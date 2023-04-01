عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230401/كذبة-أبريل-كيف-يمزح-السياسيون-والرياضيون-والممثلون-1075359174.html
كذبة أبريل... كيف يمزح السياسيون والرياضيون والممثلون
كذبة أبريل... كيف يمزح السياسيون والرياضيون والممثلون
لا توجد معلومات دقيقة حول وقت ومكان وظروف ظهور يوم كذبة الأول من أبريل/ نيسان، لكن المؤرخين طرحوا خيارات مختلفة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T06:00+0000
2023-04-01T06:00+0000
وسائط متعددة
صور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075361595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33fcc30300614bf1ba946feec0fcfac0.jpg
وفقًا لأحدهم، تم الاحتفال بعيد الحمقى، المكرس لـ"إله الضحك"، في روما القديمة. أيضًا، قد يرتبط تاريخ هذا التاريخ بحقيقة أن الرومان أشادوا في أوائل أبريل بإلهة الخصوبة "ديميترا". وفقًا للأسطورة، مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، عادت ابنتها بيرسيفوني، التي اختطفها حاكم الموتى من قبل هاديس، من العالم السفلي.وفي رواية أخرى، أقيم مهرجان النكات خلال هذه الفترة في الهند القديمة. يقترح بعض المؤرخين أنه تم الاحتفال ببداية شهر أبريل في الهند وروما القديمة كتاريخ يساوي النهار فيه الليل. صاحب المهرجان احتفالات وهتافات وغرابة وأذى. لذلك جذب الناس القدامى الطقس الجيد في الربيع.تقول النظرية الأكثر شيوعًا أن المناسبة ظهرت بسبب إصلاحات التقويم في فرنسا في القرن السادس عشر. بعد ذلك، وبسبب إدخال التقاليد المسيحية، حاولوا تخصيص جميع الاحتفالات بالاحتفالات الدينية: بدأ جزء من المجتمع يحتفل بالعام الجديد في تواريخ عيد الفصح، بينما استمر البقية في العيش وفقًا للشرائع القديمة. أولئك الذين تجاهلوا النظام الجديد تعرضوا للسخرية. كانوا يطلق عليهم اسم "بواسون دافريل" (بالفرنسية: سمكة أبريل): مثل هذه السمكة صغيرة ومصابة بالنعاس، ومن السهل صيدها. أولئك المتخلفون عن الركب تم ربطهم بظهر سمكة ورقية. لا يزال اللقب موجودًا بين الفرنسيين: هكذا يسمون "كذبة أبريل". وهكذا ترسخت عادة خداع الآخرين في الأول من أبريل، وحصل التاريخ على الاسم المناسب - يوم كذبة أبريل.متى بدأت روسيا بالاحتفال الأول من أبريل؟في روسيا، لأول مرة، تم الاحتفال بيوم كذبة أبريل بشكل جماعي في بداية القرن الثامن عشر في سانت بطرسبرغ: ثم عاد بطرس الأول من رحلته إلى أوروبا. أمر الملك أن يعلن للناس عن الأداء المخطط له وأن يجمع كل من في الميدان. عندما وصل الجمهور، المتحمسون للاستمتاع بالمشهد، إلى المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه الأداء، قيل لهم فقط أنه في الأول من أبريل لا داعي للثقة بأي شخص.تقاليد العيدفي العالم الحديث، يستمر الناس في المزح مع بعضهم البعض: تقديم هدايا تذكارية مضحكة؛ إرسال الميمات؛ حضور الحفلات الموسيقية للممثلين الكوميديين؛ مشاركة معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي.تعتبر المناسبة عالمية، حيث يتم الاحتفال بها في أجزاء مختلفة من العالم.كيف يتم الاحتفال بـ1 أبريل في دول مختلفةتختلف تقاليد الاحتفال بيوم كذبة أبريل في العالم، فهي تحتوي على سمات الثقافة الشعبية لهذه الدول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075361595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_641b0026dc5cedefb3e1a293491a3161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

