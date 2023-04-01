https://sputnikarabic.ae/20230401/كوشنر-اللقاء-الأول-لترامب-مع-محمد-بن-سلمان-كشف-عن-قائد-يرغب-في-التغيير-1075394520.html

كوشنر: اللقاء الأول لترامب مع محمد بن سلمان كشف عن قائد يرغب في التغيير

كوشنر: اللقاء الأول لترامب مع محمد بن سلمان كشف عن قائد يرغب في التغيير

كشف جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن كواليس اختيار المملكة العربية السعودية كأول وجهة خارجية لترامب بعد توليه الرئاسة في 2016. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T07:30+0000

2023-04-01T07:30+0000

2023-04-01T07:30+0000

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جاءت تصريحات كوشنر خلال جلسة حوارية بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار "FII" في ميامي، أمس الجمعة.وقال كوشنر إن "الكثير من الناس التقليديين اقترحوا أن تكون زيارة ترامب الأولى إلى كندا أو المكسيك وتقبيل طفل والقيام بعمل غير مجد".وأضاف "الشرق الأوسط ليس خلال الإدارة الأمريكية السابقة بل الإدارتين السابقتين اللتين أحدثتا فوضى كبيرة هناك وورثنا وضعا يصعب تخيل أنه يمكن أن يكون أسوأ من ذلك".وواصل "كل حلفاء أمريكا التقليديين كإسرائيل والخليج شعروا بالتهميش من قبل الإدارة السابقة..".وأوضح أنه "عندما طلب من الرئيس ترامب العمل على ذلك (ملف الشرق الأوسط)، قال إنه لا يريد فقط إدارة المشكلات بل أنه يريد تغييرها".ووفقا لكوشنر، "تم الاتفاق على فتح مركز لمكافحة التطرف في السعودية، ومركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي أعطى واشنطن فرصة الوصول إلى كامل النظام المالي في الشرق الأوسط ومحاربة الأموال التي كانت تذهب للاعبين السيئين، وهذا كان نقطة تحول أساسية في الشرق الأوسط".

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