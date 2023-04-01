https://sputnikarabic.ae/20230401/كذبة-أبريل-كيف-يمزح-السياسيون-والرياضيون-والممثلون-1075359174.html

كذبة أبريل... كيف يمزح السياسيون والرياضيون والممثلون

كذبة أبريل... كيف يمزح السياسيون والرياضيون والممثلون

لا توجد معلومات دقيقة حول وقت ومكان وظروف ظهور يوم كذبة الأول من أبريل/ نيسان، لكن المؤرخين طرحوا خيارات مختلفة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

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وفقًا لأحدهم، تم الاحتفال بعيد الحمقى، المكرس لـ"إله الضحك"، في روما القديمة. أيضًا، قد يرتبط تاريخ هذا التاريخ بحقيقة أن الرومان أشادوا في أوائل أبريل بإلهة الخصوبة "ديميترا". وفقًا للأسطورة، مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، عادت ابنتها بيرسيفوني، التي اختطفها حاكم الموتى من قبل هاديس، من العالم السفلي.وفي رواية أخرى، أقيم مهرجان النكات خلال هذه الفترة في الهند القديمة. يقترح بعض المؤرخين أنه تم الاحتفال ببداية شهر أبريل في الهند وروما القديمة كتاريخ يساوي النهار فيه الليل. صاحب المهرجان احتفالات وهتافات وغرابة وأذى. لذلك جذب الناس القدامى الطقس الجيد في الربيع.تقول النظرية الأكثر شيوعًا أن المناسبة ظهرت بسبب إصلاحات التقويم في فرنسا في القرن السادس عشر. بعد ذلك، وبسبب إدخال التقاليد المسيحية، حاولوا تخصيص جميع الاحتفالات بالاحتفالات الدينية: بدأ جزء من المجتمع يحتفل بالعام الجديد في تواريخ عيد الفصح، بينما استمر البقية في العيش وفقًا للشرائع القديمة. أولئك الذين تجاهلوا النظام الجديد تعرضوا للسخرية. كانوا يطلق عليهم اسم "بواسون دافريل" (بالفرنسية: سمكة أبريل): مثل هذه السمكة صغيرة ومصابة بالنعاس، ومن السهل صيدها. أولئك المتخلفون عن الركب تم ربطهم بظهر سمكة ورقية. لا يزال اللقب موجودًا بين الفرنسيين: هكذا يسمون "كذبة أبريل". وهكذا ترسخت عادة خداع الآخرين في الأول من أبريل، وحصل التاريخ على الاسم المناسب - يوم كذبة أبريل.متى بدأت روسيا بالاحتفال الأول من أبريل؟في روسيا، لأول مرة، تم الاحتفال بيوم كذبة أبريل بشكل جماعي في بداية القرن الثامن عشر في سانت بطرسبرغ: ثم عاد بطرس الأول من رحلته إلى أوروبا. أمر الملك أن يعلن للناس عن الأداء المخطط له وأن يجمع كل من في الميدان. عندما وصل الجمهور، المتحمسون للاستمتاع بالمشهد، إلى المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه الأداء، قيل لهم فقط أنه في الأول من أبريل لا داعي للثقة بأي شخص.تقاليد العيدفي العالم الحديث، يستمر الناس في المزح مع بعضهم البعض: تقديم هدايا تذكارية مضحكة؛ إرسال الميمات؛ حضور الحفلات الموسيقية للممثلين الكوميديين؛ مشاركة معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي.تعتبر المناسبة عالمية، حيث يتم الاحتفال بها في أجزاء مختلفة من العالم.كيف يتم الاحتفال بـ1 أبريل في دول مختلفةتختلف تقاليد الاحتفال بيوم كذبة أبريل في العالم، فهي تحتوي على سمات الثقافة الشعبية لهذه الدول.

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