كذبة أبريل... كيف يمزح السياسيون والرياضيون والممثلون

06:00 GMT 01.04.2023
تابعنا عبرTelegram
لا توجد معلومات دقيقة حول وقت ومكان وظروف ظهور يوم كذبة الأول من أبريل/ نيسان، لكن المؤرخين طرحوا خيارات مختلفة.
وفقًا لأحدهم، تم الاحتفال بعيد الحمقى، المكرس لـ"إله الضحك"، في روما القديمة. أيضًا، قد يرتبط تاريخ هذا التاريخ بحقيقة أن الرومان أشادوا في أوائل أبريل بإلهة الخصوبة "ديميترا". وفقًا للأسطورة، مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، عادت ابنتها بيرسيفوني، التي اختطفها حاكم الموتى من قبل هاديس، من العالم السفلي.
وفي رواية أخرى، أقيم مهرجان النكات خلال هذه الفترة في الهند القديمة. يقترح بعض المؤرخين أنه تم الاحتفال ببداية شهر أبريل في الهند وروما القديمة كتاريخ يساوي النهار فيه الليل. صاحب المهرجان احتفالات وهتافات وغرابة وأذى. لذلك جذب الناس القدامى الطقس الجيد في الربيع.
تقول النظرية الأكثر شيوعًا أن المناسبة ظهرت بسبب إصلاحات التقويم في فرنسا في القرن السادس عشر. بعد ذلك، وبسبب إدخال التقاليد المسيحية، حاولوا تخصيص جميع الاحتفالات بالاحتفالات الدينية: بدأ جزء من المجتمع يحتفل بالعام الجديد في تواريخ عيد الفصح، بينما استمر البقية في العيش وفقًا للشرائع القديمة. أولئك الذين تجاهلوا النظام الجديد تعرضوا للسخرية. كانوا يطلق عليهم اسم "بواسون دافريل" (بالفرنسية: سمكة أبريل): مثل هذه السمكة صغيرة ومصابة بالنعاس، ومن السهل صيدها. أولئك المتخلفون عن الركب تم ربطهم بظهر سمكة ورقية. لا يزال اللقب موجودًا بين الفرنسيين: هكذا يسمون "كذبة أبريل". وهكذا ترسخت عادة خداع الآخرين في الأول من أبريل، وحصل التاريخ على الاسم المناسب - يوم كذبة أبريل.
© AP Photo / John Raoux

يمزح مؤسس إلون ماسك، والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين / المصممين في SpaceX مع المراسلين بينما يتظاهر بالبحث عن إجابة لسؤال على هاتفه الخلوي خلال مؤتمر صحفي بعد رحلة اختبار صاروخ Falcon 9 SpaceX لإظهار نظام الهروب في حالات الطوارئ في الكبسولة في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 19 يناير 2020.

يمزح مؤسس إلون ماسك، والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين / المصممين في SpaceX مع المراسلين بينما يتظاهر بالبحث عن إجابة لسؤال على هاتفه الخلوي خلال مؤتمر صحفي بعد رحلة اختبار صاروخ Falcon 9 SpaceX لإظهار نظام الهروب في حالات الطوارئ في الكبسولة في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 19 يناير 2020. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / John Raoux

يمزح مؤسس إلون ماسك، والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين / المصممين في SpaceX مع المراسلين بينما يتظاهر بالبحث عن إجابة لسؤال على هاتفه الخلوي خلال مؤتمر صحفي بعد رحلة اختبار صاروخ Falcon 9 SpaceX لإظهار نظام الهروب في حالات الطوارئ في الكبسولة في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 19 يناير 2020.

© AFP 2023 / Johannes Eisele

يمزح الممثل الأمريكي جورج كلوني (يمين الصورة) والممثل الأمريكي بيل موراي (يسار الصورة) عند وصولهما لتقديم فيلم The Monuments Men في الدورة الـ64 لمهرجان برلين السينمائي في برلين، في 8 فبراير 2014.

