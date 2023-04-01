https://sputnikarabic.ae/20230401/لقطات-تخطف-الأنفاس-للحظة-طيران-سيارة-لاعب-مغربي-قبيل-حادث-أليم-1075410184.html
لقطات تحبس الأنفاس للحظة "طيران" سيارة لاعب مغربي قبيل حادث أليم
لقطات تحبس الأنفاس للحظة "طيران" سيارة لاعب مغربي قبيل حادث أليم
أصيب لاعب كرة القدم المغربي سفيان كيين المتواجد في صفوف نادي لوفبن البلجيكي في حادث مروع في ضواحي مدينة لييغ، حيث نقل إلى المستشفى في حالة حرجة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T14:22+0000
2023-04-01T14:22+0000
2023-04-01T14:50+0000
أخبار المغرب اليوم
رياضة
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وحسبما ذكرته "شبكة بلجيكا 24 الإخبارية" يوم أمس الجمعة، طارت سيارة كيين في بعد أن مسرعة بعد أن حادت عن الطريق بعد التعثر بعقبة، لتخترق جدار قاعة رياضية بقوة.وعلى الفور تدخلت قوات الطوارئ والإسعافات، والتي نقلت اللاعب إلى المستشفى حيث تشير مصادر إلى أنه في حالة حرجة وبين الحياة والموت.ومثل سفيان كيين المنتخب المغربي للشباب وتوج رفقته بالميدالية الذهبية للألعاب الفرانكوفونية عام 2017، كما لعب للمنتخب الأولمبي المغربي.
أخبار المغرب اليوم
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/03/1049453928_37:0:1101:798_1920x0_80_0_0_fc97c95399e373f98688b43d5cf550ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, رياضة
أخبار المغرب اليوم, رياضة
لقطات تحبس الأنفاس للحظة "طيران" سيارة لاعب مغربي قبيل حادث أليم
14:22 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 01.04.2023) تابعنا عبر
أصيب لاعب كرة القدم المغربي سفيان كيين المتواجد في صفوف نادي لوفبن البلجيكي في حادث مروع في ضواحي مدينة لييغ، حيث نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وحسبما ذكرته "شبكة بلجيكا 24 الإخبارية
" يوم أمس الجمعة، طارت سيارة كيين في بعد أن مسرعة بعد أن حادت عن الطريق بعد التعثر بعقبة، لتخترق جدار قاعة رياضية بقوة.
وعلى الفور تدخلت قوات الطوارئ والإسعافات، والتي نقلت اللاعب إلى المستشفى حيث تشير مصادر إلى أنه في حالة حرجة وبين الحياة والموت.
ومثل سفيان كيين المنتخب المغربي
للشباب وتوج رفقته بالميدالية الذهبية للألعاب الفرانكوفونية عام 2017، كما لعب للمنتخب الأولمبي المغربي.