حول وقت ومكان وظروف ظهور يوم كذبة الأول من أبريل/ نيسان، لكن المؤرخين طرحوا خيارات مختلفة.
وفقًا لأحدهم، تم الاحتفال بعيد الحمقى، المكرس لـ"إله الضحك"، في روما القديمة. أيضًا، قد يرتبط تاريخ هذا التاريخ بحقيقة أن الرومان أشادوا في أوائل أبريل بإلهة الخصوبة "ديميترا". وفقًا للأسطورة، مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، عادت ابنتها بيرسيفوني، التي اختطفها حاكم الموتى من قبل هاديس، من العالم السفلي.
وفي رواية أخرى، أقيم مهرجان النكات خلال هذه الفترة في الهند القديمة. يقترح بعض المؤرخين أنه تم الاحتفال ببداية شهر أبريل في الهند وروما القديمة كتاريخ يساوي النهار فيه الليل. صاحب المهرجان احتفالات وهتافات وغرابة وأذى. لذلك جذب الناس القدامى الطقس الجيد في الربيع.
تقول النظرية الأكثر شيوعًا أن المناسبة ظهرت بسبب إصلاحات التقويم في فرنسا في القرن السادس عشر. بعد ذلك، وبسبب إدخال التقاليد المسيحية، حاولوا تخصيص جميع الاحتفالات بالاحتفالات الدينية: بدأ جزء من المجتمع يحتفل بالعام الجديد في تواريخ عيد الفصح، بينما استمر البقية في العيش وفقًا للشرائع القديمة. أولئك الذين تجاهلوا النظام الجديد تعرضوا للسخرية. كانوا يطلق عليهم اسم "بواسون دافريل" (بالفرنسية: سمكة أبريل): مثل هذه السمكة صغيرة ومصابة بالنعاس، ومن السهل صيدها. أولئك المتخلفون عن الركب تم ربطهم بظهر سمكة ورقية. لا يزال اللقب موجودًا بين الفرنسيين: هكذا يسمون "كذبة أبريل". وهكذا ترسخت عادة خداع الآخرين في الأول من أبريل، وحصل التاريخ على الاسم المناسب - يوم كذبة أبريل.
يمزح مؤسس إلون ماسك، والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين / المصممين في SpaceX مع المراسلين بينما يتظاهر بالبحث عن إجابة لسؤال على هاتفه الخلوي خلال مؤتمر صحفي بعد رحلة اختبار صاروخ Falcon 9 SpaceX لإظهار نظام الهروب في حالات الطوارئ في الكبسولة في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 19 يناير 2020.
يمزح مؤسس إلون ماسك، والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين / المصممين في SpaceX مع المراسلين بينما يتظاهر بالبحث عن إجابة لسؤال على هاتفه الخلوي خلال مؤتمر صحفي بعد رحلة اختبار صاروخ Falcon 9 SpaceX لإظهار نظام الهروب في حالات الطوارئ في الكبسولة في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 19 يناير 2020.
مهاجم يوفنتوس سابقا البرتغالي كريستيانو رونالدو (على اليمين) ومهاجم يوفنتوس الإيطالي فيديريكو برنارديشي، وكلاهما مغطاة بالرغوة، ويحتفلان برأسهما بعد أن حصل يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي 2018/19، بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.
مهاجم يوفنتوس سابقا البرتغالي كريستيانو رونالدو (على اليمين) ومهاجم يوفنتوس الإيطالي فيديريكو برنارديشي، وكلاهما مغطاة بالرغوة، ويحتفلان برأسهما بعد أن حصل يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي 2018/19، بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.
تشارك كاثرين البريطانية، دوقة كامبريدج (إلى اليسار) والأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج (الثاني إلى اليمين) نكتة في بداية سباق التتابع، خلال حدث تدريبي للترويج لجمعية الرؤساء معًا الخيرية، في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن، في 5 فبراير 2017.
تشارك كاثرين البريطانية، دوقة كامبريدج (إلى اليسار) والأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج (الثاني إلى اليمين) نكتة في بداية سباق التتابع، خلال حدث تدريبي للترويج لجمعية الرؤساء معًا الخيرية، في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن، في 5 فبراير 2017.
الألمانيان الحائزان على جائزة نوبل في الفيزياء، كلاوس هاسلمان (يمين) وجائزة نوبل في الكيمياء، قائمة بنيامين (يسار) يمزحون ويشكلون مع ميداليات جائزة نوبل بالشوكولاتة بعد حضور ندوة نوبل في السفارة السويدية في برلين ، ألمانيا ، في 7 ديسمبر 2021 . - فاز بنجامين ليست من ألمانيا وديفيد ماكميلان من الولايات المتحدة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021 لعملهما في تطوير أداة جديدة لتوسيع نطاق التفاعلات الكيميائية بطريقة صديقة للبيئة ، تُعرف باسم "التحفيز العضوي" وكلاوس هاسلمان من ألمانيا ، الولايات المتحدة- فاز العالم الياباني سيوكورو مانابي والإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 لنماذج المناخ وفهم النظم الفيزيائية.
الألمانيان الحائزان على جائزة نوبل في الفيزياء، كلاوس هاسلمان (يمين) وجائزة نوبل في الكيمياء، قائمة بنيامين (يسار) يمزحون ويشكلون مع ميداليات جائزة نوبل بالشوكولاتة بعد حضور ندوة نوبل في السفارة السويدية في برلين ، ألمانيا ، في 7 ديسمبر 2021 . - فاز بنجامين ليست من ألمانيا وديفيد ماكميلان من الولايات المتحدة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021 لعملهما في تطوير أداة جديدة لتوسيع نطاق التفاعلات الكيميائية بطريقة صديقة للبيئة ، تُعرف باسم "التحفيز العضوي" وكلاوس هاسلمان من ألمانيا ، الولايات المتحدة- فاز العالم الياباني سيوكورو مانابي والإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 لنماذج المناخ وفهم النظم الفيزيائية.
يمزح الرئيس جو بايدن حول من يختار من المراسلين ليطرح سؤاله بينما يتحدث عن مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين في غرفة الطعام بالبيت الأبيض، 6 نوفمبر 2021.
متى بدأت روسيا بالاحتفال الأول من أبريل؟
في روسيا، لأول مرة، تم الاحتفال بيوم كذبة أبريل بشكل جماعي في بداية القرن الثامن عشر في سانت بطرسبرغ: ثم عاد بطرس الأول من رحلته إلى أوروبا. أمر الملك أن يعلن للناس عن الأداء المخطط له وأن يجمع كل من في الميدان. عندما وصل الجمهور، المتحمسون للاستمتاع بالمشهد، إلى المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه الأداء، قيل لهم فقط أنه في الأول من أبريل لا داعي للثقة بأي شخص.
تقاليد العيد
في العالم الحديث، يستمر الناس في المزح مع بعضهم البعض: تقديم هدايا تذكارية مضحكة؛ إرسال الميمات؛ حضور الحفلات الموسيقية للممثلين الكوميديين؛ مشاركة معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي.
تعتبر المناسبة عالمية، حيث يتم الاحتفال بها في أجزاء مختلفة من العالم.
كيف يتم الاحتفال بـ1 أبريل في دول مختلفة
تختلف تقاليد الاحتفال بيوم كذبة أبريل في العالم، فهي تحتوي على سمات الثقافة الشعبية لهذه الدول.