يمزح الممثل الأمريكي جورج كلوني (يمين الصورة) والممثل الأمريكي بيل موراي (يسار الصورة) عند وصولهما لتقديم فيلم The Monuments Men في الدورة الـ64 لمهرجان برلين السينمائي في برلين، في 8 فبراير 2014. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2023 / Johannes Eisele

يمزح الممثل الأمريكي جورج كلوني (يمين الصورة) والممثل الأمريكي بيل موراي (يسار الصورة) عند وصولهما لتقديم فيلم The Monuments Men في الدورة الـ64 لمهرجان برلين السينمائي في برلين، في 8 فبراير 2014.

© AP Photo / Matt Dunham

الملاكمان البريطانيان للوزن الثقيل تايسون فيوري وديليان وايت يمزحان على طول كل منهما أثناء مشاركتهما في وزنهما في ملعب بوكسبارك ويمبلي، بالقرب من استاد ويمبلي، في لندن، 22 أبريل 2022.

الملاكمان البريطانيان للوزن الثقيل تايسون فيوري وديليان وايت يمزحان على طول كل منهما أثناء مشاركتهما في وزنهما في ملعب بوكسبارك ويمبلي، بالقرب من استاد ويمبلي، في لندن، 22 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Matt Dunham

الملاكمان البريطانيان للوزن الثقيل تايسون فيوري وديليان وايت يمزحان على طول كل منهما أثناء مشاركتهما في وزنهما في ملعب بوكسبارك ويمبلي، بالقرب من استاد ويمبلي، في لندن، 22 أبريل 2022.

© AP Photo / Lewis Joly

براد بيت يمزح مع مشغلي الكاميرات عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم Bullet Train في باريس، 18 يوليو 2022.

براد بيت يمزح مع مشغلي الكاميرات عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم Bullet Train في باريس، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Lewis Joly

براد بيت يمزح مع مشغلي الكاميرات عند وصوله لحضور العرض الأول لفيلم Bullet Train في باريس، 18 يوليو 2022.

© AFP 2023 / Isabella Bonotto

مهاجم يوفنتوس سابقا البرتغالي كريستيانو رونالدو (على اليمين) ومهاجم يوفنتوس الإيطالي فيديريكو برنارديشي، وكلاهما مغطاة بالرغوة، ويحتفلان برأسهما بعد أن حصل يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي 2018/19، بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

مهاجم يوفنتوس سابقا البرتغالي كريستيانو رونالدو (على اليمين) ومهاجم يوفنتوس الإيطالي فيديريكو برنارديشي، وكلاهما مغطاة بالرغوة، ويحتفلان برأسهما بعد أن حصل يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي 2018/19، بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي. - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2023 / Isabella Bonotto

مهاجم يوفنتوس سابقا البرتغالي كريستيانو رونالدو (على اليمين) ومهاجم يوفنتوس الإيطالي فيديريكو برنارديشي، وكلاهما مغطاة بالرغوة، ويحتفلان برأسهما بعد أن حصل يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي 2018/19، بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

© AP Photo / Alastair Grant/POOL

تشارك كاثرين البريطانية، دوقة كامبريدج (إلى اليسار) والأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج (الثاني إلى اليمين) نكتة في بداية سباق التتابع، خلال حدث تدريبي للترويج لجمعية الرؤساء معًا الخيرية، في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن، في 5 فبراير 2017.

تشارك كاثرين البريطانية، دوقة كامبريدج (إلى اليسار) والأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج (الثاني إلى اليمين) نكتة في بداية سباق التتابع، خلال حدث تدريبي للترويج لجمعية الرؤساء معًا الخيرية، في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن، في 5 فبراير 2017. - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Alastair Grant/POOL

تشارك كاثرين البريطانية، دوقة كامبريدج (إلى اليسار) والأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج (الثاني إلى اليمين) نكتة في بداية سباق التتابع، خلال حدث تدريبي للترويج لجمعية الرؤساء معًا الخيرية، في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في لندن، في 5 فبراير 2017.

© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس دونالد ترامب يمزح  حول البرد عندما يصل إلى تجمع انتخابي في متنزه ميشيغان سبورتس ستارز، 1 نوفمبر 2020، ميشيغان.

الرئيس دونالد ترامب يمزح  حول البرد عندما يصل إلى تجمع انتخابي في متنزه ميشيغان سبورتس ستارز، 1 نوفمبر 2020، ميشيغان. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس دونالد ترامب يمزح  حول البرد عندما يصل إلى تجمع انتخابي في متنزه ميشيغان سبورتس ستارز، 1 نوفمبر 2020، ميشيغان.

© AP Photo / Brad Barket

جيف روس، من اليسار، ريتشارد بيلزر، وجيم كاري، إلى اليمين، يمزحون مع الفنان جيري لويس في نادي فريارز قبل الاحتفال بعيد ميلاده التسعين في 8 أبريل 2016، في نيويورك.

جيف روس، من اليسار، ريتشارد بيلزر، وجيم كاري، إلى اليمين، يمزحون مع الفنان جيري لويس في نادي فريارز قبل الاحتفال بعيد ميلاده التسعين في 8 أبريل 2016، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Brad Barket

جيف روس، من اليسار، ريتشارد بيلزر، وجيم كاري، إلى اليمين، يمزحون مع الفنان جيري لويس في نادي فريارز قبل الاحتفال بعيد ميلاده التسعين في 8 أبريل 2016، في نيويورك.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

الألمانيان الحائزان على جائزة نوبل في الفيزياء، كلاوس هاسلمان (يمين) وجائزة نوبل في الكيمياء، قائمة بنيامين (يسار) يمزحون ويشكلون مع ميداليات جائزة نوبل بالشوكولاتة بعد حضور ندوة نوبل في السفارة السويدية في برلين ، ألمانيا ، في 7 ديسمبر 2021 . - فاز بنجامين ليست من ألمانيا وديفيد ماكميلان من الولايات المتحدة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021 لعملهما في تطوير أداة جديدة لتوسيع نطاق التفاعلات الكيميائية بطريقة صديقة للبيئة ، تُعرف باسم "التحفيز العضوي" وكلاوس هاسلمان من ألمانيا ، الولايات المتحدة- فاز العالم الياباني سيوكورو مانابي والإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 لنماذج المناخ وفهم النظم الفيزيائية.

الألمانيان الحائزان على جائزة نوبل في الفيزياء، كلاوس هاسلمان (يمين) وجائزة نوبل في الكيمياء، قائمة بنيامين (يسار) يمزحون ويشكلون مع ميداليات جائزة نوبل بالشوكولاتة بعد حضور ندوة نوبل في السفارة السويدية في برلين ، ألمانيا ، في 7 ديسمبر 2021 . - فاز بنجامين ليست من ألمانيا وديفيد ماكميلان من الولايات المتحدة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021 لعملهما في تطوير أداة جديدة لتوسيع نطاق التفاعلات الكيميائية بطريقة صديقة للبيئة ، تُعرف باسم &quot;التحفيز العضوي&quot; وكلاوس هاسلمان من ألمانيا ، الولايات المتحدة- فاز العالم الياباني سيوكورو مانابي والإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 لنماذج المناخ وفهم النظم الفيزيائية. - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

الألمانيان الحائزان على جائزة نوبل في الفيزياء، كلاوس هاسلمان (يمين) وجائزة نوبل في الكيمياء، قائمة بنيامين (يسار) يمزحون ويشكلون مع ميداليات جائزة نوبل بالشوكولاتة بعد حضور ندوة نوبل في السفارة السويدية في برلين ، ألمانيا ، في 7 ديسمبر 2021 . - فاز بنجامين ليست من ألمانيا وديفيد ماكميلان من الولايات المتحدة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021 لعملهما في تطوير أداة جديدة لتوسيع نطاق التفاعلات الكيميائية بطريقة صديقة للبيئة ، تُعرف باسم "التحفيز العضوي" وكلاوس هاسلمان من ألمانيا ، الولايات المتحدة- فاز العالم الياباني سيوكورو مانابي والإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 لنماذج المناخ وفهم النظم الفيزيائية.

© AFP 2023 / Javier Soriano

تشيكي ميشال نافراتيل يغوص من أجل المزح، كرجل خارق بعد منافسة نهائيات الغوص العالي للرجال في بطولة العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم (FINA) في ميناء مول دي لا فوستا في برشلونة في 31 يوليو 2013.

تشيكي ميشال نافراتيل يغوص من أجل المزح، كرجل خارق بعد منافسة نهائيات الغوص العالي للرجال في بطولة العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم (FINA) في ميناء مول دي لا فوستا في برشلونة في 31 يوليو 2013. - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2023 / Javier Soriano

تشيكي ميشال نافراتيل يغوص من أجل المزح، كرجل خارق بعد منافسة نهائيات الغوص العالي للرجال في بطولة العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم (FINA) في ميناء مول دي لا فوستا في برشلونة في 31 يوليو 2013.

© AP Photo / Andrew Medichini

الممثل ويلين دافو، الأعلى، يمزح مع المخرج أنطون كوربيجين عند وصولهما لعرض فيلم 'A Most Wanted Man'، في الدورة التاسعة لمهرجان روما السينمائي، في روما، 25 أكتوبر 2014.

الممثل ويلين دافو، الأعلى، يمزح مع المخرج أنطون كوربيجين عند وصولهما لعرض فيلم &#x27;A Most Wanted Man&#x27;، في الدورة التاسعة لمهرجان روما السينمائي، في روما، 25 أكتوبر 2014. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Andrew Medichini

الممثل ويلين دافو، الأعلى، يمزح مع المخرج أنطون كوربيجين عند وصولهما لعرض فيلم 'A Most Wanted Man'، في الدورة التاسعة لمهرجان روما السينمائي، في روما، 25 أكتوبر 2014.

© AP Photo / Alex Brandon

يمزح الرئيس جو بايدن حول من يختار من المراسلين ليطرح سؤاله بينما يتحدث عن مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين في غرفة الطعام بالبيت الأبيض، 6 نوفمبر 2021.

يمزح الرئيس جو بايدن حول من يختار من المراسلين ليطرح سؤاله بينما يتحدث عن مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين في غرفة الطعام بالبيت الأبيض، 6 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Alex Brandon

يمزح الرئيس جو بايدن حول من يختار من المراسلين ليطرح سؤاله بينما يتحدث عن مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين في غرفة الطعام بالبيت الأبيض، 6 نوفمبر 2021.

متى بدأت روسيا بالاحتفال الأول من أبريل؟

في روسيا، لأول مرة، تم الاحتفال بيوم كذبة أبريل بشكل جماعي في بداية القرن الثامن عشر في سانت بطرسبرغ: ثم عاد بطرس الأول من رحلته إلى أوروبا. أمر الملك أن يعلن للناس عن الأداء المخطط له وأن يجمع كل من في الميدان. عندما وصل الجمهور، المتحمسون للاستمتاع بالمشهد، إلى المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه الأداء، قيل لهم فقط أنه في الأول من أبريل لا داعي للثقة بأي شخص.

تقاليد العيد

في العالم الحديث، يستمر الناس في المزح مع بعضهم البعض: تقديم هدايا تذكارية مضحكة؛ إرسال الميمات؛ حضور الحفلات الموسيقية للممثلين الكوميديين؛ مشاركة معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي.
تعتبر المناسبة عالمية، حيث يتم الاحتفال بها في أجزاء مختلفة من العالم.

كيف يتم الاحتفال بـ1 أبريل في دول مختلفة

تختلف تقاليد الاحتفال بيوم كذبة أبريل في العالم، فهي تحتوي على سمات الثقافة الشعبية لهذه الدول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала